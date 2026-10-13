Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Человек пострадал из-за загоревшегося автомобиля в Ульяновске
В Ленинском районе Ульяновска произошло возгорание автомобиля, огонь перекинулся на соседнюю машину, пострадал человек, сообщили в региональном Главном управлении МЧС.
«В переулке Робеспьера в Ленинском районе Ульяновска загорелся автомобиль, пламя мгновенно перекинулось на соседнюю машину», – говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
Пострадавшего госпитализировали.
Открытое горение уже ликвидировано пожарно-спасательными караулами. Причины происшествия выясняют специалисты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе при пожаре в автосервисе Ялты сгорели восемь автомобилей.
В феврале потушили загоревшийся в Москве Mercedes.
В апреле прошлого года на парковке ТРЦ в «Москва-Сити» загорелся автомобиль.