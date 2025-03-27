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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский готовится стрелять по своим

    По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.

    13 комментариев
    27 марта 2025, 03:43 • Новости дня

    Посол России в США Дарчиев прибыл в Вашингтон

    Tекст: Антон Антонов

    В Вашингтоне приземлился самолет, на котором прибыл новый посол России в США Александр Дарчиев, сообщили в российской дипломатической миссии.

    Самолет приземлился в аэропорту имени Даллеса. «(Посол) вышел (из самолета)», – приводит ТАСС текст сообщения.

    Согласно информации Flightaware, борт прибыл в 20.14 по времени столицы США (3.14 мск), передает РИА «Новости».

    Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США.

    26 марта 2025, 02:20 • Новости дня
    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине

    Спецпосланник Гренелл: Ядерное оружие, от которого отказался Киев, принадлежало России

    США напомнили «неудобный факт» о ядерном оружии СССР на Украине
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник США Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого отказалась Украина в рамках Будапештского меморандума, принадлежало России, а не Киеву.

    Посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл заявил, что ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР, изначально принадлежало России. Об этом пишет ТАСС.

    «Давайте внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки», – заявил Гренелл.

    Он добавил, что Украина вернула это ядерное оружие России, подчеркнув, что оно не было украинским: «Это неудобный факт», – подытожил он.

    Будапештский меморандум был подписан Россией, Украиной, США и Британией 5 декабря 1994 года и предоставлял Киеву гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного арсенала и присоединение к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

    Тогдашний ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР на Украине, включал значительное количество зарядов и средств доставки, что делало ее третьей по ядерному потенциалу после США и России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от США обещания ядерного удара по России в случае необходимости для обеспечения мира на Украине.

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    25 марта 2025, 09:35 • Новости дня
    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу

    Карасин: Диалог России и США в Эр-Рияде был непростым, но весьма полезным

    Российский участник переговоров с США в Эр-Рияде дал оценку диалогу
    @ А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Совета Федерации по международным делам и участник делегации Григорий Карасин рассказал, что на переговорах экспертных групп России и США в Эр-Рияде обсуждалось множество проблем, и диалог, хоть и был непростым, оказался полезным для обеих сторон.

    По словам Карасина, встреча экспертных групп России и США в Эр-Рияде прошла продуктивно, передает ТАСС.

    Сенатор отметил, что обсуждалось много вопросов, и, несмотря на трудности, диалог был весьма полезен для обеих сторон.

    Карасин подчеркнул, что переговоры между Россией и США будут продолжены с привлечением международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций и другие страны.

    Он выразил уверенность в конструктивном характере диалога, который, по его мнению, необходим обоим государствам. Американская сторона также заинтересована в продолжении обсуждений.

    Ранее в МИД сообщили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник раскроет детали контактов российской делегации с США в Эр-Рияде. Переговоры России и США продолжались более 12 часов, а настрой российской делегации оценили как хороший.

    Совместное заявление России и США по итогам переговоров в Эр-Рияде будет опубликовано во вторник в 11:00 по московскому времени.

    Коментарии (12)
    26 марта 2025, 22:42 • Видео
    Переговоры России и США. Что нового?

    По итогам особо длительного раунда переговоров между делегациями России и США в Саудовской Аравии не было выпущено никаких совместных заявлений. Считается, что это вина Киева. Но кое-какие итоги, как следует из сообщения МИД РФ, все-таки есть.

    Коментарии (0)
    25 марта 2025, 02:52 • Новости дня
    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде

    Настроение российской делегации после переговоров в Эр-Рияде оценили как хорошее

    Дана оценка настроения российской делегации после переговоров в Эр-Рияде
    @ ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    После переговоров с США, которые проходили в Эр-Рияде более 12 часов, настрой российской делегации оценили как хороший.

    Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА «Новости», что представители России были в хорошем настроении после встречи с американской делегацией в Саудовской Аравии. Переговоры начались в понедельник утром и продолжались более 12 часов. На встрече российскую сторону представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

    «Хорошее», – лаконично охарактеризовал настроение российской делегации источник агентства.

    Переговоры между Россией и США в Эр-Рияде вызвали повышенный интерес, учитывая текущую международную обстановку. Ожидается, что стороны продолжат взаимодействие для решения актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, продолжавшиеся более 12 часов, завершились, ожидается, что совместное заявление будет обнародовано 25 марта.

