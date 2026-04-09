EASA продлило запрет на полеты над Ближним Востоком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) продлило до 24 апреля рекомендацию для авиакомпаний не выполнять рейсы над зоной конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

В сообщении на сайте регулятора отмечается: «Срок действия информационного бюллетеня о зонах конфликта продлен до 24 апреля 2026 года».

Режим повышенной опасности распространяется на воздушное пространство ряда ближневосточных государств. В список включены Бахрейн, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Предыдущее ограничение действовало до 10 апреля этого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля 2026 года.

Власти Бахрейна и Кувейта сохранили режим закрытого воздушного пространства еще на 12 часов.

