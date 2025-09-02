  • Новость часаПутин посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине
    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    Эксперты объяснили неверие США в партнерство России, Индии и Китая
    Стубб заявил о «победе» Финляндии над СССР в 1944 году
    Китай объявил пробный безвизовый режим для россиян
    Путин назвал страны НАТО «специалистами по фильмам ужасов»
    Российские войска освободили Федоровку в ДНР
    Мексика отказалась подчиняться США
    На «Уральских локомотивах» начали сварку первого кузова для поезда ВСМ
    Игорь Караулов Игорь Караулов Кино должно оживить школу

    Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

    Никита Комаров Никита Комаров Чем может отличаться Банк развития ШОС от МВФ

    Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Надо оградить учителей от травли

    Просто представьте себе, что вы – школьный учитель. Вся ваша жизнь подчинена строгому расписанию. Вы пытаетесь донести хоть что-то до людей, которые еще не скоро поймут, что им это нужно. И тут на вас пишут жалобу, потому что вы моетесь голая!

    2 сентября 2025, 14:02 • Новости дня

    Премьер Словакии отказался поддержать отказ ЕС от российских энергоносителей

    Фицо: Словакия проголосует против отказа ЕС от российских энергоносителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, что страна намерена голосовать против принятия плана Еврокомиссии о поэтапном отказе от российских энергоносителей к 2027 году.

    По словам Фицо, Словакия не поддержит ограничительные меры, так как они могут нанести большой вред европейским странам, передает ТАСС.

    Премьер также выразил уверенность, что до 1 января 2028 года, когда может вступить в силу полный запрет на закупки газа и нефти из России, ситуация может измениться и данный запрет не будет реализован.

    Фицо заявил о заинтересованности Словакии в дальнейшем сотрудничестве с Россией в энергетической сфере, отметив важность поставок российского газа и нефти для страны. «Мы хотим сотрудничать и в дальнейшем в энергетической области. Мы заинтересованы в поставках российского газа, нефти. Мы также заинтересованы в сотрудничестве и в других областях», – сказал он.

    Премьер также отметил, что объемы поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Словакию продолжают расти и почти достигают 4 млрд кубометров в год.

    Напомним, во вторник в Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на полях мероприятий, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.

    Российский лидер заявил, что Россия останется надежным поставщиком для Словакии. Путин также посоветовал Венгрии и Словакии закрыть поставки газа и электроэнергии Украине.

    1 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    В Госдуме объяснили карту Генштаба без Одессы и Николаева в составе Украины
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отсутствие Одесской и Николаевской областей на карте Украины, размещенной за спиной начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, связано с созданием зон безопасности, считают в думском комитете по обороне.

    Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, передает Ura.Ru со ссылкой на издание «Подъем».  «Мы должны освободить полностью те субъекты Российской Федерации, которые по Конституции вошли в состав России. И создать зону безопасности. Это, в том числе Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области», – сказал он.

    Ранее журналисты обратили внимание на карту Украины, появившуюся на совещании у Герасимова. На ней Одесская и Николаевская области отсутствовали в составе Украины.

    Ранее Герасимов заявил, что выполнение задач специальной военной операции будет продолжено ведением наступательных действий. Он сообщил, что российские войска освободили 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР.

    Также Герасимов доложил о создании зон безопасности в Сумской и Харьковской областях.

    1 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине

    Ушаков: Путин и Трамп на Аляске договорились о новых шагах по Украине

    Ушаков раскрыл договоренности Путина и Трампа по Украине
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Keystone Press Agency/Global Look

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренностей о дальнейших шагах по урегулированию украинского кризиса на саммите, который прошел на Аляске, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Ушаков уточнил, что разговор на высшем уровне стал логическим продолжением диалога, который ранее российская сторона вела со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, передает ТАСС.

    «Эти договоренности – это продолжение контактов, которые мы и, в частности, президент проводили со спецпосланником президента Трампа господином Уиткоффом», – сказал Ушаков. Он добавил, что именно накопленный опыт пяти визитов Уиткоффа, а особенно последний, стал основой для переговоров между российским и американским лидерами.

    В результате встречи президенты определили, каким образом будут осуществлять дальнейшие действия по урегулированию кризиса на Украине.

