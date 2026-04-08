  
    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия
    СВР: ЕС тайно готовится к созданию ядерного оружия
    Власти заявили о катастрофической нехватке в России строителей
    Названы самые редкие и необычные имена новорожденных в Москве в 2026 году
    Иранское ТВ: США и Израиль нарушили перемирие
    В Ормузском проливе возобновилось судоходство
    МИД выразил протест Японии из-за сделки с Украиной по БПЛА
    Вэнс: США разочарованы позицией Европы по конфликту на Украине
    Президент Польши амнистировал наемников ВСУ
    
    Глеб Простаков Глеб Простаков Джинна криптовалют заточили в лампе

    Текущие подходы к регулированию крипторынка не позволяют говорить о том, что Россия «оседлала волну» или использует крипту как стратегическое преимущество – например, для массового обхода санкций или создания альтернативной системы международных расчетов.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Страсти Христовы – центр мировой истории

    Люди могут верить во Христа, яростно отрицать Его, пытаться Его игнорировать – но они уже живут в мире, который сформирован проповедью Его апостолов. Те ценности и моральные принципы, которые сейчас видятся неоспоримыми, показались бы очень странными в дохристианскую эпоху.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война США и Ирана завершает аномальный период в истории

    Вне зависимости от формального исхода конфликта между США и Ираном глубоко символично, что последним камнем преткновения для попыток гальванизировать Франкенштейна американской гегемонии окажется именно древнее иранское государство.

    8 апреля 2026, 13:50 • Новости дня

    Пезешкиан подтвердил участие Ирана в переговорах с США в Исламабаде

    Иран подтвердил участие в переговорах с США в Исламабаде

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, в ходе которого подтвердил участие Тегерана в переговорах с представителями США, сообщила канцелярия главы пакистанского правительства.

    Пезешкиан подтвердил, что Иран примет участие в предстоящих переговорах с США, которые планируется провести в конце недели в Исламабаде, передает ТАСС. Об этом стало известно после телефонного разговора Пезешкиана с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    В ходе беседы президент Ирана отметил усилия пакистанского руководства по организации временного перемирия между Ираном и США и выразил благодарность народу Пакистана.

    В канцелярии главы пакистанского правительства уточнили, что разговор между лидерами продлился более 45 минут и прошел в теплой и дружественной атмосфере. Пезешкиан лично подтвердил, что Иран будет присутствовать на переговорах в Исламабаде.

    Накануне президент США объявил о двухнедельном обоюдном прекращении огня с Ираном, подчеркнув, что это решение стало возможным благодаря инициативе Шахбаза Шарифа и готовности Ирана открыть Ормузский пролив. Власти Пакистана пригласили делегации обеих стран на переговоры 10 апреля для урегулирования разногласий.

    С иранской стороны прозвучали заявления о победе Тегерана и «сокрушительном поражении» США и Израиля. Предстоящие переговоры могут стать ключевым этапом в снижении напряженности в регионе и поиске дипломатического решения конфликта.

    The New York Times отметила, что перемирие между США и Ираном не разрешило основные противоречия между сторонами.

    Президент Ирана заявил, что при заключении перемирия были учтены принципиальные позиции Тегерана.

    Переговоры о двухнедельной паузе между США и Ираном завершились благодаря посредничеству Пакистана, что позволило стране снизить экономическое давление, вызванное перебоями с поставками энергоресурсов.

    Первый раунд переговоров между США и Ираном по соглашению о прекращении войны намечен на пятницу в Исламабаде.

    8 апреля 2026, 09:30 • Новости дня
    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана

    Медведев заявил о победе здравого смысла в конфликте США и Ирана

    Медведев назвал победителя в конфликте США и Ирана
    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в конфликте между США и Ираном победил здравый смысл, вера в который была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

    Дмитрий Медведев отметил в Max, что в противостоянии США и Ирана удалось избежать эскалации, несмотря на жесткую риторику Белого дома.

    По его словам, вера в рациональное разрешение ситуации была серьезно подорвана заявлениями Белого дома о возможном уничтожении иранской цивилизации за один день.

