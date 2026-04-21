    Взятки за траву загубили карьеру литовского русофоба
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    Путин об СВО: Мы знаем, чем все закончится
    В Минфине подтвердили обсуждение введения дублирования СМС от банков в Мах
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Лавров рассмешил ливийскую делегацию шуткой про язык переговоров
    Бастрыкин поручил проверить «Вредные советы» Остера
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Можно ли заколдовать законопроект

    Против мошенничества нашим государством ведется самая бескомпромиссная борьба. Но вот мошенничество определенного типа (оккультное) почему-то оказывается неприкосновенным.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Голод как цепная реакция углеводородной ломки

    Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.

    21 апреля 2026, 21:22 • Новости дня

    Трамп предрек Европе исчезновение

    Трамп: Европа может исчезнуть из-за своей политики в энергетике и миграции

    Трамп предрек Европе исчезновение
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа рискует исчезнуть, если не изменит свою политику в сферах энергетики и миграции, заявил президент США Дональд Трамп.

    В интервью CNBC он подчеркнул, что европейским странам необходимо срочно исправлять существующее положение дел в этих областях, передают «Известия».

    «Европа должна привести себя в порядок. С точки зрения энергетики и иммиграции они должны навести порядок, иначе Европы больше не будет», – заявил Трамп.

    В прошлом году американский лидер предсказал крах Европы при сохранении текущей миграционной политики.

    В декабре Associated Press писала, что в ряде стран Европы усиливается враждебное отношение к мигрантам, что сопровождается ростом популярности правых партий и увеличением числа преступлений на почве ненависти.

    19 апреля 2026, 10:20 • Новости дня
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    WSJ: Трамп устроил скандал из-за сбитого F-15E над Ираном
    @ Seth Rose/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленной операции по спасению американских пилотов после инцидента с истребителем на Ближнем Востоке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

     Трамп пришёл в ярость после известия о сбитом над Ираном американском истребителе F-15E, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. По их словам, Трамп несколько часов кричал на своих помощников, требуя немедленных действий. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года и настаивал на срочной спасательной операции экипажа.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряжённость в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о благополучном спасении второго пилота сбитого истребителя F-15E.

    Американские военные изначально опасались попытки заманивания своих сил в ловушку.

    После завершения операции глава государства пригрозил уничтожить электростанции Ирана.

    19 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Эксперт Перенджиев: Паника Трампа показывает правильность выбранной Ираном оборонительной тактики

    Эксперт рассказал о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп осознает, что наземная операция в Иране и попытка захвата острова Харк обернутся для США куда большими потерями, чем сейчас. Это останавливает его от продолжения войны и указывает на правильность выбранной Тегераном тактики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее сообщалось о скандале в Белом доме из-за инцидента с истребителем F-15E.

    «Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», – считает Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России».

    Спикер напомнил, что в целом любые потери в военных кампаниях, особенно в таких непопулярных, как нынешняя, бьют по популярности политика. «В случае с Трампом ситуация осложняется рядом факторов. Во-первых, по неофициальным оценкам, количество жертв перевалило за несколько сотен. Во-вторых, часть проблем глава Белого дома создал себе сам заявлениями о «разгроме» над Ираном, о якобы запросах Тегерана о мирных переговорах», – продолжил аналитик.

    «Помимо всего прочего, внутриполитические позиции Трампа и его популярность среди электората подкосил отказ европейских членов НАТО от участия в войне против Ирана. Глава Белого дома хотел использовать евроатлантических союзников как прокси, а на деле сам стал израильским прокси в этой кампании», – детализировал собеседник.

    «Все это, вне всяких сомнений, внушает Трампу страх, который останавливает его от наземного вторжения в Иран. Очевидно, например, посягательство на остров Харк привело бы США к еще большим потерям. Иранцы могли бы организовать ловушку американским военным – выселить все мирное население и устроить бойню с масштабными пожарами», – спрогнозировал он.

    «Все это дает право говорить о том, что Тегеран выбрал правильную оборонительную тактику в нынешнем противостоянии с США и Израилем. Это относится как к военной составляющей конфликта, так и к дипломатическому треку», – резюмировал Перенджиев.

    Ранее стало известно, что Дональд Трамп несколько часов кричал на помощников, требуя немедленного спасения американских пилотов сбитого в Иране истребителя F-15E, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Президент был обеспокоен возможным повторением кризиса с заложниками 1979 года.

    Военным потребовалось время для подготовки детального плана эвакуации, однако нетерпимость президента вызывала напряженность в его окружении. Помощники Трампа были вынуждены ограничивать поток информации, чтобы эмоциональная реакция главы государства не вмешалась в ход спасательной операции. Им передавали только самые ключевые сведения о ситуации.

    Истребитель F-15E был сбит 3 апреля над территорией Ирана, оба члена экипажа сумели катапультироваться и выйти на связь после инцидента. Сначала был эвакуирован пилот, а позднее американская сторона подтвердила спасение второго члена экипажа.

    Кроме того, Трамп отверг предложение американских военных по захвату стратегического острова Харк в Иране, опасаясь, что наземная операция приведет к недопустимо большим потерям среди личного состава. Он счел, что военные могут стать легкой мишенью для иранских сил.

    Харк считается ключевым для нефтяной инфраструктуры Исламской республики, поскольку на нем находятся основные терминалы для экспорта сырья. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, за счет чего Иран выдержал натиск США и Израиля.

    21 апреля 2026, 17:53 • Видео
    Чего испугался Израиль?

    Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    19 апреля 2026, 16:24 • Новости дня
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    Трамп пообещал раскрыть данные о загадочных смертях ученых США
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие полторы недели представить подробные ответы по делу о череде загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными программами в космической, ядерной и оборонной сферах.

    Как пишет Fox News, по словам Трампа, Белый дом уже провел специальное совещание по этим вопросам и «надеется на случайность», хотя считает ситуацию «довольно серьезной», передает РБК.

    За последние четыре года в США без вести пропали и погибли 11 ученых, имевших доступ к особо секретной информации. Среди них – 34-летняя Эми Эскридж из Хантсвилла, работавшая над антигравитационными технологиями. Она скончалась в июне 2022 года от огнестрельного ранения, официально квалифицированного как самоубийство, однако детали дела не разглашались, что вызвало волну подозрений и конспирологических версий. Эскридж ранее заявляла, что ее жизнь находится в опасности, а также говорила о домогательствах, угрозах и попытках саботажа после сообщений о прорыве в исследованиях.

    В числе исчезнувших и погибших – бывший генерал-майор ВВС Уильям МакКасленд, который занимался сверхсекретными проектами и руководил объектом, связанным с материалами об НЛО, а также ученые NASA и подрядчики, работавшие в смежных сферах. Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) подтвердило, что известно о случаях смертей и исчезновений сотрудников и сейчас ведет проверку совместно с ФБР. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт пообещала, что власти тщательно изучат все эпизоды.

    На данный момент власти не подтверждают наличия прямой связи между этими смертями и служебной деятельностью ученых, а материалы расследований не содержат доказательств, что гибель Эскридж могла быть связана с ее исследованиями. Тем не менее загадочные обстоятельства этих дел продолжают привлекать внимание общественности и СМИ, отмечает Mediaite.

    20 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    Американист Дудаков: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий
    @ Petty Officer 2nd Class Gabriel Wisdom/U.S. Coast Guard/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    У администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в ситуации вокруг Ирана. Это возобновление боевых действий, проведение наземной операции или сохранение «околовоенной обстановки» с продолжением блокады портов Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе.

    «США и Иран пытаются оказывать друг на друга давление в рамках непубличных переговоров, которые идут очень тяжело и находятся на грани срыва», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Тегеран ранее объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, однако Вашингтон отказался снимать морскую блокаду иранских портов. На это последовал резкий ответ Исламской республики: ограничения в Ормузе были восстановлены.