    Ранее Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что разговор на Аляске приближает к нужным решениям.

    Трамп отмечал наличие множества договоренностей с Путиным.

    1 сентября 2025, 20:20 • Видео
    Историческое примирение КНР и Индии назло США

    Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    1 сентября 2025, 19:04 • Новости дня
    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max

    МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2 запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max

    Операторы запустили безлимитный доступ к мессенджеру Max
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотовые операторы МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2, который принадлежит «Ростелекому», начали предоставлять безлимитный доступ к национальному мессенджеру Max, сообщили в Минцифры.

    Новая опция доступна для абонентов, у которых действуют безлимитные тарифы на пользование мессенджерами, сообщается на сайте ведомства.

    Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки и использовать другие функции приложения Мах без расходования основного пакета интернет-трафика и дополнительных платежей.

    В Минцифры порекомендовали обращаться за подробной информацией по условиям предоставления услуги непосредственно к операторам связи.

    Напомним, национальный мессенджер Max включили в список обязательной предустановки.

    Ранее Max возглавил топ бесплатных приложений России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    2 сентября 2025, 00:28 • Новости дня
    Арестован владелец перегрузочного терминала в Туапсе родом из Азербайджана

    Tекст: Ирма Каплан

    Краснодарский краевой суд продлил арест до 26 сентября предпринимателю Шахлару Новрузову, обвиняемому в попытке хищения активов стоимостью почти 919 млн рублей.

    Владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» уроженец Азербайджана Шахлар Новрузов останется в СИЗО до 26 сентября в рамках расследования дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере, пишет «Коммерсант»

    По версии следствия, предприниматель причастен к попытке хищения недвижимости стоимостью 919 млн рублей.

    Следователь ФСБ заявил, что обвиняемый может скрыться и имеет связи среди сотрудников правоохранительных и судебных органов, что может повлиять на расследование.

    Защитник Новрузова  просил смягчить подзащитному меру пресечения, напоминая, что бизнесмену 60 лет, он ранее не судим, имеет постоянное место жительства и награжден медалью «За гражданское мужество». Однако суд отказал в изменении меры пресечения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, серия задержаний представителей  азербайджанской диаспоры прошла в Екатеринбурге. Был арестован сын  председателя диаспоры. В начале июня Шахина Шыхлински отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств, по этим эпизодам ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана.

    2 сентября 2025, 02:27 • Новости дня
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    Глава Минфина США назвал ШОС «показушной»
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на текущей неделе он с президентом Дональдом Трампом будет рассматривать варианты санкций против России и расчет российского лидера Владимира Путина скрыться за дипломатической игрой не поможет, как ничто не спасло Индию от тарифов в 50%.

    Когда журналист FoxNews спросил Бессента о состоянии американо-индийских отношений, учитывая недавние тарифы, несмотря на которые премьер-министр Индии Нарендра Моди встречается со своими российскими и китайскими коллегами, тот ответил, что в итоге США и Индия договорятся.

    «Это давнее собрание, называется Шанхайская организация сотрудничества, и я думаю, она в значительной степени носит показушный характер. В конечном счете, я думаю, Индия как самая густонаселенная демократия в мире ближе по ценностям к нашим и китайским, чем к российским», – заявил глава Минфина США.

    Бессент считает, что две великие страны решат эту проблему и договорятся.

    «Но индийцы были не лучшими игроками с точки зрения покупки российской нефти и последующей ее перепродажи», – добавил он, отметив медленный прогресс в торговых переговорах между США и Индией, что в том числе стало дополнительным фактором для решения Белого дома повысить тарифы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Axios увидел в дружеском общении Моди с Путиным и Си на саммите ШОС послание Трампу. При этом WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров КНР, России и Индии.

    1 сентября 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ

    Военный эксперт Леонков: Причиной сбоя GPS на борту фон дер Ляйен могла быть румынская РЭБ

    Эксперт: Самолету Урсулы фон дер Ляйен помешали украинские и румынские средства РЭБ
    @ Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российских комплексов РЭБ нет поблизости к Пловдиву, зато там есть украинские и румынские, используемые для противодействия БПЛА. Именно они могли стать причиной сбоя систем на самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Брюссель и София обвинили Москву в воздействии на борт главы ЕК.

