Бернем намерен провести встречу с Трампом без скандала

Премьер Британии Бернем запланировал встречу с Трампом в штаб-квартире ООН

Tекст: Игорь Иножарский

Новый премьер-министр Британии Энди Бернем запланировал встречу с президентом США Дональдом Трампом 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на полях Генассамблеи, пишет Politico.

Встреча должна пройти днем во вторник между 15-минутным выступлением Бернема и утренней речью Трампа, на нейтральной площадке в отличие от двухчасового ужина Кира Стармера с Трампом в Trump Tower в сентябре 2024 года. Даунинг-стрит считает приоритетом провести очную встречу после двух телефонных разговоров лидеров, при этом собеседники издания охарактеризовали задачу как «провести встречу в относительно безопасной обстановке» и выбрать средний путь между обаянием Стармера и более жесткой линией премьера Канады Марка Карни.

Бернем не намерен брать на встречу большой пакет договоренностей и, как ожидается, сосредоточится на поддержке Украины и ускорении поставок зенитных комплексов Patriot перед зимой. Среди рисков для переговоров собеседники назвали перенос Лондоном решений по увеличению оборонных расходов до 2027 года, по бурению на двух месторождениях в Северном море до 8 октября, спор о передаче суверенитета над архипелагом Чагос, а также разногласия вокруг налога на цифровые услуги и регулирования в сфере искусственного интеллекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Энди Бернем пообещал лишить Лондон финансовых полномочий. В июне президент США Дональд Трамп назвал вероятного премьера Британии крайне либеральным.