    «Теперь стороны повышают ставки в надежде, что им удастся продавить свою повестку в рамках переговоров. Никто не хочет идти на серьезные уступки, потому что это будет означать политическое и военное поражение», – уточнил собеседник. По его мнению, в ближайшей перспективе у администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий.

    Первый – возобновление боевых действий. «Американские силы могут снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это путь в никуда, потому что, во-первых, военным путем сломить Тегеран не удается, а во-вторых, создает почву для обвинений чиновников США в преступлениях», – указал Дудаков, напомнив, что ранее демократы в Конгрессе подготовили резолюцию об импичменте в отношении министра войны Пита Хегсета.

    «Другими словами, раскол среди политического класса в Штатах усугубляется, и это подрывает позиции Трампа и его команды, – подчеркнул политолог. – Кроме того, повестка продолжения конфликта становится все более непопулярной в американском обществе. Последний опрос общественного мнения показывает, что примерно 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий».

    Второй вариант – проведение наземной операции с высадкой десанта США на острове Харк или островах в Ормузском проливе. «Если верить утечкам, такой сценарий вызывает серьезные опасения, в том числе у самого Трампа. Он понимает, что это может привести к большим потерям среди американских военных, что окончательно добьет его рейтинги внутри страны», – детализировал эксперт.

    Третий вариант – сохранение «околовоенной обстановки». «Речь об операциях против танкеров, следующих в интересах Ирана. Расчет Вашингтона может быть на то, что это негативно скажется на иранской экономике, и иранцам придется идти на уступки. Я думаю, такая стратегия вполне вероятна в ближайшей перспективе, если переговоры сорвутся», – отметил Дудаков.

    По его оценкам, ни один из сценариев нельзя назвать хорошим. «Даже наименее эскалационный сценарий будет усугублять энергокризис во всем мире из-за закрытого Ормуза и бить по рейтингам Трампа», – заключил американист.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    20 апреля 2026, 16:04 • Новости дня
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    Партия экс-президента Радева одержала победу на выборах в Болгарии
    @ Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Избирательный блок «Прогрессивная Болгария» под руководством бывшего главы государства Румена Радева выиграл парламентские выборы, получив почти половину голосов избирателей.

    Политическое объединение завершило подсчет со значительным отрывом. По итогам обработки 100% бюллетеней партия набрала 44,5% голосов, передает РИА «Новости».

    Голосование за новый состав парламента состоялось 19 апреля. Фаворитом гонки стала коалиция, которую возглавляет бывший президент страны.

    Румен Радев известен своей позицией по украинскому кризису. Политик неоднократно выступал против поставок вооружений Киеву, призывая Европу пересмотреть отношение к спецоперации на Украине и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 19 апреля в Болгарии прошли парламентские выборы. Президент Сербии Александр Вучич поздравил Румена Радева с успехом партии «Прогрессивная Болгария».

    20 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна

    Политолог Ткаченко: Иран ответит США на захват судна дипломатической пощечиной

    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна
    @ U.S. Navy/Planet Pix/ZUMA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Срок объявленного Дональдом Трампом перемирия с Ираном истекает 22 апреля. Но после того, как США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе, а Тегеран в ответ атаковал американские корабли, о возобновлении военных действий может быть объявлено уже в понедельник, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «США стремятся закрепить за собой право останавливать любое судно в любой точке земного шара», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Инцидент в Оманском заливе с захватом иранского сухогруза собеседник назвал «феноменальным».

    Он напомнил, что ранее Тегеран предупреждал о намерении противодействовать американской блокаде. «Сначала экипаж грузового судна Touska игнорировал предупреждения американских военных, а затем – после перехвата сухогруза – вооруженные силы Ирана атаковали корабли США», – заметил политолог, оговорившись, что судить о том, насколько результативным оказался удар, не приходится, но сам факт показателен.

