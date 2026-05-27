Премьер Нидерландов назвал войну США и Израиля против Ирана незаконной
Йеттен: Атака США и Израиля на Иран была нарушением международного права
Выступая на форуме Next Gen: Security Conference в Гааге, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен впервые дал прямую оценку действиям Вашингтона и Тель-Авива.
«Правительство Нидерландов совершенно ясно заявляет, что атака [США и Израиля] на Иран была нарушением международного права», – подчеркнул глава кабинета, передает ТАСС.
На этом фоне Йеттен обратился к союзникам с призывом проявлять «больше реализма» в оценке текущей обстановки. Он также заявил, что, по его мнению, существующая архитектура безопасности НАТО «нуждается в обновлении», не раскрывая возможные параметры таких изменений.
Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал вершиной лицемерия заявления дипломатов Евросоюза о необходимости соблюдать международное право.
Кремль указывал на несоответствие действий США международному праву.