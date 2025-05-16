Daily Mail сообщила о шоу для мигрантов в борьбе за гражданство США

Tекст: Мария Иванова

Министерство внутренней безопасности США опровергло информацию о поддержке главой ведомства Кристи Ноэм идеи реалити-шоу, где мигранты соревнуются за гражданство, передает ТАСС. Пресс-секретарь ведомства Триша Маклафлин заявила, что министр не давала согласия и даже не видела презентацию проекта. Любое предложение проходит тщательную проверку перед принятием решения, отметила она.

Ранее Daily Mail сообщила о планах снять шоу «Американец». «Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм поддерживает создание настоящего реалити-шоу, в котором иммигранты будут соревноваться друг с другом за »честь быстро проложить свой путь к гражданству США«», – писало издание. Предполагалось, что мигранты будут путешествовать по стране, участвуя в «культурных» состязаниях, и победитель получит гражданство.

По данным Daily Mail, участникам предлагалось спуститься в шахту в Сан-Франциско, построить ракету в центре НАСА во Флориде и удержаться на бревне в Висконсине. Финал шоу должен был пройти на ступенях Капитолия. МВД США добивалось разрешения на съемки от Netflix или другой компании.

Идею шоу предложил продюсер Роб Уорсофф. «Мы разделим их смех, слезы, разочарование и радость, узнаем их истории и вспомним, как замечательно быть американцем, с помощью 12 чудесных людей, которые хотят иметь то, что есть у нас», – цитирует газета продюсера.

Daily Mail отмечала, что ведомство надеется на успех проекта, несмотря на провал предыдущих попыток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в мае администрация Дональда Трампа предложила руководству Украины принять мигрантов, депортированных из США.

Американский президент также предложил прекратить выделять 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов в проекте бюджета на 2026 год.

Илон Маск ранее согласился с мнением Билла Экмана о риске потери национальных ценностей США из-за неконтролируемой миграции.