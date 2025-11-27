Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.3 комментария
Захарова заявила о невозможности отмены русской культуры
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что несмотря на неоднократные попытки отменить русскую культуру, Россия показала свою непреодолимость.
Россия смогла опровергнуть многочисленные попытки отмены своей культуры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что за последние годы русскую культуру пытались отменить, лишая мировое сообщество великого наследия, однако Россия показала, что это невозможно.
По словам Захаровой, Россия генерирует уникальные инициативы, которые впоследствии становятся значимыми и для всего мира. «Мы внутри себя генерируем такие фантастические инициативы, которые потом становятся спасительными для всего мира. Посмотрите, сколько мы слышали и в лицо, и в спину про то, что нас отменяют. А мы раз – и мало того, что показали, что нас невозможно отменить, так еще и повели за собой», – заявила Захарова на открытии Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
Мероприятие прошло в четверг в Москве и стало первой церемонией открытой Евразийской кинопремии.
Ранее Захарова отметила рост интереса к российской культуре на фоне попыток ее отмены странами Запада. Захарова считает, что России нужно идти сложным путем в сфере культуры, в отличие от Запада, который превращает культуру в инструмент мягкой силы.
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность совместной борьбы с предрассудками и защиты культурного разнообразия.