    Также сообщалось, что Белый дом ожидает позитивное заявление после встреч с делегациями России и Украины.

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    25 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Кремль опубликовал список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов

    Опубликован список подпадающих под мораторий на удары по энергосистеме объектов
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США согласовали перечень объектов на территории России и Украины, которые подпадают под временный мораторий на удары, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, в список вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте- и газопроводы, хранилища и насосные станции.

    Также под действие моратория попадают вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители. Кроме того, временным соглашением защищены атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Мораторий вступает в силу задним числом – с 18 марта 2025 года и будет действовать 30 суток. Стороны оставляют за собой возможность продлить соглашение по взаимной договоренности. В случае нарушения одной из сторон обязательств, другая сторона вправе считать себя свободной от их соблюдения.

    Ранее в Кремле сообщили, что Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    Белый дом опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде 23–25 марта.

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    25 марта 2025, 12:36 • Новости дня
    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков: Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде не обнародуют

    Решено не публиковать содержание переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Содержание переговоров российской и американской сторон в Эр-Рияде, прошедших 24 марта, не планируется обнародовать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Речь идет все-таки уже о технических переговорах. Технические – это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет», – цитирует Пескова ТАСС.

    Пока проводится анализ докладов делегаций, после этого можно будет говорить о каких-то выводах, указал он.

    Об итогах переговоров информацию доложили в Москву и Вашингтон, заключил представитель Кремля.

    Напомним, переговоры делегаций России и США длились более 12 часов. Сообщалось, что по их итогам планируется обнародовать заявление.

    Политолог Станислав Ткаченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что, вероятнее всего, больше всего внимания на переговорах уделили Черноморской инициативе.

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    25 марта 2025, 19:20 • Новости дня
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    Кремль: «Черноморская инициатива» вступит в силу после снятия ряда санкций с России
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и США на встрече в Эр-Рияде договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства, сообщили в Кремле. Данные меры вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России. Кроме того согласован взаимный запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней.

    На встрече экспертных групп России и США были достигнуты несколько ключевых договоренностей, сообщает Кремль в Telegram-канале. В рамках «Черноморской инициативы» стороны согласовали меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, неприменению силы и запрету использования коммерческих судов в военных целях. Контроль за соблюдением этих обязательств будет осуществляться посредством досмотра судов.

    США обязались способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Это включает в себя снижение стоимости страхования морских перевозок и расширение доступа к международным портам и платежным системам.

    Однако реализация этих мер начнется только после выполнения ряда условий. В их числе – отмена санкций в отношении «Россельхозбанка» и других финансовых структур, обеспечивающих торговлю продовольствием и удобрениями, восстановление их подключения к SWIFT и открытие необходимых корреспондентских счетов.

    Также необходимо снятие ограничений на торговое финансирование и на деятельность российских производителей и экспортеров продовольствия, включая рыбопродукцию. Помимо этого, требуется разблокировать возможность страхования грузов, обслуживать в портах российские суда, задействованные в торговле продовольствием и удобрениями, а также снять запреты на поставку в Россию сельскохозяйственной техники и других товаров, критически важных для агропромышленного сектора.

    Россия и США согласились разработать меры по запрету ударов по объектам энергетики сроком на тридцать суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления. Стороны также выразили готовность принимать помощь третьих стран в поддержке данных договоренностей.

    Обе стороны заявили о намерении продолжать работу по достижению прочного и продолжительного мира, укрепляя двусторонние соглашения в энергетической и морской сферах.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов.

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    25 марта 2025, 15:09 • Новости дня
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    Лукьянов: Американцам в Эр-Рияде предстоит узнать новое для себя
    @ REUTERS/Maxim Shemetov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры в Эр-Рияде вернулись в русло 2022-2023 годов, но теперь с новым фактором – американское руководство проявляет особый интерес к результату, что напоминает переговоры о вывозе ядерного оружия с Украины 30 лет назад, заявил политолог Федор Лукьянов.

    Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что, судя по комментариям главы МИД России Сергея Лаврова относительно переговоров, процесс вернулся в русло 2022-2023 годов. В то время шли сложные дискуссии по различным вопросам, включая Минско-Стамбульские соглашения и зерновую сделку.

