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Штайнмайер осудил идею Трампа о переселении палестинцев
Штайнмайер назвал идею Трампа о переселении палестинцев неприемлемой
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил несогласие с предложением Дональда Трампа переселить палестинцев в Иорданию и Египет, подчеркнув важность соблюдения международного права.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против предложения президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в арабские страны на постоянной основе, назвав это предложение неприемлемым, сообщает ТАСС.
«Решение, которое игнорирует или даже нарушает международное право, неприемлемо», – заявил Штайнмайер на встрече в Анкаре. Он выразил сомнения в успешности запланированных переговоров между арабскими государствами и новой администрацией США, если они будут основываться на подобных предложениях.
Президент Германии также отметил, что решение конфликта может быть найдено только при условии обеспечения безопасности Израиля и самоопределения палестинцев. Штайнмайер подчеркнул, что, несмотря на трудности и длительность процесса, игнорирование международного права приведет лишь к обострению ситуации. «Это трудный и, возможно, даже более долгий путь. Но я опасаюсь, что произвольные сокращения этого пути, особенно пренебрежение международным правом и его правилами, не приведут к цели», – добавил он.
Напомним, накануне Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в другие страны, включая Иорданию и Египет. Инициатива американского лидера вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире.