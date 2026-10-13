Москалькова назначена полпредом Госдумы в Конституционном суде

Госдума назначила Татьяну Москалькову полпредом в Конституционном суде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Государственная дума приняла постановление о возложении на экс-омбудсмена Татьяну Москалькову функций полномочного представителя нижней палаты парламента в Конституционном суде, передает ТАСС.

В соответствии с регламентом должность полпреда Госдумы в суде может занять депутат, имеющий ученую степень по юридической специальности. Срок полномочий представителя не должен превышать срок работы Думы девятого созыва.

«Когда речь зашла о новом полномочном представителе в Конституционном суде, и услышав фамилию Москальковой Татьяны Николаевны, единодушно, все в Конституционном суде высказались с позитивной точки зрения, говоря, что Татьяна Николаевна хорошо известна и взаимодействовала с Конституционным судом. И имеет там авторитет», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее в мае Государственная дума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека. А спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил уход Татьяны Москальковой с этого поста.