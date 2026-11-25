Мэр Сочи Прошунин: Автомобильный обход Адлера откроется в 2028 году

Tекст: Денис Тельманов

«Обход предполагался к сдаче в 2027 году, немножко задержались, но я уверен, что в 2028 году это будет уже открытая дорога с двумя туннелями», – цитирует Прошунина РИА «Новости».

По его словам, сейчас ГК «Автодор» завершает строительство разворотной петли в селе Высоком со стороны Восточного портала. У Западного портала идут активные работы по устройству опор будущей эстакады.

В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин заявлял, что обход Адлера планируется запустить к концу 2027 года – началу 2028 года.

Строительство ведется в рамках проекта «Автодора» по возведению дороги от М-4 «Дон» до Сочи, что улучшит транспортную ситуацию на Черноморском побережье и сократит время в пути из Сочи в аэропорт и Красную Поляну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Хуснуллин заявил о планах форсировать строительство первого участка второй кольцевой автодороги в Ленинградской области.

Прошунин рассказал о начале горнолыжного сезона на курортах Сочи в декабре.

В прошлом году в Сочи ввели в эксплуатацию подстанцию «Победа» рядом с будущим дорожным обходом Адлера.