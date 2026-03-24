  Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель
    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином
    Митволь раскрыл планы после выхода на свободу
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать и певчая храма
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    Bloomberg: Ближний Восток массово переходит на корейские комплексы ПВО
    Орбан предложил венграм выбрать между ним и Зеленским
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Люди устали от искусственной музыки

    Мы, олды, успели после всех соблазнов mp3 и «закачай на айпод 30 тыс. любимых песен» бегом вернуться к немодному винилу. Теперь, на волне «обратной моды», Amazon за винил Pink Floyd или даже какой-нибудь Тэйлор Свифт в Европе требует 40 евро вместо 20. Молодые пока зависли на CD – и места мало занимает, и стоит в три раза дешевле винила.

    4 комментария
    Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    17 комментариев
    24 марта 2026, 12:45 • Новости дня

    РСТ сообщил о завершении вывода застрявших в третьих странах из-за иранского конфликта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские туроператоры вывезли всех своих клиентов из третьих стран, которые не могли вернуться в Россию из-за проблем с авиасообщением на фоне конфликта на Ближнем Востоке, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

    Все российские туристы, оказавшиеся в третьих странах из-за перебоев в авиасообщении на фоне конфликта на Ближнем Востоке, были вывезены туроператорами, передает РИА «Новости».

    В Российском союзе туриндустрии пояснили, что речь идет о туристах, которые не смогли вовремя вернуться домой после начала конфликта 28 февраля из-за транзитных рейсов через ближневосточные хабы.

    Директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева заявила: «Еще на прошлой неделе все наши клиенты были вывезены». Она отметила, что некоторые туристы уже отправились в Таиланд, на Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланку и Бали рейсами арабских авиакомпаний, используя билеты, купленные до эскалации ситуации.

    В ITM Group сообщили, что сейчас застрявших туристов на экзотических направлениях нет, но туроператор продолжает работать с новыми заявками и отменами. Для туристов, у которых остались билеты на арабских перевозчиках, подбираются альтернативные маршруты через Ташкент, Алма-Ату или Китай, либо предлагаются другие направления, например, Китай, Вьетнам, Индия, Шри-Ланка, Занзибар и Сейшелы.

    Компании «Арт-Тур» и «Русский Экспресс» тоже подтвердили, что вывезли всех своих клиентов из третьих стран. По данным АТОР, в начале конфликта США и Израиля с Ираном порядка 10-12 тыс. российских туристов оказались в сложной ситуации, не имея возможности вернуться домой через страны Персидского залива из-за введенных ограничений на полеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России до конца недели планировала вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока после поручения президента организовать вывозные рейсы.

    Министр экономического развития Максим Решетников на совещании у президента заявил о полной обязанности туроператоров возвращать туристам деньги за путевки на Ближний Восток и о рекомендованной приостановке продаж туров.

    Российский союз туриндустрии отмечал отсутствие организованного выезда туристов в Иран и Израиль и минимальный турпоток по этим направлениям на фоне рекомендаций воздержаться от поездок.

    23 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы США в своих видеоотчетах о нанесении ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрируют уничтожение техники, которая на самом деле давно снята с вооружения и, по сути, представляет собой ложные цели.

    Часть таких объектов, например комплексы «Квадрат» – экспортные версии советских 2К12 «Куб», фактически являются ложными целями, передает «Российская газета».

    Ранее американская сторона показывала поражение пусковой установки ЗРК HQ-2, являвющейся китайской копией советского комплекса С-75. В роликах неоднократно мелькали ЗРК «Квадрат», которые были захвачены в Иране еще в 80-е годы во время отражения нападения Ирака, либо позже поставлялись из Ливии, стран Восточной Европы, а также, возможно, с Украины.

    Кроме того, в одном из недавних видео был зафиксирован повторный удар по уже поврежденному ракетному комплексу MIM-23 Hawk американского производства, который Иран закупал еще в 70-е годы. Отмечается, что этот эпизод в американских отчетах мог быть представлен как отдельный новый успех, хотя речь идет о повторном уничтожении уже выведенного из строя объекта.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев

    Ранее США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана.

