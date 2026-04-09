Первый за 40 дней пассажирский самолет прилетел в Ирак после снятия запрета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый за более чем 40 суток пассажирский самолет прилетел в Ирак после открытия воздушного пространства страны, передает ТАСС.

Как сообщил источник агентства в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока, «в международный аэропорт города Басра прибыл борт из Дубая». Это первый рейс после отмены запрета на полеты, введенного 28 февраля.

Воздушное пространство над Ираком было закрыто сразу после начала военной операции США и Израиля против Ирана. В ночь на 8 апреля запрет был снят, однако самолет из Дубая прибыл в обход воздушного пространства Кувейта, которое по-прежнему остается недоступным для полетов.

Ситуация с воздушным движением на Ближнем Востоке постепенно нормализуется. Ранее об открытии своего неба объявила Сирия, где до этого работал только один аэропорт – в Алеппо, а рейсы осуществлялись лишь с согласия авиационного регулятора. Бахрейн выдал предварительные разрешения на полеты, однако Катар и ОАЭ сохраняют частичные ограничения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Управление гражданской авиации Ирака объявило об открытии воздушного пространства страны.

Министерство транспорта России анонсировало возобновление рейсов на Ближний Восток с учетом вопросов безопасности.

Власти Бахрейна и Кувейта продлили запрет на полеты гражданской авиации еще на 12 часов.