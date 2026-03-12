Эксперты IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране

Tекст: Денис Тельманов

Экономический прогноз института IFO, передает РИА «Новости», указывает на риски для немецкой экономики из-за конфликта США и Израиля с Ираном. Отмечается, что восстановление, начавшееся к концу 2025 года, может быть заторможено ростом цен на нефть и газ, вызванным военными действиями и блокировкой Ормузского пролива.

В докладе IFO выделены два сценария: деэскалация и эскалация конфликта. При скором завершении противостояния экономический рост Германии в 2024 году, согласно прогнозу, снизится на 0,2 процентного пункта, а инфляция временно увеличится почти до 2,5%. В случае затяжной эскалации сокращение роста ВВП в 2024–2025 годах может достичь 0,8 процентного пункта, а инфляция поднимется до 3%.

В институте уточнили, что без конфликта уровень инфляции в Германии мог бы снизиться до 2% в этом году, но из-за роста цен на энергоносители в условиях конфликта показатель составит 2,2% даже при деэскалации. Рост цен на топливо наблюдается по всему миру из-за фактической блокировки ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия решила высвободить часть нефти из своих стратегических резервов на фоне роста цен на топливо и обострения ситуации вокруг Ирана. Страны Персидского залива сократили добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки из-за перекрытия Ормузского пролива. Европейцы поехали в Россию за дешевым топливом на фоне энергетического кризиса в Евросоюзе.