    Медведев подчеркнул, что стороны конфликта объявили о своей победе, однако главным итогом стала пауза в противостоянии.

    Он отметил, что президент США согласился обсудить план из десяти пунктов, который предполагает компенсацию ущерба Ирану, продолжение ядерной программы и контроль над Ормузским проливом. По мнению Медведева, Вашингтон вряд ли примет такие условия, так как это будет воспринято как реальная победа Ирана.

    Медведев добавил, что существует промежуточный вариант развития событий, при котором Трамп не сможет долго вести войну из-за отсутствия поддержки в Конгрессе, и поэтому необходимо сохранять хрупкое перемирие. Он сравнил ситуацию с шахматами, где участвуют не двое, а трое игроков, напомнив о роли Израиля, который может предпринять самостоятельные действия и обострить ситуацию.

    «Это делает ситуацию крайне неопределенной. Поэтому европейским баранам-русофобам придется долго жить в режиме строгой экономии. Ведь дешевой нефти не будет», – подытожил Медведев.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    Мария Захарова заявила, что подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение.

    Захарова добавила, что Россия способствовала продвижению политико-дипломатических инициатив на Ближнем Востоке, исходя из принципов международного права и национальных интересов.

    8 апреля 2026, 11:02 • Новости дня
    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана

    Эксперт Дудаков: Трамп постарается избежать возобновления войны с Ираном

    Американист сказал, каким будет перемирие США и Ирана
    Tекст: Олег Исайченко

    Двухнедельное перемирие США и Ирана, а также старт переговоров на основе иранского плана из 10 пунктов означает победу Тегерана в этом противостоянии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока собственного ультиматума иранской стороне согласился на временное прекращение огня.

    «Дональд Трамп в конфликте с Ираном пытался повышать ставки, угрожал уничтожить иранскую цивилизацию. Ходили слухи о возможной наземной операции Пентагона или даже применении ядерного оружия. Но в итоге глава Белого дома был вынужден пойти на попятную и начать диалог с Тегераном на основе иранского плана из 10 пунктов», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Именно Тегеран в данном случае проявляет инициативу», – указал спикер, напомнив, что в таких случаях переговоры двух государств, как правило, ведутся на основе плана побеждающей стороны. «Сложившаяся ситуация показывает, что Иран выигрывает в этом противостоянии с США. В нынешнем двухнедельном перемирии в очередной раз проявился так называемый эффект ТАКО – Trump Always Chickens Out («Трамп всегда пасует»), – заметил он.

    «Судя по всему, две ближайшие недели Ормузский пролив будет контролироваться Ираном. Судоходство будут осуществляться, но судам придется платить комиссию. Думаю, Тегеран в рамках переговоров попытается добиться сохранения постоянного контроля над этой важнейшей транспортной артерией, что даст ему возможность зарабатывать десятки миллиардов долларов в год. Это станет репарациями иранской стороне по итогам конфликта», – указал политолог.

    «Кроме того, США в любом случае придется сокращать свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Думаю, восстанавливать сгоревшие американские базы у Вашингтона нет ни сил, ни денег, ни желания», – полагает собеседник.

    «Сложнее обстоят дела с переговорами по вопросам гарантий безопасности и ненападения, а также возвращения замороженных иранских активов. Это крайне чувствительные темы для Тегерана. Но и Белый дом не готов идти на уступки по этим трекам, поскольку это будет означать окончательное признание собственного поражения», – считает аналитик.

    «Все это обещает очень сложные переговоры в ближайшие две недели. При этом, очевидно, Трамп пытается всеми силами выйти из конфликта и сделать так, чтобы по истечении двухнедельного срока боевые действия не возобновились», – детализировал Дудаков.

    «Глава Белого дома испытывает колоссальное давление внутри США. Опросы общественного мнения показывают, что две трети американцев выступают против войны и за немедленное перемирие. Все это происходит на фоне падающих рейтингов Трампа и усугубляющегося топливного кризиса, который, правда, показывает небольшое смягчение после падения цен на нефть и объявления о перемирии», – напомнил он.

