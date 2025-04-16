Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?0 комментариев
СМИ: Финансируемые Соросом организации помешали Трампу выдворять нелегалов
Сорос профинансировал иск, остановивший депортацию 530 тыс. мигрантов из США
Организации, финансируемые Джорджем Соросом, препятствовали депортации более 530 тыс. мигрантов из США по решению окружного суда, заблокировавшего инициативу администрации Дональда Трампа, пишет Breitbart News.
Американские организации, спонсируемые Джорджем Соросом, препятствуют депортации нелегальных мигрантов из США, сообщает портал Breitbart.
Ранее окружной суд США заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа о лишении временного правового статуса более 530 тыс. мигрантов из Латинской Америки.
По данным источников портала, две организации – Justice Action Center и Human Rights First – получили финансирование в размере 450 тыс. и 6,2 млн долларов соответственно от структур Сороса. Они подали иск, который блокировал депортацию, инициированную Трампом, сказано в материале.
Это, по данным портала, не первый случай вмешательства финансируемых Соросом организаций в дела нелегальных мигрантов. В прошлом месяце связанная с Соросом организация Democracy Forward частично стояла за судебным процессом, призванным помешать Трампу депортировать нелегальных членов банды из США, используя Закон об иностранных преступниках.
Напомним, администрация президента США приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Трамп подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища.
В апреле New York Post сообщила, что служба иммиграционного и таможенного контроля США депортировала свыше 100 тыс. человек с момента инаугурации Дональда Трампа.