    «Если бы Россия действительно пыталась подавить GPS-сигнал самолета главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, тогда пострадали бы и другие рейсы, находившиеся неподалеку от данного борта. Но мы этого не наблюдали. Доказывать причастность Москвы с помощью фактов Брюссель не спешит», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В реальности же международная организация гражданской авиации (ИКАО) должна была начать расследование и выпустить соответствующий релиз. Также, для оказания описанного воздействия в районе аэропорта должны стоять российские комплексы РЭБ, но их там и близко нет», – детализировал он.

    «При этом, недалеко от Пловдива в зоне досягаемости есть украинские и румынские средства радио-электронной борьбы, которые глушат GPS для противодействия ударам российских беспилотников по военным объектам на территориях, подконтрольных офису Зеленского. Их работа как раз и могла вызвать сбой в болгарском аэропорту», – продолжил спикер.

    «Помимо всего прочего, это мог быть программный сбой, которые происходят периодически с системами GPS по всему миру, во всех странах. Например, у людей в аэропорту Москвы может выдаваться локация Екатеринбурга. И это не вызвано каким-либо вмешательством», – подчеркнул аналитик.

    «Непонятно и то, почему пилоты продолжили работать якобы по бумажным картам, если на самолетах есть альтернативные системы для приземлений и связи с диспетчерами», – отметил эксперт.

    «Эта история или была придумана, или ЕС выдал рутинный случай за вмешательство России, чтобы убедить восточноевропейские страны в якобы опасности Москвы и склонить их к выделению больших сумм на закупки оружия и инвестициям в западноевропейский военно-промышленный комплекс. Иначе объяснить такие оперативные выводы о причинах сбоя нельзя», – резюмировал Леонков.

    В понедельник в ЕС заявили, что Россия подозревается в подавлении системы GPS самолета, на борту которого в Болгарию летела председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Это только укрепит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонного потенциала и поддержки Украины», – приводит CBNC заявление Брюсселя. В тексте говорится, что инцидент подчеркнул необходимость срочных инвестиций в европейскую оборону и безопасность.

    Financial Times со ссылкой на неназванные источники сообщило, что самолету пришлось приземлиться в аэропорту Пловдива, причем пилоты пользовались бумажными картами. Правительство Болгарии заявило, что во время полета «спутниковый сигнал, передающий информацию в навигационную систему самолета, был нейтрализован», пишет BBC.

    Болгарское управление воздушного движения сообщило: «С февраля 2022 года наблюдается увеличение случаев глушения GPS и спуфинга. Эти помехи нарушают точный прием сигналов, что приводит к различным эксплуатационным проблемам самолетов и наземных систем». В Москве причастность к инциденту опровергли. «Ваша информация неверна», – подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Фон дер Ляйен посетила Болгарию в рамках турне по восточноевропейским государствам ЕС для обсуждения вопросов обороноспособности объединения. Глава ЕК заявила, что во время поездки она «увидела ежедневные угрозы со стороны России и ее приспешников».

    Ранее фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Польши Дональдом Туском и в Подляском воеводстве на польско-белорусской границе. «Мы предложили десятикратное увеличение военной мобильности и более чем пятикратное увеличение оборонных инвестиций», – указала она.

    «Именно во время вашего председательства мы включили 800 млрд евро инвестиций в оборонный план. Эти средства могут и должны быть инвестированы до 2030 года», – сказала глава ЕК, обращаясь к польскому политику. Туск, в свою очередь, призвал НАТО, ЕС, Польшу и США объединиться против общего врага, не попускать никаких уступок, быть жесткими и готовыми к борьбе.

    1 сентября 2025, 16:12 • Новости дня
    Bloomberg: «Лимузинная дипломатия» Путина повышает престиж российского автопрома
    Bloomberg: «Лимузинная дипломатия» Путина повышает престиж российского автопрома
    @ Indian PM Press Office/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Агентство Bloomberg охарактеризовало совместную поездку президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди к месту переговоров в рамках ШОС на автомобиле российской марки «Аурус» «лимузинной дипломатией».

    Такой формат позволяет российскому президенту создать менее формальную атмосферу для обсуждения важных вопросов во время обычно формализованных переговоров, считает Bloomberg.

