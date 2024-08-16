  • Новость часаВСУ за сутки на Курском направлении потеряли до 220 военных, четыре танка и три РСЗО HIMARS
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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

    7 комментариев
    16 августа 2024, 14:57 • Новости дня

    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за нападения в Джите

    ЕС заявил о грозящих правительству Израиля санкциях из-за нападения в Джите

    Tекст: Кристина Цыцура

    ЕС рассматривает возможность введения санкций против членов правительства Израиля в связи с нападениями израильских поселенцев на палестинцев в деревне Джит на Западном берегу реки Иордан, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Мы осуждаем атаки поселенцев в деревне Джит, направленные на запугивание палестинских гражданских лиц», – отметил Боррель.

    Он подтвердил намерение намерение предложить санкции против тех, кто поддерживает действия агрессивных поселенцев, включая членов правительства Израиля, передает ТАСС.

    Боррель призвал израильские власти остановить насилие со стороны агрессивных поселенцев, которое «происходит ежедневно при полном бездействии».

    15 августа вечером еврейские поселенцы устроили беспорядки в палестинской деревне Джит на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее Боррель предложил рассмотреть санкции против министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.


    13 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.

    В ходе телефонного разговора с Боррелем обсуждалось расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставках оружия, сказал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) , передает ТАСС.

    Он отметил, что проинформировал Борреля о деталях украинской операции в Курской области. Других подробностей он не озвучил.

    Напомним, в последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли до 420 человек, 55 единиц бронетехники. За время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек.

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    13 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации

    Axios: Блинкен отменил визит на Ближний Восток

    Блинкен отменил визит на Ближний Восток из-за обострения ситуации
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен решил не лететь на Ближний Восток, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники в США.

    Блинкен планировал вылететь вечером во вторник, но поездку пришлось перенести «из-за неопределенности ситуации», сообщил корреспондент Axios Равид, передает ТАСС.

    Собеседник добавил, что Иран, по мнению Вашингтона, не начнет атаку на Израиль непосредственно во вторник.

    Ранее палестинский президент Махмуд Аббас сообщал, что Иран может решиться на ответ Израилю на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в течение нескольких ближайших часов.

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    13 августа 2024, 21:04 • Новости дня
    Аббас: Иран может ответить Израилю на убийство Хании в ближайшие часы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Тегеран может решиться на ответ Тель-Авиву на убийство руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в течение нескольких ближайших часов, заявил палестинский президент Махмуд Аббас.

    Решение может быть принято в ближайшие дни или даже часы, уточнил Аббас в интервью ТАСС.

    Президент Палестины подчеркнул, что еще 7 октября 2023 года руководство страны официально выступило против войны и убийства мирных жителей.

    «Мы не можем пока предвидеть, что произойдет, но мы можем надеяться на то, что не произойдет эскалации, не будет войны, последствия которой сложно оценить», – заключил он.

    Ранее Белый дом заявлял о высокой вероятности скорых атак Ирана на Израиль.

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    13 августа 2024, 22:43 • Новости дня
    Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15

    Госдеп разрешил продать Израилю истребители F-15 на сумму в 18,82 млрд долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госдепартамент США одобрил возможную продажу Израилю истребителей F-15 и сопутствующего оборудования на 18,82 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны.

    В сообщении говорится, что Израиль уже направлял США запрос на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA, комплектов для модификации имеющихся у него истребителей F-15I, а также двигателей, радаров, пусковых установок и другого оборудования. По данным агентства, поставки самолетов и оборудования в рамках одобренной сделки планируется начать в 2029 году, передает ТАСС.

    Кроме того, госдеп США также одобрил продажу Израилю тактических транспортных средств, ракет средней дальности, боеприпасов для танков и минометов на общую сумму более 1,5 млрд долларов, пишет  РИА «Новости».

    В понедельник министр обороны США Ллойд Остин отправил на Ближний Восток атомную подводную лодку с управляемыми ракетами и отдал приказ ударной группе авианосца USS Abraham Lincoln как можно быстрее отправиться в этот район.

    Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют выделить Израилю 3,5 млрд долларов для приобретения американского оружия и военной техники.

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    13 августа 2024, 19:59 • Новости дня
    Аббас: Палестина примет участие во встрече БРИКС

    Аббас сообщил о приглашении Палестины на встречу БРИКС в формате «аутрич»

    Аббас: Палестина примет участие во встрече БРИКС
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палестина получит приглашение на встречу БРИКС в формате «аутрич», сообщил президент Палестины Махмуд Аббас в интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мы обсудили наше видение текущих событий и последствия любых действий в это непростое время. Также мы говорили о двусторонних отношениях, которые у нас с Россией имеют давние стратегические корни», – отметил Аббас.