    «Произошедшее войдет в историю международных отношений», – считает Ткаченко. По его мнению, прогнозировать, как будут развиваться события дальше, крайне сложно. «При прочих равных условиях стороны должны были бы обратиться в суд в Гааге. Но ожидать этого не стоит», – считает он. Как полагает собеседник, глава Белого дома «не хочет и не может возобновлять военную операцию против Ирана», а угрозы уничтожить все электростанции и мосты Исламской республики – блеф.

    «В то же время Трамп – будучи человеком непредсказуемым – вероятно, все же рискнет повысить ставки в конфликте. В этом случае Иран реализует свое предупреждение: помимо американских военных объектов на территории Персидского залива целями иранских ударов станет совместная инфраструктура США и стран монархий: электростанции, дата-центры, центры телекоммуникационных компаний», – считает эксперт.

    Он подчеркивает: последствия такого сценария развития событий окажутся тяжелейшими для мировой экономики. Впрочем, Вашингтон и Тегеран не перейдут к действиям, пока в понедельник не состоится встреча в Исламабаде. «Американскую переговорную группу, как ожидается, возглавит Джей Ди Вэнс. Если же ИРИ не отправит свою делегацию в столицу Пакистана, то это будет дипломатическая пощечина американцам», – отметил спикер.

    Ткаченко напомнил, что срок перемирия истекает 22 апреля. «Но я думаю, уже сегодня мы можем услышать заявление о том, что режим прекращения огня больше не действует», – заключил он.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    21 апреля 2026, 06:44 • Новости дня
    Киев захотел получать от европейских стран 1% их ВВП

    Постпред Украины при ООН Мельник призвал Европу отдавать Киеву 1% ВВП

    Киев захотел получать от европейских стран 1% их ВВП
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят увеличения объемов европейской военной помощи Киеву до 1% от ВВП стран Европы, заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

    «Мы призываем наших европейских союзников сделать еще один исторический шаг и принять политическое решение об увеличении военной помощи Украине до уровня 1% ВВП», – приводит слова Мельника РИА «Новости».

    Об этом дипломат заявил во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мельник ранее потребовал от Германии ежегодно перечислять 0,5% ВВП на поддержку украинской армии. Мельник ранее занимал должность украинского посла в Германии, а затем стал постпредом Украины в ООН.

    Он известен своими оскорблениями в адрес немецких политиков. Однажды он оскорбил канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», а также послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера.

    21 апреля 2026, 12:06 • Новости дня
    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа

    Политолог Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа из-за неудач на Ближнем Востоке

    Скачко: Зеленский почувствовал слабость Трампа
    @ Fredrik Sandberg/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Видимо, Владимир Зеленский посчитал, что он уже «пересидел» Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский усомнился в том, что что президент США может быть гарантом мира на Украине, а также раскритиковал членов американской переговорной группы.

    «Последние заявления Владимира Зеленского говорят об одном: он демонстративно становится на сторону европейских антитрампистов. В эту группу входят в частности Британия, Германия и Франция», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По его мнению, неслучайно именно сейчас Зеленский решил обрушиться с критикой на американских переговорщиков и президента США. «Он почувствовал слабость вашингтонской администрации, которая терпит неудачи на Ближнем Востоке», – уточнил собеседник.

    Кроме того, Зеленский, видимо, решил, что он уже «пересидел» Дональда Трампа и потому может хамить американцам, продолжил эксперт. «Если республиканцы проиграют Конгресс в ноябре, то глава Белого дома окажется «сбитой уткой». Он не сможет принять какие бы то ни было антиукраинские решения – законодатели просто будут все блокировать», – детализировал Скачко.

    «Другими словами, в Киеве считают, что Трампа – как политика – уже можно списывать», – добавил он. Вместе с тем, политолог углядел в словах Зеленского приглашение американского лидера к торгу: «если Вашингтон снова переключит все внимание на Украину, то Киев «отскочит» от хулителей президента США».

    Слова же о том, что визит американской переговорной группы нужен самим представителям США, свидетельствуют о незаинтересованности Зеленского в урегулировании украинского кризиса, подчеркнул спикер. «Что называется, базовые установки остаются неизменными. Прекращение конфликта для него означает конец политической карьеры и причем дальнейшие его перспективы незавидны», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    19 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе

    Трамп заявил о захвате военными США судна под флагом Ирана в Оманском заливе

    США захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе
    @ Graeme Sloan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военнослужащие США захватили грузовое судно под флагом Ирана в Оманском заливе, сообщил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Сегодня грузовой корабль под названием Touska, шедший под иранским флагом, длиной почти 900 футов и весящий почти как авианосец, попытался прорвать нашу военно-морскую блокаду ... Ракетный эсминец ВМС США Spruance перехватил Touska в Оманском заливе», – заявил Трамп.

    Эсминец потребовал от грузового корабля остановиться. После того как экипаж проигнорировал приказ, американские военные пробили дыру в машинном отделении судна. В настоящее время корабль находится под контролем морской пехоты США. Трамп добавил, что Touska числится в санкционных списках американского министерства финансов за предыдущую незаконную деятельность, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом из-за американской морской блокады.

    Около 20 ожидавших прохода судов развернулись в сторону Омана.

    20 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе

    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии, Финляндии и Прибалтике

    Лавров заявил о возрождении нацизма в Германии и Европе
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил усиление идеологии нацизма в ряде европейских стран, включая Германию, Прибалтику и Финляндию.

    Лавров, выступая на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, заявил о возрождении идеологии и практики нацизма в Германии и странах, которые поддерживали нацистов в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, нацизм реанимируется не только в Германии, но и в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии и Литве. Лавров отдельно отметил Украину, подчеркнув, что она на протяжении десятилетий превращалась в инструмент для ведения войны против России.

    Глава МИД добавил, что Британия, по его мнению, всегда была родиной философии расового превосходства, и упомянул ее в числе стран, где фиксируются попытки возрождения нацизма.

    При этом Лавров выразил сожаление по поводу таких тенденций, отметив, что подобная политика угрожает международной стабильности и безопасности.

    Ранее Лавров заявил о возрождении нацистской философии в нескольких европейских странах.

    Также Лавров отметил, что такие проявления особенно заметны в Германии и Финляндии.

    Глава МИД России Лавров также констатировал ослабление иммунитета к нацистскому вирусу в целом ряде западных государств.

    21 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать перемирие с Ираном.

    «Нет, я не хочу этого делать», – сказал он в интервью телеканалу CNBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока между США и Ираном не будет достигнута финальная сделка.

    Накануне Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном.

    Ранее Иран пригрозил ответить США при срыве перемирия.

    20 апреля 2026, 09:16 • Новости дня
    Лукашенко назвал Путина и Трампа «императорами»
    Лукашенко назвал Путина и Трампа «императорами»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Белорусский лидер Александр Лукашенко сравнил президентов России и США с «императорами», отметив собственное спокойное отношение ко всеобщей любви.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе, назвав их «императорами», передает RT.

    Белорусский лидер подчеркнул, что лидеры России и США могут позволить себе рассуждать о всеобщей любви.

    «Я и был далек, и сейчас тем более, от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», – заявил глава государства.

    Политик добавил, что является руководителем среднеевропейской страны и осознает, что не обладает такими же возможностями. Именно поэтому, по его словам, у него выработалось спокойное отношение к любви, особенно после долгих лет на посту президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусский лидер отверг возможность встречи с американским коллегой по сценарию вассала с императором.

    Ранее он назвал президента России великим человеком и волкодавом в политике.

    Глава государства сообщил о наличии доверительных и честных отношений с Владимиром Путиным.

