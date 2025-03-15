NYT: США намерены ограничить въезд для граждан 43 стран, в том числе России и Белоруссии

Tекст: Вера Басилая

Источники NYT сообщили, что администрация президента США рассматривает возможность ужесточения правил въезда в страну для граждан из 43 государств, включая Россию и Белоруссию, пишет«Коммерсантъ».

Госдепартамент планирует разделить эти страны на три категории.

В первую «красную» категорию войдут 11 стран, гражданам которых будет полностью запрещен въезд в США. Среди них Афганистан, Бутан, Венесуэла, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия и Йемен.

Во вторую «оранжевую» категорию включены страны, гражданам которых разрешат въезд только состоятельным предпринимателям. Туристы и иммигранты из этих стран не смогут въехать в США. В этот список вошли Россия, Белоруссия, Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма, Пакистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Туркменистан.

Третья «желтая» группа включает страны, которым предоставляется срок в 60 дней для устранения некоторых недостатков, таких как отказ предоставить данные о въезжающих. После этого их определят в одну из первых двух категорий. В список таких стран вошли Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, и еще несколько государств, включая Зимбабве.

Ранее о намерениях президента США Дональда Трампа ввести «красные» и «оранжевые» списки стало известно на прошлой неделе. Теперь опубликован полный список стран, которые могут столкнуться с ограничениями на въезд в США.

Напомним, администрация президента США приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.

До этого президент США подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища.