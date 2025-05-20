Трамп предложил репатриировать украинских и гаитянских мигрантов из США

Tекст: Александра Юдина

Предложение включает в себя людей, бежавших из опасных регионов мира, и, похоже, направлено на обход Международной организации по миграции (МОМ). Этот план совпадает с попыткой администрации резко сократить иностранную помощь, передает Washington Post.

В проекте документов также упоминаются афганцы, палестинцы, ливийцы, суданцы, сирийцы и йеменцы. Пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США подтвердила подлинность документов, но назвала их «устаревшими».

Критики предложения считают его негуманным и противоречащим идеалам США. Возникают вопросы о том, является ли такой план злоупотреблением средствами иностранной помощи.

Международное право гласит, что беженцев нельзя возвращать в страну, если их жизни или свободе угрожает опасность.

Для украинцев и гаитян в США действует временный защитный статус. Администрация Байдена впервые предоставила временный защитный статус украинцам в 2022 году. Гаитяне имеют временный защитный статус с 2010 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США планируется реалити-шоу, где 12 иммигрантов будут соревноваться за гражданство, участвуя в культурных состязаниях по всей стране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.

Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.