    20 апреля 2026, 12:58 • Новости дня
    Кремль заявил об открытости России к переговорам с Европой

    Песков заявил о готовности России обсуждать разногласия с Европой на переговорах

    Кремль заявил об открытости России к переговорам с Европой
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что любые противоречия и несостыковки взаимных интересов между Россией и Европой должны решаться исключительно за столом переговоров, передает РИА «Новости».

    «Любые противоречия, которые существуют, любые несостыковки взаимных интересов могут и должны решаться только за столом переговоров», – заявил Песков журналистам.

    Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от диалога с европейскими странами и готова обсуждать все спорные вопросы в конструктивном ключе. Песков отметил, что Москва открыта для взаимодействия и не закрывает двери для переговоров с европейскими партнерами.

    СМИ писали, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Ранее Песков указал на отказ Европы от диалога с Москвой.

    21 апреля 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу

    Политолог Ткаченко: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу

    Эксперт: Зеленский вступил в европейский чемпионат по ненависти к Трампу
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский хамит представителям Белого дома, думая, что он ничем не рискует и что этим он еще больше понравится Европе. Злость Банковой вызывает также отказ президента США Дональда Трампа следовать в фарватере своего предшественника Джо Байдена в отношении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Зеленский заявил, что Трамп не может быть гарантом мира на Украине.

    «Владимир Зеленский хамит представителям Белого дома из-за личного разочарования. Он хотел бы, чтобы Дональд Трамп продолжал политику Джо Байдена в отношении Украины. Причем, делал это более эффективно, а также посещал Киев и направлял туда своих представителей», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Спикер напомнил, что Байден создавал Зеленскому дипломатическое прикрытие высшего уровня, и Банковая хотела бы продолжения подобной практики. «Трамп же идет в противоположную сторону – по пути сворачивания вовлечения США в украинский кризис, отказа от поставок вооружений и предоставления финансовой помощи», – продолжил собеседник.

    «У хамства Зеленского есть и вторая причина – желание понравиться европейским властям. ЕС начал выстраивать собственную архитектуру безопасности без США. Процесс касается ядерной составляющей, создания военных альянсов и развития оборонно-промышленного комплекса. Это внушило Банковой мысль о необходимости смены хозяина и попытки перестроиться под брюссельскую и берлинскую повестки», – указал спикер.

    Аналитик допустил, что поведение украинской стороны объясняется также неудавшейся американской военной кампанией против Ирана. «Оскорбляя представителей Белого дома, Зеленский думает, что он ничем не рискует. Все ругают Трампа, особенно в Европе, где чемпионат по ненависти к американскому лидеру перешел в финальную фазу. На Банковой тоже решили поучаствовать в этом «соревновании», – сыронизировал собеседник.

    «Заявления Зеленского объясняются и его истерией из-за того, что время играет против Киева. По его словам, в конце марта Москва дала ему два месяца на вывод войск из Донбасса, угрожая изменить условия будущего мирного договора. Но за это время ситуация принципиально не изменилась», – детализировал Ткаченко.

    Спикер также обратил внимание на слова Зеленского о том, что сами США больше заинтересованы в визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, чем Украина. «Думаю, это никак не соответствует якобы стремлениям украинской стороны как можно быстрее завершить конфликт», – подчеркнул аналитик.

    «У Зеленского собственное мировосприятие, в соответствии с которым, равным ему по рангу политиком является только Трамп. Об этом свидетельствует также и скандал, устроенный Зеленским в Овальном кабинете в феврале прошлого года. Уиткофф был в Москве несколько раз, а в Киев еще не приезжал. Это обстоятельство, а также запредельное эго обусловили негативную оценку Зеленским работы администрации Трампа», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что американский лидер не может быть гарантией мира на Украине. «Президент Трамп еще два с половиной года, а что потом будем делать?», – заявил он в интервью ICTV, опубликованном на YouTube. При этом он также раскритиковал дипломатические подход США к посредничеству в урегулировании текущего конфликта.

