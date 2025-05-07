Администрация Трампа предлагала Украине принять депортированных из США мигрантов

WP: Администрация Трампа просила Киев принять депортированных граждан третьих стран

Tекст: Ирма Каплан

Администрация американского президента Дональда Трампа в начале этого года призвала украинское правительство принять неопределенное количество депортированных из США граждан других стран, согласно документам, рассмотренным Washington Post (WP).

«Чрезвычайно странный запрос к стране, находящейся в состоянии войны и зависящей от американской военной и финансовой поддержки для своего выживания», – отметили в газете.

По данным издания, запрос из Вашингтона был передан высокопоставленным американским дипломатом в конце января. Украинский дипломат проинформировал посольство США о том, что Киев даст официальный ответ после выработки позиции, однако, по словам двух украинских чиновников, вопрос так и не был вынесен на высший уровень обсуждения и не рассматривался всерьез.

Согласно проанализированным журналистами документам, аналогичные предложения из США были направлены ряду других стран примерно в то же время.

«Эти и другие документы, рассмотренные WP, дают новый взгляд на попытку президента Трампа резко расширить возможности депортации, поскольку он стремится перевернуть иммиграционную политику США нетрадиционными способами», – отмечает издание.

Украина не приняла никаких граждан третьих стран из Соединенных Штатов и, как заявил один из источников, ему неизвестно о каких-либо «политических требованиях», выдвинутых США относительно принятия Украиной депортированных.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в проекте бюджета на 2026 год американский президент предложил урезать 3,5 млрд долларов на переселение мигрантов, чтобы сократить нелегальную миграцию. Кроме того, администрация США обсуждает возможность отправки депортируемых мигрантов в страны Африки и Восточной Европы, такие как Ливия и Молдавия, в обмен на политические или финансовые выгоды.