Посол Дарчиев заявил об «окне возможностей» в отношениях России и США

Tекст: Антон Антонов

Дарчиева спросили, с какими планами и настроением он приступает к своей новой деятельности. «Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации (США) на грани разрыва, появилось определенное окно возможностей», – приводит его слова ТАСС.

Дарчиев отметил, что президенты России и США поставили задачу восстановить межгосударственные связи, которые, по его словам, были «фактически разорваны» командой предыдущего американского лидера Джо Байдена.

Дарчиев подчеркнул, что уже началась работа в этом направлении, и есть нацеленность с обеих сторон на достижение результата. Однако он отметил, что расчистка «токсичного наследия», включая санкционные барьеры, требует значительных усилий.

Важными вопросами, по его словам, являются облегчение визовых процедур для сотрудников дипмиссий и граждан, а также упрощение режима поездок для дипломатов.

Посол также затронул тему возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, конфискованных США, и возобновления прямого воздушного сообщения между странами, прерванного по вине Вашингтона.

Дарчиев заявил, что он намерен заняться этими вопросами предметно и подчеркнул необходимость наращивания темпов работы, руководствуясь принципом строгой взаимности.

Как свидетельствует рабочее расписание дипведомства США, высокопоставленный сотрудник госдепартамента Луис Боно в четверг примет участие в неформальной церемонии вручения верительных грамот нового российского посла. Церемония пройдет в закрытом для прессы режиме, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дарчиев прибыл в Вашингтон. Он является одним из ведущих российских американистов академического толка. Дарчиев ранее занимал пост директора Департамента Северной Атлантики Министерства иностранных дел России.