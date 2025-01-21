На заступившегося за девушку депутата в Самаре напали несколько человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел в понедельник вечером, когда жительница общежития в Промышленном районе Самары стала свидетелем избиения мужчины в холле здания, передает РИА «Новости» со ссылкой на Матвеева.

Она вызвала скорую помощь и полицию, но, по ее словам, правоохранители посоветовали ей покинуть общежитие, чтобы избежать конфликта.

Девушка обратилась за помощью к знакомому депутату Турусину. После прибытия на место его машину окружила группа мужчин. Они разбили стекла и пригрозили ножом, требуя выдать девушку. Для защиты Турусин открыл стрельбу из травматического пистолета через разбитое стекло. Отмечается, что нападавшие использовали нецензурную лексику в ходе происходящего.

Между тем в региональном ГУ МВД пояснили, что полиция 20 января получила сообщение о стрельбе около многоквартирного дома. Полицейские оказали первую помощь раненым мужчинам, передали их медикам и установили всех участников происшествия.

В июле на самого депутата Госдумы Матвеева напали в Самаре. Сам парламентарий заявлял, что предводитель нападавших называл себя бойцом ММА. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемыми оказались 19-летние уроженцы Узбекистана и Таджикистана и 16-летний местный житель.