AP сообщил о возможной установке мин Ираном в Ормузском проливе
Иранские военные структуры, предположительно, установили морские мины в Ормузском проливе, обозначив опасную зону у острова Ларак на схеме судоходства с 28 февраля по 9 апреля, пишет AP.
Иранские полуофициальные СМИ опубликовали схему, из которой следует, что Корпус стражей исламской революции мог установить морские мины в Ормузском проливе во время недавнего конфликта, передает AP. Сообщения появились в агентствах ISNA и Tasnim, последняя считается близкой к военным структурам Ирана.
На схеме, сопровождавшей публикации, была показана большая зона, обозначенная как «опасная» по системе разделения движения судов – это основной маршрут прохождения судов через пролив. Именно там, по данным издания, могли быть заложены мины.
Схема рекомендовала гражданским судам использовать северный маршрут, ближе к побережью Ирана, возле острова Ларак. Такой путь, как отмечают источники, реально использовали некоторые суда в указанный период.
По данным СМИ, период возможного минирования охватывает время с 28 февраля по 9 апреля. На данный момент нет информации, был ли этот участок позже очищен и разминирован. Эксперты считают, что публикация могла стать дипломатическим рычагом давления на фоне напряженной паузы между Ираном, Израилем и США, которые находятся в состоянии осторожного двухнедельного перемирия перед возможными переговорами в Исламабаде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка заявила о наличии как минимум 12 подводных мин в Ормузском проливе.
Вооруженные силы США уничтожили 16 иранских кораблей-заградителей вблизи этого маршрута.
Позже Тегеран временно приостановил пропуск судов через данный пролив.