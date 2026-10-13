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Очевидица: Загоревшийся в Москве автобус сгорел за пять минут
Воспламенившийся на западе столицы пассажирский автобус был полностью уничтожен огнем за пять минут, несмотря на попытки сотрудников коммунальных служб его потушить, сообщила очевидица.
«Я находилась дома и услышала хлопок. Когда подошла к окну, автобус уже сильно горел. Момент выхода людей не видела», – поделилась женщина с «Газетой.Ru».
Она добавила, что машины «Жилищника» подъехали быстро, коммунальщики старались своими силами сбавить огонь.
«Потом очень быстро подоспели пожарные и остальные службы. Автобус сгорел за пять минут», – сказала собеседница.
Она также поделилась видеозаписью инцидента. На кадрах видно транспортное средство, охваченное сильным пламенем, из которого валит густой дым. От автобуса отваливаются детали, при этом людей поблизости нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве сгорел маршрутный автобус.
В Ульяновске также во вторник произошло возгорание автомобиля, пострадал один человек. Огонь перекинулся на соседнюю машину.