    Сообщалось, что удары США и Израиля повредили 120 исторических памятников в Иране.

    Комментарии (5)
    23 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация вокруг Ормузского пролива способна привести к перебоям на рынке удобрений и создать угрозу для аграрного сектора, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива может обернуться серьезными проблемами для мировой аграрной отрасли, предупреждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    В своем заявлении он отметил, что обострение в этом стратегически важном регионе угрожает поставкам удобрений, а это, по его словам, напрямую ведет к риску продовольственного кризиса.

    «Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий – сельскохозяйственный кризис», – написал Дмитриев.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о серьезных потрясениях на рынках сырья и сельхозпродукции при закрытии Ормузского пролива.

    Блокировка Ираном транспортного маршрута спровоцировала рост цен на удобрения и угрозу продовольственного кризиса.

    Дмитриев предсказал неизбежные просьбы Евросоюза к России о поставках нефти и удобрений.

    Комментарии (14)
    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Комментарии (4)
    23 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Трамп продлил ультиматум Ирану на пять дней
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    «Я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на срок пять дней», – написал он в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Американский президент отметил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. По его словам, обсуждения были обстоятельными, детальными и проходили в конструктивном ключе.

    Глава Белого дома добавил, что переговоры направлены на полное и окончательное урегулирование разногласий между сторонами на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что консультации будут продолжены в течение текущей недели.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев

    Ранее президент США заявил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране «отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры».

    Накануне он пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    Комментарии (26)
    24 марта 2026, 09:47 • Новости дня
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    @ Saudi Press Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Арабские монархии рассматривают возможность присоединения к борьбе против Тегерана на фоне постоянных атак на их экономику, пишет The Wall Street Journal.

    Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты ужесточают позицию в вопросах военного базирования и финансовых мер против Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

    Это происходит на фоне затяжных атак, которые дестабилизируют экономику региона и создают угрозу укрепления позиций Ирана в районе Ормузского пролива.

    Последние шаги арабских монархий способствуют расширению возможностей США для авиаударов и позволяют начать новый этап давления на финансовую систему Тегерана. Однако страны Персидского залива пока не прибегают к открытому военному вмешательству, хотя ситуация становится всё напряжённее по мере роста влияния Ирана в регионе, отмечает издание.

    Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман рассматривает возможность военного участия в конфликте против Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаках на базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

    ОАЭ и ряд других государств осудили действия Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    Комментарии (11)
    23 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    NYT: США начали войну с Ираном из-за провалившегося плана «Моссада»
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопреки ожиданиям президента США и разведки Израиля, массовое восстание против властей в Иране после начала войны так и не произошло – правительство страны сохраняет контроль.

    США начали войну против Ирана, рассчитывая на план «Моссада» по организации внутреннего восстания в стране, однако эти ожидания не оправдались, передает The New York Times.

    По данным издания, глава «Моссада» Дэвид Барнеа представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и администрации Трампа стратегию, согласно которой иранская оппозиция сможет быстро подняться, а массовые беспорядки приведут к краху иранского правительства. Нетаньяху поддержал этот план, несмотря на сомнения американских и израильских аналитиков.

    В первые недели войны ни массовых протестов, ни восстания в Иране не произошло. Американские и израильские спецслужбы считают, что страх перед силовыми структурами в Иране сдерживает возможные выступления, а правительство страны, несмотря на удары, сохранило контроль.

    В публичных заявлениях американский лидер в самом начале конфликта призывал иранцев «захватить свое правительство», однако затем американские власти прекратили обсуждать перспективы народного волнения.

    План «Моссада» предусматривал среди прочего поддержку иранских курдских вооруженных формирований, базирующихся в Ираке. Израильские ВВС наносили удары по северо-западу Ирана, чтобы облегчить продвижение курдов. Однако США вскоре отказались от этой идеи из-за опасений эскалации и по просьбе Турции, обеспокоенной возможным ростом активности курдских отрядов в регионе.

