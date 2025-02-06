Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
Демократ в Конгрессе США предложил объявить импичмент Трампу за действия в Газе
Член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент президенту Дональду Трампу, обвиняя его в действиях по отношению к сектору Газа, сообщает CNN.
По его словам, «работа для объявления импичмента президенту началась», и он намерен внести документ об импичменте против Трампа за его «подлые предложения и подлые деяния», передает РИА «Новости».
Основной причиной таких действий Грин назвал планы президента относительно сектора Газа.
Как писала The New York Times, Трамп шокировал высокопоставленных чиновников Белого дома, когда заявил о возможности долгосрочного владения США сектором Газа.
Ранее стало известно о планах Трампа переселить жителей Газы в Сомали и Марокко. Предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею о переселении неприемлемой.