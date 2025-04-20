Маск поддержал мнение о риске утраты США своих исконных ценностей из-за миграции

Tекст: Ольга Иванова

Маск поддержал тезисы миллиардера Билла Экмана о том, что массовый приток нелегальных мигрантов в США может привести к утрате базовых национальных ценностей, сообщает Lenta.Ru.

Экман указал, что Соединенные Штаты впускают миллионы мигрантов без проверки, и для их депортации требуются длительные судебные процессы. По его мнению, такая ситуация угрожает существованию ценностей, которые изначально защищались демократической системой страны.

В ответ на эти слова Маск коротко заявил: «Это жестокая правда». Таким образом, он выразил поддержку озабоченности Экмана по поводу последствий миграционной политики США. Прямую речь Маска распространили через его публикацию в социальной сети X.

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