    В материале отмечается, что демонстрация «Ауруса» мировым лидерам «становится не только инструментом дипломатии, но и способом повысить престиж российской автопромышленности за пределами страны».

    Напомним, в преддверии официальной встречи Путин и Моди почти час вели личную беседу в автомобиле «Аурус» по пути в отель Ritz-Carlton.

    Ранее Путин похвалил качество автомобилей Aurus.

    В прошлом году президент России подарил «Аурус» лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

    1 сентября 2025, 18:56 • Новости дня
    Афганистан обратился к России за помощью после землетрясения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Афганистана обратились к России с просьбой о помощи после мощного землетрясения, сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

    «Обратились, и наш МЧС работает над этим», – сказал он, передает РИА «Новости». По словам Кабулова, пока неизвестно, есть ли среди пострадавших россияне, однако вероятность их нахождения в зонах бедствия невелика.

    Напомним, в результате мощного землетрясения в Афганистане погибло около 800 человек, пострадали примерно 2,5 тыс. жителей.

    Весной в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,9 на границе с Пакистаном.

    2 сентября 2025, 05:40 • Новости дня
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    Боевые лазеры для борьбы с беспилотниками успешно прошли испытания
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские предприятия начали выпуск и поставки новых лазерных систем для эффективного противодействия беспилотникам, первые образцы уже прошли успешные испытания, рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Что касается лазерных систем по противодействию беспилотникам, у нас есть наработки, есть образцы, продукция, которая уже поставляется, в небольших пока объемах. Образцы недавно, как вы упомянули, были продемонстрированы в том числе и мне на испытательном полигоне, и получили путевку в жизнь и перспективные заказы», – сказал Мантуров ТАСС.

    Первый вице-премьер выразил уверенность в том, что в ближайшем будущем эти решения будут активно применяться по мере наращивания объемов производства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство обороны России увеличило поставки тактических беспилотников в войска, что уже положительно влияет на эффективность боевых действий.

    В августа на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, позволяющее перехватывать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора.

    2 сентября 2025, 00:13 • Новости дня
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    WSJ заявила о мощном сигнале Трампу от лидеров России, Китая и Индии
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС пообещали прочно сотрудничать, что стало негласным сигналом президенту США Дональду Трампу. Несмотря на то, что остается много нерешенных проблем, этот саммит подчеркивает трудности попыток Вашингтона перекроить мировой порядок, пишет WSJ.

    «Лидеры Китая, России и Индии взялись за руки на саммите и пообещали сотрудничать, демонстрируя единство, которое отчасти было направлено против президента Трампа и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается его неортодоксальный подход к мировым делам», – интерпретирует итоги саммита Wall Street Journal (WSJ).

    При этом газета заявляет, что на Тяньцзиньском саммите Шанхайской организации сотрудничества, в котором также приняли участие лидеры Ирана, Пакистана, Турции, Беларуси и государств Центральной Азии и Кавказа, не было принято никаких важных решений.

    WSJ рассматривает рукопожатия лидеров трех держав как символ единства, который прозвучал как укор Трампу, который пытался сдерживать Пекин, ослабить связи  России и Китая, переубедить Индию покупать российскую нефть.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия и Индия в 2025 году заключили ряд новых оборонных контрактов в авиационной сфере, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

    Председатель КНР Си Цзиньпин на расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине предложил инициативу по созданию новой системы глобального управления.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, к каким переменам миропорядка приведет саммит ШОС.

    1 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Марочко сообщил о тяжелых боях на востоке Константиновки

    Российские войска начали тяжелые бои с ВСУ в Константиновке

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе восточной части Константиновки российская армия столкнулась с ожесточенным сопротивлением украинских войск, закрепление позиций пока невозможно.

    Ожесточенные боевые действия продолжаются на востоке Константиновки в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что говорить о полном закреплении российских бойцов на этом направлении рано, поскольку противник оказывает серьезное сопротивление.

    По его словам, интенсивность боев остается очень высокой, украинские силы продолжают оборону, не позволяя российским подразделениям закрепиться на ключевых позициях. Марочко отметил: «На востоке Константиновки идут очень ожесточенные бои, говорить о полноценном закреплении российских бойцов еще рано. Противник ожесточенно сопротивляется».

