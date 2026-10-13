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В Афганистане приостановили радиовещание Би-би-си
Ariana news: Радиовещание Би-би-си приостановлено по всему Афганистану
Министерство информации и культуры Афганистана приостановило радиовещание корпорации Би-би-си на всей территории страны из-за неоднократных нарушений.
Об этом сообщает афганский новостной портал Ariana news, передает РИА «Новости».
Глава отдела мониторинга СМИ в афганском министерстве Сафиулла Раед подтвердил факт приостановки вещания, однако не уточнил деталей.
Телерадиокорпорация подтвердила прекращение радиовещания. Представитель Би-би-си сообщил, что организация поддерживает связь с афганскими властями для урегулирования вопроса.
Вещание телеканала Би-би-си было запрещено в Афганистане в марте 2022 года, но радиовещание продолжалось из сопредельных регионов. Ожидается, что речь идет о новостном издании ВBC Pashto Live, работающем на аудиторию в Афганистане и Пакистане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидер Афганистана Ахундзада запретил госслужащим использовать смартфоны.
В прошлом году в 15 провинциях Афганистана запретили показывать живых существ в СМИ.