    Эксперты и бывшие чиновники подчеркивают, что надежды на массовое восстание были слабо обоснованы. По мнению бывших руководителей израильской и американской разведки, сбросить режим в Тегеране военным путем маловероятно, а большинство иранцев не готовы выходить на улицы под угрозой расправы. Несмотря на сохранившиеся ожидания некоторых израильских политиков, аналитики считают, что иранское руководство способно удерживать власть даже под давлением военных ударов.

    Ранее «Моссад» в целом скептически относился к идее провоцирования массовых беспорядков в Иране и до последнего времени ограничивал ресурсы на подобные операции. Однако с ростом напряженности в регионе агентство вновь активизировало такие планы, надеясь на эффект от воздушных ударов и ликвидации лидеров. Пока этот расчет не оправдался, но в Израиле по-прежнему рассчитывают на внутренние перемены в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено в течение 48 часов.

    Власти Ирана заявили о готовности к худшему развитию событий на фоне американских угроз.

    Корпус стражей исламской революции нанес уже 74-ю серию ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    Комментарии (4)
    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    В Иране опровергли проведение переговоров с США.

    Комментарии (12)
    23 марта 2026, 15:37 • Новости дня
    NYT: Израиль просил у США больше перехватчиков и боеприпасов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В марте генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам лично обратился к американским властям с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков и боеприпасов из-за их острого дефицита, пишет New York Times со ссылкой на трех израильских чиновников.

    Глава министерства обороны Израиля Амир Барам приезжал в Вашингтон, чтобы попросить у США дополнительные ракеты-перехватчики и боеприпасы, передает New York Times.

    В публикации отмечается, что на фоне конфликта с Ираном у Израиля возник острый дефицит средств для перехвата баллистических ракет. Семафор ранее указывал, что Израиль сообщил США о сложившейся ситуации с нехваткой ресурсов для обороны, передает РИА «Новости».

    Эксперты, которых цитирует журнал Economist, отмечали, что израсходованные американские запасы боеприпасов, использованные в ходе операций против Ирана, придется восстанавливать в течение нескольких лет. В материале New York Times говорится: «Амир Барам, генеральный директор министерства обороны Израиля, в этом месяце ездил в Вашингтон, чтобы попросить больше перехватчиков и боеприпасов».

    Газета добавляет, что пока неизвестно, согласились ли США выполнить эту просьбу израильской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если в течение 48 часов не будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.

    Иран с начала нынешней эскалации выпустил по израильской территории более 400 баллистических ракет, при этом системы ПВО успешно перехватили порядка 92% из них.

    Массовое восстание против властей в Иране после начала войны не произошло, и правительство продолжает сохранять контроль над ситуацией.

    Комментарии (5)
    24 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    @ Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    После гибели ключевых иранских лидеров судьба мирных переговоров с США зависит от немногих оставшихся фигур в иранском руководстве, отмечает Axios.

    После убийств ведущих руководителей Ирана в начале войны американская сторона пытается установить, кто сейчас реально способен вести переговоры о мире с Вашингтоном, пишет Axios.

    Главным потенциальным собеседником называют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, бывшего генерала КСИР и экс-мэра Тегерана. Однако сам Галибаф настаивает: «Это фейковые новости для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками».

    Власть в стране оказалась в руках немногих: после гибели Али Хаменеи его сын Моджтаба стал верховным лидером, но остается в тени. Израиль считает его ключевой фигурой, однако местонахождение и реальная роль Моджтабы до сих пор неизвестны.

    Глава МИД Аббас Аракчи, несмотря на опыт переговоров, по оценке США, не обладает достаточными полномочиями для заключения соглашения.

    Президент Масуд Пезешкиян, представляющий реформаторское крыло, вошёл в временный руководящий совет, но, по данным источника, не участвует в военном планировании и дипломатии на ключевом уровне. Существенное влияние на принятие решений по-прежнему сохраняет и руководство КСИР, хотя прямого участия в дипломатии оно не принимает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.

    Глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Ранее американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    КСИР объявил о новой волне ударов по США и Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы начали новую масштабную операцию, нанеся комбинированные удары по американским военным объектам и инфраструктуре израильской армии в нескольких городах.

    Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о новой серии атак на американские военные базы и объекты израильской армии на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В заявлении КСИР говорится: «Сегодня утром открылся новый фронт 76-й волны операции «Правдивое обещание – 4» против американских и сионистских целей».

    По данным иранских военных, удары были нанесены по базам США Аль-Дафра в ОАЭ и Виктория в Ираке, а также по объектам Пятого флота ВМС США. Одновременно КСИР атаковал инфраструктуру израильской армии в Ашкелоне, Тель-Авиве и Хайфе, применяя баллистические ракеты и беспилотники.

    Как отмечается, новая эскалация стала ответом на удары США и Израиля по объектам на территории Ирана, начавшиеся 28 февраля. Тегеран продолжает наносить ответные удары по американским и израильским военным целям в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон принял решение ускорить переброску тысяч морских пехотинцев в ближневосточный регион.

    Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на базу США Эд-Дафра и израильские радары в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 15:17 • Новости дня
    В Иране исключили возвращение Ормузского пролива к довоенному состоянию

    Tекст: Мария Иванова

    После недавних ударов по Ирану привычный режим судоходства через Ормузский пролив изменится, что отразится и на стабильности энергетических рынков, отметил источник агентства Tasnim.

    Режим судоходства не станет таким, как до нападения США и Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ. Даже слова Дональда Трампа о якобы идущих дискуссиях не повлияют на сложившуюся обстановку.

    «При таком уровне психологической войны ни Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию, ни на энергетических рынках не воцарится спокойствие», – отметил собеседник агентства.

    Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке. Американский лидер добавил, что поручил Пентагону отложить удары по объектам инфраструктуры Ирана на пять дней ради консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выдвинул ультиматум об ударах по энергетическим объектам Ирана в случае продолжения блокады пролива.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    Иран объявил о мерах для прохода не связанных с США судов в Ормузском проливе

    Иран объявил о мерах для прохода не связанных с США судов в Ормузском проливе
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан отметил, что ситуация в регионе стала прямым следствием агрессии США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости»

    «В любом случае Иран в целях обеспечения безопасности и безопасного судоходства и прохода судов через этот водный маршрут принял меры», – заявил он, добавив, что Иран обеспечит «необходимое взаимодействие для передвижения судов». По его словам, речь идет о судах, «не принадлежащих или не связанных с агрессорами и не участвующих в агрессии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявляет об успешных переговорах, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие». Тегеран же настаивает, что никакого диалога с Белым домом не было.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев


    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Россия пообещала содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана, учитывая интересы всех стран региона и без применения двойных стандартов.

    Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Египта Бадром Абделем Аты.

    «Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов», – сообщили в ведомстве.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев

    Ранее МИД России заявил о готовности отстаивать позицию по Ирану в ООН.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность России за дипломатическую поддержку Ирана.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    Аэропорт Бен-Гурион остался закрытым для иностранных рейсов

    Аэропорт Бен-Гурион остался закрытым для всех зарубежных авиакомпаний

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения ситуации в регионе аэропорт Бен-Гурион обслуживает лишь отдельные рейсы израильских авиакомпаний, авиагавань ограничила число пассажиров на вылет.

    Представитель Управления аэропортов заявил, что авиаузел принимает лишь единичные специальные рейсы, передает РИА «Новости».

    «Аэропорт закрыт для иностранных авиакомпаний. Пока нет понимания, как долго это продлится», – рассказал собеседник агентства.

    Сейчас обслуживаются только самолеты местных перевозчиков El Al, Arkia, Israir и Air Haifa. Улететь могут пассажиры с ранее купленными билетами, чьи рейсы отменили из-за боевых действий. При этом на конец марта в продаже остаются места на европейские направления.

    Ранее министр транспорта Мири Регев распорядилась ужесточить регламент работы гавани на фоне ракетных атак. Согласно новым правилам, с 23 марта число пассажиров на вылетающих бортах сократится со 120 до 50 человек.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство США организовало специальные автобусные рейсы в Иорданию для эвакуации своих граждан.

    Иранские беспилотники ранее нанесли удары по топливным резервуарам и военной инфраструктуре аэропорта Бен-Гурион.