    Эксперт добавил, что дальнейшее продвижение российских войск будет зависеть от готовности командования ВСУ идти на значительные потери и удерживать контроль за этим участком фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска России провели удары по позициям украинских формирований, уничтожив живую силу, бронетехнику, склады и станции радиоэлектронной борьбы.

    После уничтожения двух гаубиц в районе Константиновки штурмовые подразделения Южной группировки войск заняли новые позиции на этом участке фронта. Бои на территории Харьковской области продолжаются, при этом город Купянск практически полностью блокирован российскими войсками, и половина его территории освобождена.

    2 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу

    Экономист Юшков: Меморандум по «Силе Сибири – 2» – еще не начало строительства газопровода

    Юшков оценил новые договоренности России и Китая по газу
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Россия и Китай договорились о наращивании поставок газа по действующим маршрутам – «Сила Сибири» и «Восточный маршрут», в то время как подписанный меморандум по проекту «Сила Сибири – 2» не означает начала строительства. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков.Он допустил, коммерческий контракт по новому маршруту может быть заключен в рамках предстоящего Восточного экономического форума (ВЭФ).

    «Акции «Газпрома» в среду показали волатильность. Сначала котировки подскочили на фоне сообщений по «Силе Сибири – 2». Однако бумаги подешевели после того, как появились уточнения по подписанным документам. Речь шла об обзывающем меморандуме, а не о коммерческом твердом контракте. Неразбериха с терминами и вызвала колебания цен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета.

    Итогом переговоров лидеров России, Китая и Монголии на среднесрочную перспективу стала договоренность увеличивать поставки по «Силе Сибири» и по «Восточному маршруту», пояснил собеседник. «Сила Сибири – 2» – это более долгосрочная история. Строительство газопровода займет около пяти лет, еще несколько лет потребуется для выхода на проектную мощность», – детализировал аналитик.

    По его мнению, сейчас стороны прорабатывают все нюансы: кто будет реализовывать монгольский участок, кто за это заплатит и в какие сроки удастся все осуществить. Юшков допускает, что контракт по «Силе Сибири – 2» все же заключат – возможно, в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 3 – 6 сентября.

    «Все мероприятия в Китае – саммит ШОС, двусторонние встречи лидеров, предстоящий парад – получает огромное внимание всего мира. Возможно, политики исходят из того, что сделка «затеряется» в информационной повестке. При этом юбилейный, X ВЭФ может войти в историю как площадка, на котором был подписано соглашение. Но пока все-таки твердого документа нет, и меморандум неравнозначен началу строительства газопровода», – заключил Юшков.

    Ранее «Газпром» и китайская CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, в который входят договоренности о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз – Восток». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

    Как ожидается, поставки по новой договоренности будут осуществляться в течение 30 лет в объеме 50 млрд куб. м в год. Также стороны согласовали увеличение поставок по «Силе Сибири» с 38 до 44 млрд куб. м в год и по проекту «Дальневосточный маршрут» с 10 до 12 млрд куб. м в год, добавил Миллер. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром выросла более чем на 1%.

    По его словам, проект строительства газопровода «Сила Сибири – 2» станет самым крупным и капиталоемким в мировой газовой отрасли. Миллер подчеркнул, что вместе с транзитным газопроводом «Союз Восток» через Монголию и развитием газотранспортных мощностей в Китае этот проект выйдет на лидирующие позиции по масштабу и инвестициям.

    Глава «Газпрома» не стал комментировать цену поставок: «Мы коммерческие вопросы отдельно доложим». Также Миллер воздержался от того, чтобы сообщить в какой валюте будет оплата. «Я могу сказать, в каких валютах оплата производится в текущий период времени. У нас оплата производится 50 на 50: 50% оплаты производится в рублях и 50% оплаты производится в юанях», – уточнил он.

    При этом Миллер отметил, что газ для Китая будет дешевле, чем для потребителей в Европе. «Все дело в том, что поставки газа в Китай осуществляются с месторождений в Восточной Сибири, а в Европу поставки осуществляются с месторождений в Западной Сибири. … Транспортные затраты на поставку газа на рынок Китая существенно ниже. Поэтому объективно китайский рынок расположен ближе, логистические затраты ниже, соответственно, и цена объективно ниже», – пояснил глава «Газпрома».