    Он добавил, что в ходе обсуждений были рассмотрены перспективы дальнейшего развития отношений между Россией и Палестиной, которые поддерживаются как на личных встречах, так и в телефонных разговорах.

    Аббас отметил, что в ходе встречи была достигнута устная договоренность о приглашении Палестины в рамках формата «аутрич» (налаживание связей – прим. ВЗГЛЯД).

    Ранее президент России в ходе встречи с главой Палестины заявил, что российская сторона наблюдает за происходящим в Палестине, несмотря на СВО.


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    15 августа 2024, 00:55 • Новости дня
    Российскому фрегату «Штандарт» не позволили зайти в порт во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Префектура французского Манша запретила российскому фрегату «Штандарт» заходить в порт Гранвиля для участия в фестивале парусных судов, а также в любой порт департамента.

    Местные власти ссылаются на регламент ЕС, передает ТАСС.

    Напомним, команда фрегата испытывает сложности с заходом в порты Франции и Испании из-за антироссийских санкций. При этом конце июля Испания разрешила «Штандарту» зайти в порт для пополнения запасов. В августе он также получил разрешение на заход для пополнения запасов во французскую гавань Ла-Рошель.


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    13 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    Завершились переговоры Путина и Аббаса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас окончили переговоры, беседа проходила в подмосковной резиденции Ново-Огарево, она длилась порядка трех часов.

    Российский лидер проводил палестинского коллегу до машины, видеозапись с этим опубликована в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы президент России подтвердил приверженность Москвы к своей прежней позиции по вопросу образования Палестинского государства, а Аббас отметил, что Палестина не приемлет выселение своих граждан с ее территорий.

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    14 августа 2024, 01:32 • Новости дня
    Россия призвала СБ ООН посетить Ближний Восток для деэскалации

    Постпредство России призвало СБ ООН посетить Ближний Восток для деэскалации ситуации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Совету Безопасности (СБ) ООН необходимо осуществить визит на Ближний Восток в зону палестино-израильского конфликта, если это будет способствовать деэскалации ситуации в регионе, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на заседании СБ, Россия призывает Совет «не идти на поводу у Вашингтона, который озабочен лишь защитой интересов Израиля и прибылью от поставок оружия в горячие точки». Он призвал СБ сообща подумать, какие меры можно предпринять для деэскалации в Газе и в регионе в целом. «Если для этого необходим визит Совбеза на земле, то его нужно провести», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Во вторник президент РФ Владимир Путин в беседе с палестинским коллегой Махмудом Аббасом заявил, что российская сторона наблюдает за происходящим в Палестине, несмотря на специальную военную операцию.

    Ранее политолог Дмитрий Егорченков сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта.

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    13 августа 2024, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта

    Политолог Егорченков объяснил цель визита президента Палестины в Россию

    Эксперт: Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Москва является традиционным посредником для урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Поэтому контакты России и Палестины сейчас особенно актуальны, ведь кризис в регионе может расшириться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошли переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса.

    «Когда мы говорим о палестино-израильском треке, нужно понимать, что он всегда вписан в контекст так называемого большого ближневосточного урегулирования и является, пожалуй, его ключевым элементом. И конечно, исторически Москва всегда поддерживала право палестинского народа на собственное государство», – отметил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

    По его словам, Аббас не просто так напомнил, что даже по линии ООН было принято более тысячи резолюций, где упоминались права палестинцев, «но все это не было реализовано из-за позиции Запада». «Кроме того, сейчас поджигается Ливан, другие окрестные территории. Существует угроза выхода конфликта на пиковую точку с подключением крупных игроков», – указал он.

    «Поэтому встреча Путина и Аббаса особенно актуальна, поскольку Россия всегда готова выступить посредником в противостоянии на Ближнем Востоке. Наша страна является одним из участников так называемого ближневосточного квартета – объединения Евросоюза, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта», – напомнил спикер.

    «Позиция Москвы важна и на фоне того, что Запад закрывает глаза на страдания палестинцев и избыточно жестокое поведение армии Израиля. Впрочем, даже союзники Израиля признают, что действия нынешних израильских властей непропорциональны. Россия постоянно указывает, что неправильно делать весь палестинский народ ответственным за действия ХАМАС», – продолжил аналитик.

    «Кстати, тут есть пересечения и с позицией Москвы по возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Я бы не сравнивал эти конфликты в полном объеме, в обоих случаях мирное урегулирование конфликтов предпочтительнее», – резюмировал собеседник.

    Во вторник в Ново-Огареве прошли переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса. «У нас очень давние глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим», – заявил Путин.

    «Мы всегда выступали за мирное урегулирование и понимаем: у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны прежде всего с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства», – добавил глава государства.

    Аббас в ответ назвал Россию «дружественной страной для палестинского народа». «Эта дружба связывает нас уже десятилетия – между палестинским народом, Советским Союзом, Россией. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды», – указал он, упомянув про рекомендации Международного суда ООН о том, что израильская оккупация и поселенческая активность недопустимы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Ближний Восток всколыхнуло убийство Исмаила Хании – одного из лидеров ХАМАС и ключевого переговорщика с Израилем.

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    15 августа 2024, 05:20 • Новости дня
    США решили, что Израиль достиг предела своих военных возможностей в Газе

    New York Times заявила о достижении израильскими военными предела их возможностей в борьбе с ХАМАС в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению США, Израиль достиг предела своих военных возможностей в борьбе с ХАМАС в секторе Газа, пишет New York Times.

    Сейчас ЦАХАЛ может «свободно перемещаться по Газе», уничтожена половина лидеров ХАМАС, Израиль контролирует поставки из Египта в Газу. В США не ожидали, что израильские военные добьются таких успехов, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Однако, как убеждены в Белом доме, вернуть заложников военными методами Израиль не сможет, как не сможет и полностью ликвидировать ХАМАС. В Вашингтоне считают, что продолжение бомбардировок лишь ухудшит положение мирных жителей Газы. Кроме того, как пишет New York Times, ЦАХАЛ не удалось полностью разрушить сеть подземных туннелей ХАМАС в Газе.

    Напомним, в США заявили о возможности сделки по заложникам и прекращению огня в Газе.

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    14 августа 2024, 18:28 • Новости дня
    Нетаньяху утвердил отправку делегации в Доху на переговоры по Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские переговорщики намерены отправиться в четверг, 15 августа, на обсуждение урегулирования в секторе Газа, такое решение утвердил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху утвердил отъезд израильской делегации и мандат на ведение переговоров, сообщили в канцелярии премьера, передает ТАСС.

    Сами переговоры пройдут в городе Доха в Катаре.

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    15 августа 2024, 15:28 • Новости дня
    В Дохе начались переговоры о прекращении огня в Газе

    В Дохе стартовали переговоры о прекращении огня в Газе

    В Дохе начались переговоры о прекращении огня в Газе
    @ Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Доха в Катаре начались консультации о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников, там присутствуют представители Египта, США, Израиля и Катара.

    Об участии ХАМАС на переговорах не сообщается, передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

    В среду сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил делегацию и ее полномочия для переговоров в Дохе.

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    14 августа 2024, 13:46 • Новости дня
    Миссия Ирана при ООН призвала признать террористическим израильский режим

    Tекст: Александра Юдина

    Посол и постоянный представитель Ирана в ООН в Женеве Али Бахрейни заявил о решительном протесте Ирана действиями и политике Израиля, в частности в отношении убийства главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, пишет Fars.

    По данным агентства, он направил письма главе управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькеру Тюрку, спецдокладчику по вопросу о внесудебных казнях Моррису Тидбол-Бинзу и спецдокладчику по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческе Альбанезе, передает РИА «Новости».

    «Согласно статье 2.1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, институты израильского режима должны быть признаны террористическими», – указал Бахрейни.

    Ранее американская сторона и несколько европейских государств получили уведомление от израильской стороны о том, что за любой прямой атакой Ирана по Израилю последует удар по иранской территории.

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    16 августа 2024, 09:46 • Новости дня
    Times of Israel: В переговорах о прекращении огня в Газе достигнут прогресс

    Times of Israel: В первый день переговоров о прекращении огня в Газе достигнут прогресс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники консультаций в Дохе о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников достигли прогресса в ходе первого дня переговоров, сообщила газета Times of Israel.

    Издание пишет, что стороны достигли прогресса, при этом других подробностей о ходе переговорного процесса не приводится, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг в городе Доха в Катаре начались консультации о режиме прекращения огня в секторе Газа и освобождении заложников.

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    15 августа 2024, 13:10 • Новости дня
    Армия Израиля потребовала эвакуироваться жителей из Хан-Юниса

    Армия Израиля потребовала эвакуироваться жителей ряда районов Хан-Юниса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) потребовала от жителей ряда районов города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в гуманитарную зону, заявил арабоязычный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

    По его словам, всем людям, которые находятся в квадратах 38, 39, 41 и 42 в кварталах Аль-Карара-3 и Ас-Сатр, необходимо немедленно отправляться в гуманитарную зону в связи мерами Израиля по ликвидации террористов на этих территориях, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ начал операцию в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа после получения разведданных о присутствии там «террористов и террористической инфраструктуры».

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