Посол Толченов сообщил о планах «Аэрофлота» увеличить число рейсов на Бали

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, авиакомпания «Аэрофлот» планирует увеличить количество еженедельных прямых рейсов из Москвы на популярный индонезийский остров Бали предстоящей зимой, передает ТАСС. Толченов сообщил, что речь идет о четырех рейсах в неделю вместо нынешних трех. Он подчеркнул: «Рассчитываю, что зимой «Аэрофлот» даже нарастит количество рейсов, их будет не три в неделю, как сейчас, а может быть четыре и даже больше».

Спрос на перелеты растет из-за увеличения турпотока в Юго-Восточную Азию в зимний период, когда россияне стремятся в регионы с круглогодичным теплым климатом. Толченов отметил, что наличие прямых рейсов играет ключевую роль, поскольку путь с пересадками занимает намного больше времени и выходит дороже.

Дипломат выразил уверенность, что увеличение числа авиарейсов будет способствовать дальнейшему росту количества российских туристов в Индонезии, для которых возможность добраться на Бали напрямую имеет большое значение.

