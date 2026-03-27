Росавиация продлила ограничения на полеты в Иран и Израиль до 17 апреля

Tекст: Денис Тельманов

Росавиация продлила ограничения на выполнение рейсов в Иран, Израиль и транзит через их воздушное пространство для российских авиакомпаний до 02:59 мск 17 апреля 2026 года, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что рекомендации (NOTAM) по использованию воздушного пространства этих стран обновлены для обеспечения максимальной безопасности полетов.

В ведомстве подчеркнули, что полеты российских авиакомпаний как в сами страны, так и транзитом через их воздушное пространство остаются приостановленными на указанный срок.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям выбирать альтернативные маршруты при выполнении рейсов в страны Персидского залива и следовать рекомендациям авиационных властей третьих государств.

Меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности пассажиров и экипажей на фоне сохраняющихся рисков в регионе, подчеркнули в агентстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация запретила авиакомпаниям России выполнять рейсы и транзитные перелеты через воздушное пространство Израиля и Ирана до 27 марта 2026 года.