    Йеменские хуситы атаковали воздушную гавань Тель-Авива баллистической ракетой «Зульфикар».

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 13:52 • Новости дня
    Израиль обстрелял фосфорными снарядами окрестности ливанского Накура

    Армия Израиля обстреляла фосфорными снарядами окрестности Рас-эн-Накура в Ливане

    Tекст: Мария Иванова

    В результате обстрела с применением белого фосфора в районе Рас-эн-Накуры загорелись поля и пострадали соседние ливанские деревни.

    Израильская армия использовала боеприпасы с белым фосфором при обстреле районов вокруг города Рас-эн-Накура на юге Ливана, сообщил телеканал Al Jadeed, передает ТАСС.

    Падение фосфорных снарядов также зафиксировано в соседних населенных пунктах Альма-эш-Шааб и Эд-Духейра, где в результате обстрела вспыхнули пожары на сельскохозяйственных угодьях.

    В западном пограничном секторе продолжаются ожесточенные столкновения между израильскими спецподразделениями и боевиками шиитской группировки «Хезболла». В первой половине дня израильская авиация нанесла удары по деревням Тейр-Харф, Хамуль и Эль-Байяда.

    Ранее бойцы «Хезболлы» атаковали из гранатометов позиции израильских военных и бронетехнику, проникших на территорию Ливана. Данных о потерях среди сторон на данный момент не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения сообщила о расследовании применения фосфорных снарядов в Ливане.

    Армия Израиля ранее вошла на территорию соседнего государства.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 14:34 • Новости дня
    ЦАХАЛ признал гибель израильтянина от собственного артогня на севере страны

    Tекст: Ольга Иванова

    На севере Израиля погиб гражданин страны в результате ошибочного артиллерийского удара, произведенного армией обороны Израиля во время поддержки операций на границе с Ливаном.

    Армия обороны Израиля признала гибель израильского гражданина в результате ошибочного артиллерийского обстрела на севере страны, сообщает ТАСС.

    Согласно заявлению армейской пресс-службы, трагедия произошла 22 марта в районе населенного пункта Мисгав-Ам. Жертвой стал Офер Московиц, который погиб от артиллерийского огня собственных израильских военных, поддерживавших операции на юге Ливана.

    Командующий Северным округом генерал-майор Рафи Мило пришёл к выводу, что инцидент стал следствием «нескольких серьёзных нарушений и оперативных ошибок», допущенных как при планировании, так и при ведении огня. Артиллерийский удар был нанесён под неправильным углом, отклонившись от протоколов, и пять снарядов попали по хребту Мисгав-Ам вместо намеченной вражеской цели.

    «Это очень серьёзный инцидент. Московиц был убит огнём наших сил во время операции, единственной целью которой является защита граждан Израиля», – прокомментировал Рафи Мило, чьи слова распространила армейская пресс-служба. Итоги расследования обещают рассмотреть все компетентные органы, добавили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание детского сада в израильском городе Ришон ле-Цион повредили осколки ракеты, при этом никто не пострадал. В результате ракетного удара по восточному району Тель-Авива погибли мужчина и женщина, получившие тяжелые осколочные ранения.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ перехватила в Москве сотни бомб в стельках для обуви
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме в Италии
    В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ
    Грузия похвасталась лучшим в Европе прогнозом роста экономики
    В Москве начали продавать куличи за 100 тыс. рублей

    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности

    Потенциальный удар по иранской АЭС «Бушер» опасен не просто экономической, но экологической и гуманитарной катастрофой, предупреждает Россия. И речь идет не только об Иране. Пострадают десятки стран региона вне зависимости от их политических пристрастий, в том числе партнеры США. Страх вызывает не только точечный удар по ядерному реактору, но и по площадке в целом. Какие самые жуткие последствия можно представить? Подробности

    Перейти в раздел

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Перейти в раздел

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Перейти в раздел

    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель

    Украина впервые начала использовать западный самолет, куда более ценный, чем истребители F-16. Речь идет о летающем радаре Saab 340 AEW&C. Каковы особенности данной машины, как она может угрожать действиям российских войск в зоне спецоперации – и каким образом можно ее уничтожить? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации