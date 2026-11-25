Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.8 комментариев
Beget восстановил аккредитацию регистратора доменов в зонах .ru и .рф
Координационный центр национального домена сети Интернет возобновил аккредитацию компании Beget в качестве регистратора в доменных зонах .ru и .рф, сообщила компания.
Компания подтвердила соответствие требованиям к организациям, регистрирующим и поддерживающим доменные имена, сообщается в Telegram-канале Beget. Регистрация и перенос доменов возобновятся в ближайшее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе провайдер Beget восстановил работу около 215 тыс. сайтов из резервных копий.
В середине месяца инфраструктура компании Beget подверглась масштабной DDoS-атаке.
В начале месяца Координационный центр доменов .ru/.рф приостановил аккредитацию хостинг-провайдера Beget после массированной кибератаки.