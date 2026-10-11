Системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников

Tекст: Ольга Иванова

Системы противовоздушной обороны перехватили два дрона на пути к столице. «Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы ПВО сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве.

В тот же день ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники.

В пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.