    «Ситуация в ближайшие недели будет очень волатильной. Скорее всего, Израиль предпримет попытки нарушить соглашение. Но думаю, происходящее все же может стать первым шагом в сторону окончательного прекращения американо-иранского противостояния. Если план Тегерана будет хотя бы частично исполнен Вашингтоном, можно будет говорить о большой политической, экономической, дипломатической победе Исламской республики», – резюмировал Дудаков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    7 апреля 2026, 17:15 • Видео
    США готовят конец света. Пока в Иране

    Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    8 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана

    Экономист Юшков: Быстрого возвращения нефти к 60 долларам за баррель ждать не стоит

    Эксперт сказал, как быстро подешевеют нефть и газ после перемирия США и Ирана
    Tекст: Анастасия Куликова

    На фоне перемирия между США и Ираном ожидать быстрого возвращения цены нефти к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Дело в том, что спрос на энергоресурсы остается повышенным. Впрочем, котировки не будут подниматься до 110 долларов за баррель и выше, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков.

    «Возможное открытие Ормузского пролива для всех судов опустило цены на энергоресурсы. Так, на открытии торгов баррель нефти марки Brent стоил примерно на 20 долларов дешевле, чем днем ранее», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, ожидать быстрого возвращения к 60 долларам за баррель, которые были до начала американо-израильской операции, не стоит. Причина – спрос на нефть будет оставаться повышенным.

    «Дело в том, что многие страны-потребители, в том числе США и европейские государства, в последнее время «раскупорили кубышку» и активно потребляли ресурсы из стратегических запасов», – напомнил собеседник, добавив, что теперь перед ними стоит задача восполнить резервы, а также закрыть текущие потребности.

    Впрочем, цена на нефть не будет подниматься до 110 долларов за баррель и выше, полагает Юшков. «Если Ормуз окажется разблокированным, то с Ближнего Востока активно пойдут энергоресурсы. Тем более что страны региона продолжительное время после ограничения судоходства по этому маршруту сохраняли уровень добычи и закачивали нефть в хранилища», – указал спикер.

    «Другой вопрос, сколько могут экспортировать Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак. Были ли повреждены их месторождения и экспортные терминалы, пока не ясно», – рассуждает аналитик. По его словам, еще меньше шансы на то, что восстановятся цены на газовом рынке. «Известно, что удар по Катару привел к необходимости на несколько лет сократить выпуск СПГ на 17%. То есть дефицит сохранится, а это будет поддерживать цены в Европе и Азии на достаточно высоком уровне», – уточнил экономист.

    Как бы то ни было, Юшков призвал дождаться результатов переговоров сторон по урегулированию конфликта. «Посмотрим, о чем они договорятся и удастся ли вообще им это сделать. Главным противником договоренностей выступает Израиль. Еврейское государство считает, что для него это исторический шанс чуть ли не уничтожить весь Иран», – сказал он.

    «Нельзя исключать попыток провокаций, чтобы сорвать перемирие. Кроме того, у Ирана есть дефицит доверия к США. Вашингтон иногда отступает от взятых на себя обязательств, поэтому вопрос состоит в том, насколько Штаты намерены придерживаться режима прекращения огня и не окажется ли это для них просто подготовкой к следующему этапу конфликта», – заключил Юшков.

    Напомним, Дональд Трамп за несколько часов до истечения срока своего ультиматума Тегерану объявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня. Глава Белого дома написал, что принял решение по просьбе властей Пакистана, а также при условии, что Исламская республика полностью откроет Ормузский пролив.

    Иран предложил «работоспособный» мирный план из 10 пунктов, отметил Трамп. По словам американского президента, стороны продвинулись в мирном урегулировании, и в течение двух недель соглашение будет окончательно оформлено.

    Телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Израиль также согласился на прекращение огня с Ираном и решил приостановить удары по государству на две недели. Позже это подтвердили и в канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Вместе с тем там уточнили, что перемирие не распространяется на Ливан.

