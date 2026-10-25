Митинг в Барселоне перерос в погромы и поджоги

Tекст: Антон Антонов

В центре Барселоны манифестации переросли в беспорядки и столкновения с силами правопорядка, участники начали громить улицы и поджигать мусорные баки и контейнеры, передает ТАСС со ссылкой на El Mundo.

Из-за роста напряженности в городе местные магазины были вынуждены закрыться. По данным издания, молодые люди в капюшонах возвели баррикады из контейнеров для мусора и припаркованных мотоциклов и затем подожгли их. Прибывшая полиция попыталась разогнать толпу, но митингующие забросали правоохранителей камнями.

Газета охарактеризовала участников как молодых, часто несовершеннолетних лиц, которые в субботу вышли на несанкционированный митинг по неустановленной причине. Силам правопорядка удалось разогнать массовое скопление, однако небольшие группы протестующих рассредоточились по центру Барселоны и продолжили устраивать погромы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стычки с полицией прошли и в других европейских городах: во Франции, Италии, Португалии, Бельгии и Албании.

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