    Лукьянов подчеркнул, что переговоры в этом жанре обычно показывают сдвиги только в контексте серьезных военных событий. Без таких событий переговорный процесс зачастую становится самоценным и не приводит к заключению соглашений. Это связано с политической культурой украинской стороны, которая проявляется с начала независимости, отметил политолог.

    Однако теперь, по словам Лукьянова, в переговорах появился фактор, которого не было с момента обсуждений вывоза ядерного оружия с Украины 30 лет назад – заинтересованное в результате американское руководство. Несмотря на опыт и умение добиваться успеха, американцам придется учесть, что украинская ситуация отличается от других мировых конфликтов, таких как в Колумбии или Гренландии, заявил он.

    «Сейчас, правда, есть фактор, которого давно не было (с переговоров о вывозе с Украины ядерного оружия 30 лет назад), – американское руководство, заинтересованное в результате. И вроде бы умеющее добиваться его, переламывая обстоятельства. Но украинский сюжет – не Колумбия и даже не Гренландия. Так что трампистам тоже предстоит узнать нечто новое для себя», – написал Лукьянов.

    Напомним, переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде длились более 12 часов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание переговоров не планируется обнародовать.

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    24 марта 2025, 14:36 • Новости дня
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    Карасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Андрей Рыженко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между экспертными группами России и США, проходящие в Эр-Рияде, длятся уже три часа, сообщил участник российской делегации, сенатор Григорий Карасин.

    Карасин подчеркнул, что процесс идет «полным ходом», и стороны обсуждают важные вопросы международных отношений, передает РИА «Новости». Он также сообщил, что несмотря на различные позиции, стороны сохраняют взаимопонимание, что подтверждается длительностью переговоров.

    Сенатор не стал делать прогнозы относительно дальнейших встреч между экспертами России и США. Он отметил: «Мы еще это не закончили. Подождите, планировать наперед будем потом».

    Напомним, в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что на переговорах будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

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    26 марта 2025, 11:40 • Новости дня
    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности

    Политолог Скачко: По тону Зеленского очевидно, что Киев нарушит любые договоренности

    Скачко: Зеленский не собирается соблюдать договоренности
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Владимир Зеленский продолжает убеждать Вашингтон, что поддерживает урегулирование конфликта на Украине. Однако на деле он каждый раз выискивает препятствия, которые якобы мешают достичь соглашения. По тону очередных заявлений очевидно: Киев нарушит любые договоренности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский обвинил Россию в манипуляциях в переговорах с США.

    «То, что Владимир Зеленский громогласно обвиняет Россию в якобы «манипуляциях», выглядит как продолжение игры «и вашим, и нашим». Адресатов у его обращения несколько», – считает Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «Так, Европе он дает сигнал, что готов нарушить достигнутые в Эр-Рияде договоренности и продолжать боевые действия – дайте только оружие и деньги и совладайте с Трампом», – уточнил собеседник. Кроме того, Зеленский оправдывается перед «украинскими патриотами» и пытается убедить их, что не намерен сдаваться.

    «При этом прохрипеть он может что угодно – для переговоров с Вашингтоном это ничего не значит», – добавил Скачко. Зеленский продолжает убеждать американцев, что он за урегулирование конфликта, однако на деле каждый раз выискивает препятствия, которые, как он полагает, мешают достичь мира.

    «Зеленский несамостоятелен, его высказывания зависят от разных факторов. Пока он пытается усидеть на двух стульях: миротворцев и сторонников войны. Однако это чревато последствиями для него самого», – подчеркнул эксперт.

    Как указал политолог, по тону Зеленского очевидно: соблюдать условия сделок он не собирается. «Найти управу на украинское руководство могут разве что Соединенные Штаты», – добавил спикер, напомнив слова Сергея Лаврова о том, что Белый дом должен дать однозначную команду Киеву.

    «Впрочем, если в позиции администрации Дональда Трампа появится хоть маленькая трещина по вопросу разрешения кризиса, если европейские «ястребы» найдут деньги для Украины и окажут ей всяческую поддержку, Зеленский ослушается Штаты и все равно нарушит все соглашения. Сейчас идет новая шахматная партия, посмотрим, как она будет разыграна», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский прокомментировал итоги переговоров России и США в Эр-Рияде. Он поспешил обвинить Москву в «манипуляциях». «Они пытаются извратить договоренности и фактически обмануть и наших посредников (США), и весь мир», – считает Зеленский.

