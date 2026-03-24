РСТ сообщил о завершении вывода застрявших в третьих странах из-за иранского конфликта

Все российские туристы, оказавшиеся в третьих странах из-за перебоев в авиасообщении на фоне конфликта на Ближнем Востоке, были вывезены туроператорами, передает РИА «Новости».

В Российском союзе туриндустрии пояснили, что речь идет о туристах, которые не смогли вовремя вернуться домой после начала конфликта 28 февраля из-за транзитных рейсов через ближневосточные хабы.

Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева заявила: «Еще на прошлой неделе все наши клиенты были вывезены». Она отметила, что некоторые туристы уже отправились в Таиланд, на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и Бали рейсами арабских авиакомпаний, используя билеты, купленные до эскалации ситуации.

В ITM Group сообщили, что сейчас застрявших туристов на экзотических направлениях нет, но туроператор продолжает работать с новыми заявками и отменами. Для туристов, у которых остались билеты на арабских перевозчиках, подбираются альтернативные маршруты через Ташкент, Алма-Ату или Китай, либо предлагаются другие направления, например, Китай, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, Занзибар и Сейшелы.

Компании «Арт-Тур» и «Русский Экспресс» тоже подтвердили, что вывезли всех своих клиентов из третьих стран. По данным АТОР, в начале конфликта США и Израиля с Ираном порядка 10-12 тыс. российских туристов оказались в сложной ситуации, не имея возможности вернуться домой через страны Персидского залива из-за введенных ограничений на полеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России до конца недели планировала вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока после поручения президента организовать вывозные рейсы.

Министр экономического развития Максим Решетников на совещании у президента заявил о полной обязанности туроператоров возвращать туристам деньги за путевки на Ближний Восток и о рекомендованной приостановке продаж туров.

Российский союз туриндустрии отмечал отсутствие организованного выезда туристов в Иран и Израиль и минимальный турпоток по этим направлениям на фоне рекомендаций воздержаться от поездок.