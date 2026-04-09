Иранская армия заявила о сохранении боеготовности после прекращения огня с США
Представитель армии Ирана Амир Акримания заявил, что вооруженные силы Исламской Республики сохраняют готовность и бдительность на фоне прекращения огня с США, так как американцам, по его словам, нельзя доверять.
Акримания заявил, что армия Ирана сохраняет боевую готовность, несмотря на объявленное прекращение огня, сообщает РИА «Новости».
Он заявил в эфире канала SNN: «Американцы, особенно Трамп, доказали, что им нельзя доверять – наша рука находится на спусковом крючке».
Представитель армии Ирана подчеркнул, что США уже продемонстрировали свою ненадежность, в том числе и в ходе переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном.
Глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи анонсировал временное открытие Ормузского пролива для прохода судов.
Иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые одобрил начало мирных переговоров ради предотвращения масштабных ударов по инфраструктуре страны.