    «И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта», – продолжил возмущаться он. Основным аргументом Зеленский назвал отсутствие подтверждения данной информации в заявлении Белого дома.

    Напомним, Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая включает безопасное судоходство в Черном море. Но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему администрация Трампа заинтересована в реализации договоренностей.

    Также Россия и США согласились разработать меры о запрете ударов по российским и украинским объектам энергетики сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

    Как отмечает Bloomberg, Киев считает энергетическое перемирие в зоне СВО вступившим в силу с момента публикации Вашингтоном результатов переговоров делегаций США и Украины в Эр-Рияде. 18 марта там не упоминается.

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    25 марта 2025, 11:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде

    Политолог Ткаченко: Делегации России и США детально обсудили исполнение Черноморской инициативы

    Эксперт объяснил рекордную продолжительность переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Судя по всему, наибольшего внимания в переговорах США и России была удостоена Черноморская инициатива. Впрочем, у сторон была насыщенная повестка, требующая детального обсуждения тонкостей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Напомним, переговоры России и США в Эр-Рияде продлились 12 часов.

    «Встреча российской и американской делегаций стала рекордной по продолжительности. Это обусловлено насыщенностью повестки, где из-за множества нюансов и тонкостей требовался длительный процесс обсуждения», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, особенно тщательно стороны рассматривали детали, которые важны для исполнения Черноморской инициативы, а также безопасности судоходства в Черном море. «Кроме того, консультации, вероятно, были подготовкой к диалогу об урегулировании конфликта. Представители России и США явно обменивались сигналами относительно того, чего хочет Москва и что в этом контексте может предложить Вашингтон», – рассуждает Ткаченко.

    При этом спикер указал на заявление одного из членов российской делегации Григория Карасина. Напомним, сенатор сообщил, что сторонам удалось обсудить «многие проблемы», а сами переговоры продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и «отдельные страны». «Если Россия и США договорятся о привлечении наблюдателей для потенциальной Черноморской инициативы, то формат ООН кажется наиболее уместным. Более того, Москва и Вашингтон даже в силах поставить соответствующий вопрос на голосование в Совбезе в случае необходимости», – пояснил собеседник.

    На этом фоне политолог обратил внимание на то, что аналогичные переговоры американцев с украинской делегацией длились значительно меньше – около пяти часов. «Дело в том, что от Киева ничего не зависит. США, вероятно, задавали вопросы о том, чего хочет Украина и на какие уступки готова пойти», – заключил Ткаченко.

    Напомним, экспертная встреча «технических команд» Москвы и Вашингтона состоялась в понедельник в закрытом формате в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде. Она продлилась более 12 часов. С российской стороны присутствовали глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Заявление по итогам переговоров ожидается во вторник.

    Карасин пока не стал называть конкретные темы. Однако он отметил, что вышел «непростой, но полезный диалог». «Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», – сказал Карасин и добавил, что американская сторона тоже заинтересована в продолжении диалога.

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    24 марта 2025, 13:05 • Новости дня
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде

    Песков сообщил о переговорах по безопасности судоходства в Черном море в Эр-Рияде

    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Безопасность судоходства в Черном море станет одной из ключевых тем на переговорах в Эр-Рияде, куда направилась российская делегация, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, черноморская инициатива и связанные с ней темы возобновления обсуждений были предложены президентом США Дональдом Трампом. Президент России Владимир Путин согласился с данной инициативой и отправил российскую делегацию в Эр-Рияд именно с этим мандатом, передает ТАСС.

    Ранее в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США по урегулированию ситуации на Украине, которые проходят в гостинице The Ritz-Carlton.

    Российская сторона надеется продвинуться вперед на этих переговорах, о чем сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

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    26 марта 2025, 10:02 • Новости дня
    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»

    Лавров высмеял лидеров стран ЕС за смену позиции по перемирию

    Лавров раскритиковал «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров с иронией отметил быструю смену мнения «всяких макронов, стармеров и фондерляйенов» о перемирии на Украине.

    Лавров в интервью Первому каналу раскритиковал европейских лидеров за резкую смену позиции по вопросу перемирия на Украине, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что в начале марта киевские власти впервые заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня, требуя немедленного согласия от Москвы, хотя за три дня до этого говорили о том, что Украину следует накачать оружием, чтобы она на переговорах выступала с позиции силы.