    Несмотря на это, Иран объявил о своей победе. Высший совет нацбезопасности Исламской республики заявил, что США признали право Тегерана на обогащение урана, контроль ИРИ над Ормузским проливом и готовы снять санкции со страны.

    Первый раунд переговоров по урегулированию между Вашингтоном и Тегераном, как ожидается, пройдет в Исламабаде 10 апреля, написал портал Axios. В американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Пятницу в качестве возможной даты встречи назвал и Высший совет национальной безопасности Ирана, отметив, что переговоры начнутся «при полном недоверии к американской стороне».

    Отметим, цены на нефть отреагировали на объявление о прекращении огня. Так, стоимость нефти марки Brent впервые с конца марта опустилась ниже 94 долларов за баррель, а марки WTI – ниже 102 долларов за баррель.

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения США на Иран потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Все заявления, которые были сделаны относительно того, что главное – поагрессивнее, главное – более наступательно, главное – побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она, уже не за горами. Эта позиция потерпела сокрушительное поражение», – сказала она в эфире радио Sputnik.

    8 апреля 2026, 08:27 • Новости дня
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    Захарова заявила о сокрушительном поражении агрессии США против Ирана
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подход агрессивного неспровоцированного нападения потерпел поражение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между США и Ираном.

    Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прекращение огня между Ираном и США, подход агрессивного нападения потерпел поражение, сообщает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что нынешняя ситуация продемонстрировала несостоятельность стратегии, основанной на эскалации и силовых методах.

    Захарова отметила в эфире, что «все заявления, которые были сделаны относительно того… что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и «перемога» – вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение». По ее словам, аналогичная судьба постигла и метод одностороннего агрессивного нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о достижении перемирия с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

    8 апреля 2026, 08:08 • Новости дня
    Британский эсминец HMS Dragon ушел на ремонт после удара «Хезболлы»

    Daily Mail сообщила о ремонте эсминца Британии HMS Dragon после удара «Хезболлы»

    Британский эсминец HMS Dragon ушел на ремонт после удара «Хезболлы»
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британский эсминец HMS Dragon отправился на ремонт из-за технической неисправности, возникшей вскоре после сообщений об атаке со стороны движения «Хезболла».

    Британский эсминец HMS Dragon был отправлен на ремонт после появления сообщений об ударе по нему со стороны ливанского шиитского движения «Хезболла», передает RT со ссылкой на Daily Mail.

    В Минобороны Британии заявили, что причиной отправки корабля на ремонт стала «техническая проблема с системой снабжения водой на борту».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия заявила о готовности направить корабль для разминирования Ормузского пролива. Британия ранее не смогла выделить корабли для выполнения задач НАТО в апреле.

    8 апреля 2026, 07:08 • Новости дня
    Премьер Малайзии Ибрагим предупредил о возможном провале переговоров США и Ирана
    Премьер Малайзии Ибрагим предупредил о возможном провале переговоров США и Ирана
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что нечестные методы на переговорах США и Ирана могут помешать мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Ибрагим предупредил о рисках «двойной игры» в переговорах между США и Ираном, передает РИА «Новости». По его словам, подобный подход может сорвать усилия, направленные на достижение мира. «Мирные переговоры не могут увенчаться успехом, если они сопровождаются обманом и двойной игрой», – заявил Ибрагим в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию вокруг конфликта между США и Ираном.

    Он отметил, что предложенный Ираном десятипунктный план, который был позитивно встречен США, дает надежду на восстановление стабильности не только в регионе, но и во всем мире. Премьер Малайзии подчеркнул, что переговоры должны проводиться добросовестно и быть нацелены на устойчивое урегулирование ситуации.

    Ибрагим также считает, что инициатива должна быть развита в широкое мирное соглашение, включающее не только Иран, но и другие страны региона – Ирак, Ливан и Йемен. Он призвал к прекращению насилия против палестинцев, в частности в секторе Газа.

