Bloomberg указало на ключевую роль Пакистана в перемирии США и Ирана
Паузу в боевых действиях между США и Ираном на две недели удалось согласовать благодаря посредничеству Пакистана, что позволило стране снизить экономическое давление из-за перебоев с энергоресурсами.
Пакистан сыграл ключевую роль в заключении двухнедельного перемирия между США и Ираном, пишет Bloomberg.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф публично призвал стороны к прекращению огня, чтобы дать шанс на долгосрочное завершение конфликта. Это обращение совпало с подходом крайнего срока, установленного президентом США, угрожавшим усилением давления на Иран.
Спустя несколько часов после призыва Шарифа глава Белого дома объявил о приостановке боевых действий после переговоров с главой пакистанского правительства и влиятельным военным лидером, фельдмаршалом Асимом Муниром.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсетях выразил благодарность «дорогим братьям» из Пакистана за «неустанные усилия по прекращению войны в регионе». По данным издания, Иран согласился на перемирие после вмешательства Китая, который призвал Тегеран к гибкости в ответ на эскалацию конфликта.
Для Пакистана это дипломатический успех, отмечают эксперты. Страна использовала свои связи с Саудовской Аравией, Ираном, США и Китаем, чтобы наладить обмен сообщениями между конфликтующими сторонами. Пакистан оказался особенно заинтересован в скорейшем урегулировании, поскольку блокада Ормузского пролива Ираном создала угрозу энергетического кризиса в стране – через этот маршрут проходят значительные объемы нефти и газа, импортируемых Пакистаном.
Фондовый индекс KSE-100 Пакистана вырос на 8,3%, что стало самым крупным скачком почти за год и привело к часовому приостановлению торгов. В экономическом плане Пакистан пытается справиться с трудностями: страна не смогла договориться с ОАЭ о продлении кредита на 3 млрд долларов, что привело к снижению валютных резервов на 12% и дополнительному давлению на национальную валюту.
Эксперты подчеркивают, что дипломатическая инициатива Пакистана повысила его международный статус. Если будущие переговоры между США и Ираном состоятся в Исламабаде, это может укрепить репутацию страны как эффективного посредника и усилить ее влияние на региональном и глобальном уровнях.
Ранее Axios сообщило, что на фоне угроз США о полном уничтожении «цивилизации Ирана» иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи впервые дал согласие на переговоры о перемирии, что позволило избежать масштабных ударов по инфраструктуре Ирана.
Как писала NYT, временное перемирие с Ираном не исчерпало основные разногласия между сторонами.