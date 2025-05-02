Я много раз разговаривал с участниками СВО – бойцами наших специальных подразделений, в том числе с теми, которых сам когда-то тренировал. Опыт боевых единоборств многим из них спасал жизнь. Перед нами явный запрос на широкое обучение штурмовиков армейскому рукопашному бою.5 комментариев
Трамп предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов
Трамп предложил отменить выделение 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов
В проекте бюджета на 2026 год американский президент предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов, чтобы сократить нелегальную миграцию.
Президент США Дональд Трамп предложил прекратить финансирование федеральных программ переселения мигрантов и беженцев на сумму 3,5 млрд долларов, передает РИА «Новости». Соответствующее предложение содержится в проекте бюджета на 2026 год, представленном Белым домом.
В пояснительной записке отмечается: «Проект бюджета предполагает отмену выделения 3,5 млрд долларов, направлявшихся на программы, которые использовались для массовой нелегальной миграции под видом предоставления убежища». Подчеркивается, что администрация считает подобные инициативы стимулом для незаконного пересечения границы.
Особое внимание уделяется программе Reception and Placement, финансировавшей крупные неправительственные организации, занимавшиеся расселением мигрантов в небольших городах по всей стране. Прекращение такого финансирования, по замыслу администрации, должно ограничить поток нелегальных мигрантов и исключить возможность злоупотреблений системой предоставления убежища.
Ранее стало известно, что организации, финансируемые Джорджем Соросом, препятствовали депортации более 530 тыс. мигрантов из США, заблокировав инициативу администрации Дональда Трампа по решению окружного суда.
Между тем администрация США обсуждает возможность отправки депортируемых мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые выгоды.
В марте сообщалось, что администрация Дональда Трампа рассматривает ужесточение въезда в страну для граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию.