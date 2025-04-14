Le Figaro: Голливуд отказался от инклюзивности в пользу семейных ценностей

Tекст: Мария Иванова

По данным Le Figaro, американские кинокомпании после прихода к власти Дональда Трампа изменили курс, отказавшись от инклюзивности в пользу традиционных семейных ценностей. Голливудские студии начинают сокращать число фильмов с героями нетрадиционной ориентации, больше внимания уделяя религиозным темам и сельской жизни.

Президентские указы, направленные против политики разнообразия и равноправия, стали основным катализатором этих перемен. Студия Disney, как сообщается, отказалась от идеи добавить трансгендерного персонажа в свой мультфильм, а Amazon и Netflix успешно выпустили проекты на основе библейских сюжетов, передает ТАСС.

Бывший руководитель крупной студии предположил, что в будущем зрители увидят больше вестернов и боевиков, отражающих лозунг Трампа «Make America Great Again». Голливудская индустрия вынуждена приспосабливаться к новой политической реальности, несмотря на традиционную поддержку демократов.

Дополнительно экономическое давление на киноиндустрию усиливают импортные пошлины, что может привести к увеличению производственных расходов и сокращению экспорта. Эксперт отметил, что технологические гиганты, такие как Amazon и Apple, становятся основными заказчиками, поддерживая взгляды Трампа и его политику.

Трамп подписал указы, отменяющие политику разнообразия и поощряющие отказ от гендерной идеологии в государственных и частных структурах. Все ведомства обязаны удалить информацию, продвигающую эти идеи, чтобы не использовать государственное финансирование для их распространения.

В феврале сообщалось, что компании в Голливуде намерены придерживаться инклюзивности, несмотря на отмену политики разнообразия, равенства и инклюзивности новым американским президентом.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, вручение американской киноакадемией главных «Оскаров» фильму «Анора», все персонажи которого «наши советские люди», вписывается в «разрядку» отношений между Россией и США, начатую при Дональде Трампе.

Между тем государственное управление по делам кинематографии Китая объявило о сокращении доли импорта американских фильмов в страну, общий объем кассовых сборов которого едва достигал 5%.