    «Всякие макроны, стармеры, фондерляйены сразу стали кричать, что теперь мяч на стороне президента России Владимира Путина», – отметил Лавров.

    Он также подчеркнул, что в тот же день, когда Киев выразил готовность к перемирию, Украина запустила рекордное количество дронов по центральным районам России, что Запад оставил без осуждения.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что европейские лидеры выступают за вступление Украины в НАТО и ЕС, в то время как администрация президента США Дональда Трампа считает, что о членстве в НАТО следует забыть.

    Также Лавров заявил, что европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию, – это «мечтатели».

    Лавров сравнил нынешние усилия Запада с действиями Наполеона и Гитлера, пытавшихся сдержать Россию и нанести ей поражение.

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    24 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    Песков: Россия и США не подпишут документы после консультаций в Эр-Рияде
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и американская делегации не планируют заключать какие-либо соглашения после консультаций в Эр-Рияде, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что по итогам сегодняшних консультаций в Эр-Рияде никаких документов между экспертными группами России и США подписано не будет, передает ТАСС. На вопрос о возможном подписании каких-либо соглашений он ответил: «Нет. Никаких документов не планируется».

    Напомним, в понедельник в гостинице The Ritz-Carlton в Эр-Рияде стартовали переговоры между делегациями России и США.

    Ранее сообщалось, что делегации сделали перерыв после шести часов обсуждений. После очередной паузы, которая продлилась час, переговоры возобновились и продолжаются более девяти часов.

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    26 марта 2025, 13:19 • Новости дня
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    Минобороны заявило о новых попытках Украины сорвать энергетическое перемирие
    @ Алексей Павлишак/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим публично принял договоренности Москвы и США о запрете атак на объекты гражданской энергетики, но после этого продолжил наносить по энергообъектам России удары, сообщило российское Министерство обороны.

    Ночью 26 марта у берегов Крыма рядом с мысом Тарханкут средства ПВО уничтожили два украинских дрона, аппараты пытались атаковать наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, около 4.45 мск 26 марта в Брянской области дрон ВСУ атаковал объект «Россети Центр – Брянскэнерго», была отключена высоковольтная линия 10 кВ, без электричества оказались жители Комаричского района.

    Днем 25 марта в Курской области беспилотник ВСУ атаковал энергообъект «Россети Центр – Курскэнерго», произошло каскадное отключение нескольких подстанций. Из-за этого без света оказались более 4 тыс. жителей Хомутовского района.

    Украинские власти продолжают наносить ущерб гражданским энергообъектам России, пытаясь сорвать договоренности о поэтапном урегулировании конфликта, заключили в Минобороны.

    Ранее Россия и США согласовали список энергетических объектов, подпадающих под временный мораторий на удары.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что украинские власти предпринимали попытки бить по энергетическим объектам России, несмотря на действующий запрет.

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    25 марта 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности рассмотреть условия России по Черному морю

    США обдумывают пять-шесть условий России по прекращению огня в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США внимательно изучают предложения России о прекращении огня в Черном море, подчеркнув, что рассматриваются пять-шесть условий.

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что правительство США обдумывает условия, предложенные Россией для прекращения огня в Черном море, передает ТАСС. В ходе общения с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что эти условия включают в себя около пяти или шести пунктов, каждый из которых анализируется американской стороной.

    «Мы сейчас обдумываем все из них. Это примерно пять или шесть условий. Мы рассматриваем все из них», – сказал он. По его словам, обсуждение данных условий ведется в контексте стремления к стабилизации ситуации в Черном море и обеспечения безопасности в регионе.

    Трамп также добавил, что данная тема является важной частью международной повестки и требует внимательного подхода со стороны Вашингтона. Американский лидер рассчитывает на достижение взаимопонимания и конструктивный диалог с Москвой для разрешения текущих противоречий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, безопасность судоходства в Черном море была одной из ключевых тем на консульатциях в Эр-Рияде с участием России, США и Украины. После переговоров в Кремле сообщили, что Россия и США договорились о реализации «Черноморской инициативы», включающей меры по безопасности судоходства в регионе и запрет ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Однако меры по безопасности на море вступят в силу после снятия ряда санкционных ограничений с России.

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