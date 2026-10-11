Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
Аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы
Ограничения сняты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, сообщила в Max-канале представитель Росавиации.
«Аэропорты Жуковский (Раменское) и Шереметьево: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
Чуть позже в стандартный режим работы вернулись аэропорты Внуково и Домодедово.
Вечером воскресенья Росавиация сообщила, что четыре аэропорта Москвы ввели временные ограничения полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны, а вечером стало известно, что силы ПВО ликвидировали 21 летевший на Москву БПЛА.