    В частности, Зеленского возмутился действиям спецпосланника президента Штатов Стива Уиткоффа и зятя главы Белого Дома Джареда Кушнера. «Это неуважение – поехать в Москву, но не приехать в Киев», – отметил он. В то же время, по его мнению, не стоит «делать сенсацию» из ранее анонсированного визита американских переговорщиков на Украину.

    «Это нужно им, а не нам», – добавил Зеленский. На этом фоне он также подчеркнул нежелание Киева выводить войска из ДНР и ЛНР, поскольку это будет означать стратегическое поражение ВСУ. Он напомнил, что в данных регионах построены фортификационные сооружения и защитные линии. В случае, если Украина их лишится – страна якобы заметно ослабнет.

    В Москве заявления Зеленского встретили негативно. Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Киев, как и многие другие европейские акторы, «стремится не к миру, а к продолжению войны, и это главная причина, по которой украинский кризис до сих пор не урегулирован». Дипломат также добавил, что сейчас в республике нет политических сил, способных остановить использование простых граждан в качестве расходного материала.

    По его оценке, общество на Украине отказывается воевать за коррумпированное руководство: многие уклоняются от службы, дезертируют. Однако «охота» на людей идет повсеместно: их забирают с улиц, из транспорта, больниц и магазинов, зачастую применяя насильственные методы.

    Напомним, издание Reuters сообщало, что визит Уиткоффа и Кушнера в Киев изначально планировался в середине апреля. В частности, возможной датой встречи называлось 12 апреля – дата православной Пасхи. Кроме того, отмечалось, что республику также может посетить и сенатор США Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    20 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Замглавы МИД Иванов: Русофобские элиты Европы одержимы войной с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Русофобские элиты европейских стран по-прежнему настроены на ведение войны с Россией «до последнего украинца», заявил статс-секретарь и заместитель главы МИД России Евгений Иванов.

    Иванов на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который проходит в Национальном центре «Россия», отметил, что «русофобски настроенные европейские элиты по-прежнему одержимы идеей ведения войны с Россией, что называется, до последнего украинца», передает ТАСС.

    По его словам, эти элиты препятствуют достижению каких-либо договоренностей, активно раздувают военную истерию и игнорируют интересы собственных граждан. Иванов подчеркнул, что европейские лидеры, преследуя иллюзорную цель нанести России стратегическое поражение, фактически готовы пожертвовать благополучием своих народов, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что все разногласия и несовпадения интересов с европейскими странами следует разрешать исключительно в формате переговоров.

    Ранее сообщалось, что руководство Евросоюза выбирает путь милитаризации отношений с Россией вместо конструктивного диалога.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Главное
    Госдума запретила созданные ИИ изображения людей в агитации на выборах
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Объявлено о резком падении экспорта российского мороженого в Китай
    NASA отключило на зонде Voyager 1 проработавший 49 лет в космосе прибор
    Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

    Тяжелейший энергетический кризис нарастает вопреки надеждам на мир

    Срыв перемирия на Ближнем Востоке заставил цены на нефть и газ снова резко вырасти. Страхи, что тяжелейший энергетический кризис затянется надолго, обоснованно вернулись на рынки. Движение через Ормузский пролив снова обнулилось. К чему это приведет? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Зеленский поверил, что «пересидел» Трампа

    Владимир Зеленский, неоднократно позволявший себе резкие заявления в адрес разных политиков, нахамил американским переговорщикам. Зеленский усомнился, что Дональд Трамп может быть гарантом мира на Украине, так как тот через 2,5 года покинет свой пост, а также назвал поездку Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву неуважением. Почему украинский лидер решился дерзить властям США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Кто нам заменит Орбана. Пять кандидатов

      Сразу несколько политиков претендуют на ту роль, которую играл уходящий премьер Венгрии Виктор Орбан – роль голоса разума и разрушителя ЕС. Правда, у всех есть существенные недостатки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

