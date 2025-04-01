New York Post: Трамп депортировал более 100 тыс. мигрантов из США

New York Post: Из США депортировали более 100 тыс. мигрантов после инаугурации Трампа

Tекст: Ольга Иванова

Источник сообщает, что Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) провела 113 тыс. задержаний мигрантов, в ходе которых более 100 тыс. были депортированы, передает ТАСС.

Газета приводит слова собеседника: «Он (Трамп) делает то, для чего его избрали. В упор!». Это указывает на строгое соблюдение миграционной политики, которая активно поддерживалась Трампом в период его предыдущего президентства.

Источники издания предполагают, что основная часть депортированных направляется в Мексику. Однако точная информация о статусе их личных дел и национальности отсутствует, что оставляет открытым вопрос о будущей судьбе депортированных.

Напомним, администрация президента США приняла решение о закрытии иммиграционных офисов в Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре и Гватемале.

До этого президент США подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны, включая запрет на оставление в США под предлогом поиска убежища.