    Кроме того, политик выразил благодарность Пакистану и его премьер-министру Шахбазу Шарифу за дипломатические усилия и подтвердил готовность Малайзии поддерживать дальнейшие мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что достиг соглашения о перемирии с Ираном и договорился об открытии Ормузского пролива. Иран объявил о своей победе над США на фоне последних событий. CNN сообщил, что Израиль также согласился на перемирие с Ираном.

    8 апреля 2026, 11:20 • Новости дня
    Трамп заявил о «полной победе» США над Ираном и о готовности возобновить удары
    Трамп заявил о «полной победе» США над Ираном и о готовности возобновить удары
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил о «полной победе» после объявления о двухнедельном прекращении огня с Ираном.

    В беседе со Sky News Трамп отметил: «У меня мало времени, спрашивайте быстро». На вопрос о своем самочувствии на фоне перемирия он ответил: «Это здорово. Это очень хорошо».

    Глава Белого дома подчеркнул, что считает достигнутые результаты «полной победой» в военном отношении, и добавил, что это также победа «во всех остальных смыслах». По его словам, США выполнили все поставленные задачи на военном направлении.

    Трамп выразил уверенность, что соглашение о прекращении огня «является хорошим», однако если оно не сработает, США готовы возобновить военные действия. «Мы очень легко можем вернуться к этому», – отметил он.

    Ранее Axios сообщило, что на фоне угроз США о полном уничтожении «цивилизации Ирана» иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые дал согласие на переговоры о перемирии, что позволило избежать масштабных ударов по инфраструктуре Ирана.

    Как писала NYT, временное перемирие с Ираном не исчерпало основные разногласия между сторонами.

    Напомним, Трамп заявил о перемирии с Ираном, а также о согласии иранской стороны открыть Ормузский пролив. Иран же в ответ заявил о своей победе над США.

    8 апреля 2026, 07:28 • Новости дня
    Трамп заявил о наступлении Золотого века на Ближнем Востоке
    Трамп заявил о наступлении Золотого века на Ближнем Востоке
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп назвал минувший день, во время которого было объявлено о двухнедельном перемирии США и Ирана, важным для всего мира, по его словам, Иран сможет начать процесс восстановления, а на Ближнем Востоке может наступить Золотой век.

    Президент США Дональд Трамп назвал прошедший день значимым для всего мира после объявления о двухнедельном перемирии между США и Ираном, передает РИА «Новости». Он добавил, что достигнутые договоренности открывают новые возможности для региона.

    «Большой день для мира... Иран хочет, чтобы это произошло, ему надоело.... Как и в США, на Ближнем Востоке также может наступить Золотой век!» – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о своей победе над Соединенными Штатами. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

    8 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи
    Иран пошел на перемирие с США благодаря личному участию Моджтабы Хаменеи
    Tекст: Вера Басилая

    На фоне угроз США о полном уничтожении «цивилизации Ирана» иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые дал согласие на переговоры о перемирии, что позволило избежать масштабных ударов по инфраструктуре Ирана, сообщает Axios.

    В понедельник верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отдал распоряжение своим переговорщикам двигаться к соглашению с США, несмотря на угрозу полномасштабного военного конфликта. По данным издания, это решение стало прорывом в переговорах: ранее подобные указания не выдавались с начала войны, передает Axios.

    Американские и израильские военные в последние часы перед объявлением перемирия готовились к масштабной бомбардировке объектов в Иране, а союзники региона опасались беспрецедентных ответных действий Тегерана. Некоторые жители Ирана покидали свои дома, опасаясь ударов. В эти дни дипломатические усилия координировали представители Пакистана, Египта и Турции, а также посредники из Китая.

    В ходе напряженных переговоров пакистанские посредники передавали новые проекты соглашения между американским спецпредставителем и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. К ночи понедельника была согласована обновленная версия двухнедельного перемирия, которую передали Хаменеи для окончательного одобрения. Источники сообщают, что решение принималось в условиях строгой секретности из-за угрозы покушения со стороны Израиля.

