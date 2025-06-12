Посол Дарчиев вручил верительные грамоты Трампу в Белом доме

Tекст: Антон Антонов

Дарчиев в кратком комментарии заявил, что способствовать улучшению взаимодействия России и США «станет легче после вручения президенту США оригиналов верительных грамот», передает ТАСС.

«Я только что из Белого дома. Президент Соединенных Штатов Америки нашел окошко в своем плотном графике, чтобы принять оригиналы верительных грамот и познакомиться лично именно накануне Дня России», – приводит слова Дарчиева РИА «Новости».

Он считает, что Россия и США, будучи великими державами, «обречены на неконфронтационное мирное сосуществование». Дарчиев выразил готовность предпринять все необходимые усилия для того, чтобы отношения двух стран вернулись «к нормальности и здравому смыслу».

Ранее Дарчиев передал копии грамот исполняющей обязанности шефа протокола госдепартамента Эбигейл Джонс, передает

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дарчиева послом в США. США одобрили назначение Дарчиева. Дарчиев – один из ведущих российских американистов академического толка. Он отметил, что отношения России и США балансировали на грани разрыва, но сейчас появилось определенное окно возможностей.