Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи

Tекст: Вера Басилая

В понедельник верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отдал распоряжение своим переговорщикам двигаться к соглашению с США, несмотря на угрозу полномасштабного военного конфликта. По данным издания, это решение стало прорывом в переговорах: ранее подобные указания не выдавались с начала войны, передает Axios.

Американские и израильские военные в последние часы перед объявлением перемирия готовились к масштабной бомбардировке объектов в Иране, а союзники региона опасались беспрецедентных ответных действий Тегерана. Некоторые жители Ирана покидали свои дома, опасаясь ударов. В эти дни дипломатические усилия координировали представители Пакистана, Египта и Турции, а также посредники из Китая.

В ходе напряженных переговоров пакистанские посредники передавали новые проекты соглашения между американским спецпредставителем и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. К ночи понедельника была согласована обновленная версия двухнедельного перемирия, которую передали Хаменеи для окончательного одобрения. Источники сообщают, что решение принималось в условиях строгой секретности из-за угрозы покушения со стороны Израиля.

Во вторник на фоне угроз президента США уничтожить Иран, стороны быстро сблизили позиции, а премьер-министр Пакистана публично обнародовал условия перемирия. Несмотря на давление ястребов из окружения американского лидера, президент США согласился на соглашение после консультаций с премьером Израиля Нетаньяху и пакистанским полководцем. Вскоре после этого американские военные получили приказ прекратить подготовку к ударам.

Иран также подтвердил свою готовность соблюдать условия перемирия и открыть Ормузский пролив для судов, действующих в координации с вооруженными силами страны. Тем временем в США и Израиле продолжаются дискуссии о дальнейшем ходе переговоров, а на пятницу в Пакистане запланированы новые встречи делегаций.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи оказался в тяжелом состоянии и проходит лечение в Куме.

Напомним, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