    Во вторник на фоне угроз президента США уничтожить Иран, стороны быстро сблизили позиции, а премьер-министр Пакистана публично обнародовал условия перемирия. Несмотря на давление «ястребов» из окружения американского лидера, президент США согласился на соглашение после консультаций с премьером Израиля Нетаньяху и пакистанским полководцем. Вскоре после этого американские военные получили приказ прекратить подготовку к ударам.

    Иран также подтвердил свою готовность соблюдать условия перемирия и открыть Ормузский пролив для судов, действующих в координации с вооруженными силами страны. Тем временем в США и Израиле продолжаются дискуссии о дальнейшем ходе переговоров, а на пятницу в Пакистане запланированы новые встречи делегаций.

    Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи оказался в тяжелом состоянии и проходит лечение в Куме.

    Напомним, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Президент США  заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

    8 апреля 2026, 14:27 • Новости дня
    Иранское ТВ: США и Израиль нарушили перемирие

    Press TV: США и Израиль нарушили перемирие и атаковали НПЗ на острове Лаван

    Иранское ТВ: США и Израиль нарушили перемирие
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и Израиль нарушили договоренность с Ираном о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван, сообщил иранский канал Press TV.

    США и Израиль нарушили перемирие с Ираном, атаковав нефтеперерабатывающий завод на острове Лаван, передает ТАСС со ссылкой на иранский канал Press TV.

    В сообщении Press TV сказано: «США и Израиль нарушили договоренность о прекращении огня, атаковав нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван».

    По информации телеканала, на данный момент пожарные и службы безопасности пытаются ликвидировать возгорание и обеспечить безопасность объекта.

    Ранее агентство Mehr информировало о серии взрывов на нефтеперерабатывающем заводе не только на острове Лаван, но и на острове Сири в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале марта авиация США и Израиля повредила четыре нефтехранилища в окрестностях Тегерана.

    В середине месяца израильские ВВС поразили крупнейший газоперерабатывающий завод Исламской республики.

    Накануне американские и израильские военные атаковали аэропорт Хорремабада на западе Ирана.

    8 апреля 2026, 10:28 • Новости дня
    NYT: Перемирие с Ираном не разрешило основные противоречия
    NYT: Перемирие с Ираном не разрешило основные противоречия
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объявленное президентом США временное перемирие с Ираном, прозвучавшее после его угроз уничтожить ближневосточную страну, не исчерпало основные разногласия между сторонами, пишут американские СМИ.

    Утром во вторник Дональд Трамп выступил с жестким ультиматумом к Ирану: открыть Ормузский пролив до вечера, он также пригрозил уничтожить это государство. Однако спустя 10 с лишним часов он отказался от угроз, заявив о двухнедельном перемирии, пишет New York Times.

    Он позволил возобновить частичные поставки нефти и других товаров через Ормузский пролив.

    Тактика главы Белого дома, основанная на резком обострении риторики и максималистских требованиях, принесла ему краткосрочную победу – рынки отреагировали снижением паники, а мировая экономика получила шанс на стабилизацию.

    Однако, как отмечает издание, ни один из коренных конфликтов не был разрешен: ядерные материалы Ирана остались в стране, а контроль над проливом теперь официально закреплен за иранскими военными.

    Государства Персидского залива и союзники США оказались уязвимы перед иранскими ударами по инфраструктуре, а цены на топливо продолжают расти. Во внутренней политике Трамп столкнулся с критикой за отход от прежних обещаний не втягивать Америку в новые ближневосточные войны.

    На переговорах Иран предложил свой план из 10 пунктов, который предполагает вывод американских войск из региона, снятие санкций и признание права Ирана на обогащение урана.

    По мнению экспертов, разрыв между позициями сторон настолько велик, что достижение окончательного мирного соглашения может занять годы. Уже сейчас звучат опасения, что итоговая договоренность может оказаться хуже довоенного положения.

    Также СМИ сообщали, что в Пакистане в пятницу должен пройти первый раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта.

    Напомним, Трамп заявил о перемирии с Ираном, а также о согласии иранской стороны открыть Ормузский пролив. Иран же в ответ заявил о своей победе над США.

