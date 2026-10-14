В МИД призвали стороны конфликта вокруг Саудовской Аравии к переговорам

Tекст: Ольга Иванова

Стороны конфликта должны незамедлительно начать мирный диалог. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Георгий Борисенко, передает телеканал RTVI.

«Мы исходим из того, что необходимо как можно скорее всем сторонам конфликта сесть за стол переговоров и вернуться к реализации тех мирных договоренностей, которые уже существовали, в частности – дорожной карты урегулирования, которая была выработана еще пять лет назад при поддержке Организации Объединенных Наций», – подчеркнул он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы заявили о ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда.

При ударе по аэропорту короля Халида погиб гражданин Пакистана.

В воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в саудовской столице.