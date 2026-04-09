9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.5 комментариев
EASA продлило запрет на полеты над Ближним Востоком
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило до 24 апреля рекомендацию для авиакомпаний не выполнять рейсы над зоной конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.
В сообщении на сайте регулятора отмечается: «Срок действия информационного бюллетеня о зонах конфликта продлен до 24 апреля 2026 года».
Режим повышенной опасности распространяется на воздушное пространство ряда ближневосточных государств. В список включены Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Предыдущее ограничение действовало до 10 апреля этого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля 2026 года.
Власти Бахрейна и Кувейта сохранили режим закрытого воздушного пространства еще на 12 часов.
Первый за 40 суток пассажирский самолет прилетел в Ирак после отмены запрета.