    8 апреля 2026, 07:02 • Новости дня
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Израиль: Перемирие США и Ирана не касается Ливана
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан. Как передает газета The Times of Israel, об этом заявила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном не затрагивает Ливан, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel и заявление канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В официальном сообщении отмечается: «Двухнедельное перемирие не распространяется на Ливан».

    The Times of Israel уточняет, что активность израильских военных против ливанского шиитского движения «Хезболла» сохраняется, несмотря на заявления ряда международных лидеров. Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф говорил о немедленном вступлении в силу режима прекращения огня, который, по его словам, должен действовать в том числе на территории Ливана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о достижении перемирия с Ираном и о согласии Тегерана открыть Ормузский пролив. Иран объявил о победе над США. Израиль согласился на перемирие с Ираном.

    8 апреля 2026, 08:48 • Новости дня
    В Иране подсчитали годовой доход от платы за проход через Ормузский пролив

    Иран намерен ежегодно получать за проход через Ормузский пролив 64 млрд долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Введение пошлины для проходящих через Ормузский пролив судов может принести иранской экономике около 64 млрд долларов в год, заявил глава отдела политической информации иранской гостелерадиокомпании IRIB Хасан Абедини.

    Иран при установлении пошлины в 2 млн долларов за проход танкера через Ормузский пролив сможет ежегодно получать 64 млрд долларов, сказал Абедини, передает РИА «Новости».

    По его словам, Ормузский пролив превратился в «естественный коридор», над которым Иран будет осуществлять «умное управление».

    «Весь мир согласился с этим», – добавил он.

    По его словам, в прошлом году через пролив прошло 32 тыс. судов. Если взимать с каждого из них по 2 млн долларов, сумма составит около 64 млрд долларов.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США помогут разобраться со скоплением судов в Ормузском проливе.

    Трамп заявил о перемирии с Ираном и сообщил, что Тегеран одобрил открытие Ормузского пролива. Иран объявил о своей победе над США.

    8 апреля 2026, 07:59 • Новости дня
    Трамп пообещал решить проблему скопления судов в Ормузском проливе
    Трамп пообещал решить проблему скопления судов в Ормузском проливе
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США помогут разобраться со скоплением судов в Ормузском проливе, «будут рядом», чтобы убедиться, что все пройдет хорошо.

    Президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки намерены оказать помощь в решении вопроса скопления судов в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон будет находиться рядом, чтобы убедиться, что все проходит благополучно.

    Трамп отметил, что ожидает много позитивных действий. Он выразил уверенность, что будут заработаны большие деньги, а различные поставки будут загружены. Американский лидер добавил, что США планируют находиться поблизости для контроля над ситуацией.

    В своем сообщении в Truth Social Трамп отметил: «Я думаю, так и будет», комментируя перспективы нормализации обстановки в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о перемирии с Ираном и сообщил о согласии Тегерана вновь открыть Ормузский пролив. Иран объявил о своей победе над США. Израиль, по данным CNN, согласился на перемирие с Ираном.

    8 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    SkyNews: Трамп отступил от края пропасти

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп за 90 минут до своего обещания, что «вся цивилизация погибнет» во вторник вечером, сделал шаг назад и согласился начать переговоры о прекращении огня с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет SkyNews, переговоры планируется начать в Пакистане уже в пятницу.

    Иранская сторона расценила этот шаг как большую победу, а некоторые в Тегеране называют это капитуляцией со стороны США. Представители администрации Трампа, однако, настаивают, что это успех именно американской дипломатии.

    Несмотря на договоренности о перемирии, обстановка в регионе остается напряженной: ракетные обстрелы продолжаются в Израиле, Катаре и Кувейте.

    Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обратился к президенту США с просьбой продлить срок для заключения соглашения между Вашингтоном и Тегераном на две недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США ранее заявил о перемирии с Ираном и согласии Тегерана открыть Ормузский пролив.

    Высший совет национальной безопасности Ирана объявил о победе над США.