    Он отметил, что формат газопровода через Монголию был определен еще давно. «Все-таки мы должны вспомнить, когда принималось решение о строительстве «Силы Сибири – 2» и газопроводе «Союз Восток». Они принимались еще до того, как была введена в эксплуатацию магистральная труба «Силы Сибири». Еще до того, как физически начались поставки российского газа в Китай», – приводит слова Миллера ТАСС.

    Напомним, в мае Владимир Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров поручили ускорить реализацию проекта газопровода «Сила Сибири – 2». Главная проблема – это цена будущих поставок. Ранее появились слухи, что Россия будет продавать газ в Китай по низким внутрироссийским ценам. Газета ВЗГЛЯД писала, почему это маловероятный сценарий.

    2 сентября 2025, 08:55 • Новости дня
    Газпром и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2»

    Газпром и CNPC подписали меморандум о новом газопроводе через Монголию

    Газпром и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2»
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская компания «Газпром» и китайская CNPC закрепили соглашения по новому этапу сотрудничества, предусматривающему строительство крупного газопровода через Монголию.

    «Газпром» и китайская компания CNPC подписали новый меморандум о стратегическом сотрудничестве, сообщает ТАСС. Глава российской компании Алексей Миллер рассказал, что документ отражает новый этап взаимодействия сторон и предусматривает реализацию новых проектов.

    В частности, был подписан юридически обязательный меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири – 2» и транзитного маршрута через Монголию – газопровода «Союз Восток». По словам Миллера, «этот проект позволит поставлять из России транзитом через Монголию 50 млрд куб. м газа в год». Проект поддержали лидеры России, Китая и Монголии.

    Как отметил Миллер, договоренность по «Силе Сибири – 2» рассчитана на 30 лет. Цена поставок для Китая будет ниже, чем для Европы, однако подробности по коммерческим условиям компания обещала раскрыть позже.

    Кроме того, подписаны документы об увеличении поставок газа по газопроводу «Сила Сибири» с 38 млрд куб. метров в год до 44 млрд куб. м. На фоне этих новостей стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже утром выросла более чем на 1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия, Индия и Китай планируют обсудить новые энергетические сделки. Израильско-иранский конфликт усилил интерес Китая к проекту «Сила Сибири – 2». Газпром поставлял в Китай по газопроводу «Сила Сибири» больше контрактных объемов.

    1 сентября 2025, 16:52 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Ирана

    Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским лидером Масудом Пезешкианом в своей резиденции на время визита в Тяньцзинь – отеле Ritz-Carlton.

    Встреча состоялась после завершения официальных мероприятий на площадке саммита ШОС+, передает ТАСС. Российского лидера сопровождали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь Дмитрий Песков, помощник по международным делам Юрий Ушаков, а также несколько министров и руководителей ключевых ведомств.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о многочисленных встречах Путина на саммите ШОС.

    Напомним, Путин во время саммита ШОС встретился с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Президент России также провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    2 сентября 2025, 03:26 • Новости дня
    Астрономы сообщили о магнитных бурях планетарного масштаба

    Ученые ИКИ РАН сообщили о начале магнитных бурь планетарного масштаба

    Tекст: Ирма Каплан

    Ночью 2 сентября на Земле начались магнитные бури, о которых несколькими днями ранее предупреждали ученые.

    «На Земле официально, по данным мировой сети станций, начались магнитные бури планетарного масштаба. В ближайшие часы геомагнитный индекс почти наверняка будет расти, так как с некоторых станций уже поступают данные о бурях уровня G2-G3», – сказано в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии.

    Ученые уточнили, что зона полярных сияний в этот раз будет сформирована в скандинавских странах и в Канаде, а над Россией полярный овал достаточной интенсивности не успел сформироваться. Однако отдельные наблюдения на северо-западе страны возможны.

    Напомним, степень возмущенности магнитного поля Земли колеблется между уровнем G1 (слабо) до G5 (экстремально сильно).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что после выброса Солнцем облака плазмы на Земле 2 сентября могут начаться  магнитные бури предпоследнего уровня мощности. Кроме того, 28 августа вспышка предпоследнего класса мощности была зафиксирована на Солнце.

    ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС

    Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой. Подробности

    Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости

    Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС? Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот

    Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации