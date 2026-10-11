Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Системы ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве
Собянин сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.
Системы противовоздушной обороны перехватили два дрона на пути к столице. «Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу силы ПВО сбили еще 15 беспилотников на подлете к Москве.
В тот же день ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники.
В пятницу силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников на Москву.