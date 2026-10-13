В Афганистане приостановили радиовещание Би-би-си

У России с Японией может появиться сухопутная граница

Южная часть острова Кунашир выросла в сторону Японии почти на 500 метров

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Shot, в результате таких изменений в будущем у России может появиться сухопутная граница с Японией. На данный момент расстояние между государствами в этом районе составляет около 16 км, передает РИАМО.

В проливе Измены уже образовались большие песчаные отмели и мелководье. Намытый песок мешает судоходству, поскольку глубина сложного фарватера местами уменьшилась до нескольких метров, из-за чего через пролив могут проходить лишь малые суда.

Специалисты отмечают увеличение площади и других Курильских островов. Так, после извержения вулкана в 2019 году остров Райкоке вырос примерно на 15%, а остров Матуа после извержения 2009 года стал больше на 2–3%. Кроме того, на Итурупе также находили новые сформированные морем береговые валы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе посол США поддержал Японию в вопросе о Курильских островах.