Еврокомиссия засекретила данные о выданных россиянам шенгенских визах

Euractiv сообщил об исключении Еврокомиссией данных о визах для россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейская комиссия убрала из очередного непубличного доклада о состоянии Шенгенской зоны статистику по количеству виз, оформленных гражданам России, передает РИА «Новости».

Это решение вызвало недовольство ряда государств Евросоюза, которые традиционно выступают за ужесточение визовых ограничений для россиян.

По словам европейских дипломатов, около девяти стран Евросоюза на этой неделе «подняли вопрос об отсутствии российской визовой статистики в документе, распространенном Еврокомиссией среди государств-членов». Один из собеседников отметил, что Еврокомиссия предпочла скрыть эти данные до урегулирования более широких разногласий по визовой политике. В самом ведомстве отказались комментировать непубличные документы.

Некоторые дипломаты утверждают, что исключения статистики добивались государства, выдающие россиянам значительное число виз, в первую очередь Франция и Италия. Однако французский представитель опроверг эту информацию. На ужесточении визовых ограничений настаивают страны Балтии и Северной Европы. Ранее Еврокомиссия планировала предложить к концу 2026 года ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам недружественных стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие консерваторы предложили полностью запретить выдачу шенгенских туристических виз россиянам.

Страны Шенгенской зоны в прошлом году сократили оформление многократных разрешений на въезд для отечественных туристов на 21,5%.

При этом общее число выданных гражданам России виз выросло до 620 тыс.