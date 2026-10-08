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    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    31 комментарий
    8 октября 2026, 09:36 • Новости дня

    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном

    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном и падении цен на нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном будет урегулирован в скором времени, а Тегеран больше не представляет ядерной угрозы для Вашингтона.

    Американский лидер убежден, что ближневосточная республика больше не представляет ядерной угрозы для США, передает РИА «Новости».

    «Угрозы ядерного оружия больше нет. Они сейчас разбиты. И вот что будет, как только это закончится, – а это произойдет скоро, – цены на нефть упадут», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп заявил, что потерял интерес к сделке с Ираном. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    В среду американский сенатор Марко Рубио обозначил условие соглашения Вашингтона с Ираном.

    7 октября 2026, 14:47 • Новости дня
    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа

    Spiegel: В Европарламенте выставили позолоченную статую обнаженного Трампа

    В здании Европарламента установили статую обнаженного Трампа
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге.

    Скульптуру «Оранжевая чума», изображающую обнаженного президента США Дональда Трампа, разместили в здании Европейского парламента в Страсбурге, передает ТАСС со ссылкой на журнал Spiegel.

    Статуя представляет собой Трампа с клюшкой для гольфа, который сидит на плечах мужчины. Высота композиции, покрытой 23-каратным золотом, составляет около 2,5 метра.

    Автором произведения стал художник Йенс Гальшиот, приглашенный датским депутатом от Левой партии Пером Клаузеном. Художник неоднократно называл президента США главной причиной климатического кризиса.

    «Если кто-то настолько обидчив и не может смириться с тем, что эта скульптура выставлена в Европарламенте, то ему нет места на мировой арене», – заявил Клаузен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп подарил председателю КНР Си Цзиньпину скульптуру белоголового орлана.

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    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 21:11 • Новости дня
    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в среду

    Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сообщил, что на 7 октября у него запланирован телефонный разговор с Путиным. «Этот телефонный разговор стоит в моем расписании (…) сегодня у Владимира Путина день рождения», – ответил он на вопрос журналиста, состоялся ли у него уже разговор с Путиным. Его слова приводит «Интерфакс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Накануне Трамп уже объявил о запланированном телефонном разговоре с президентом России.

    В июне президент США признал в разговоре с Путиным сложность переговоров с Ираном.

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    7 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Ирак девальвировал динар к доллару

    NINA: Ирак девальвировал национальную валюту к доллару на 14,5%

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральный банк Ирака девальвировал национальную валюту примерно на 14,5%, установив курс продажи доллара населению на уровне 1520 динаров, пишет агентство NINA.

    Иракские власти приняли решение девальвировать национальную валюту примерно на 14,5%, установив новый курс продажи доллара гражданам на уровне 1520 динаров, передает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство NINA.

    В письме Центрального банка Ирака, разосланном банкам и обменным компаниям, отмечается, что цена покупки американской валюты у министерства финансов составит 1500 динаров за доллар, а продажи финансовым учреждениям – 1510 динаров. До этого официальный курс продажи доллара населению находился на уровне 1320 динаров.

    Новые правила вступили в силу с начала рабочего дня в среду. Регулятор поручил профильным учреждениям прекратить использование прежнего курса и обновить свои системы. Решение об изменении стоимости национальной валюты было принято Советом министров страны во вторник по рекомендации Центробанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в Ираке по делу о коррупции конфисковали 45 кг золота.

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    7 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Госдеп объявил о продаже военной продукции Греции на 4 млрд долларов

    Госдеп: Греция закупит у США военную продукцию на 4 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    В среду, 7 октября, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис провели шестой раунд американо-греческого стратегического диалога, договорившись о закупках военной продукции на 4 млрд долларов.

    «Греция и Соединенные Штаты подтвердили свою приверженность дальнейшему укреплению давнего сотрудничества в области обороны и безопасности. США и Греция объявили о продаже военной техники на сумму 4 млрд долларов в поддержку долгосрочного плана Греции по укреплению оперативной совместимости и изучению будущих возможностей сотрудничества в оборонно-промышленной базе, в том числе в области инновационных технологий», – сказано в сообщении Госдепа США.

    Там указано, что стороны завершили включение Греции в программу партнерства Национальной гвардии США с Флоридой. Оперативная совместимость будет повышена за счет поставок американских бронемашин Stryker.

    Помимо обороны, обе страны намерены усилить контроль за инвестициями и защитить закупки критической инфраструктуры. Учитывая участие Греции в соглашении Pax Silica, планируется развитие связей в сфере кибербезопасности и передовых вычислений.

    Также подписаны документы о продлении защиты культурных ценностей и сертификации американских моряков на греческих судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Адриатического региона допустили создание общего оборонного щита. Рубио призвал Европу взять на себя большую долю расходов на оборону.

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    7 октября 2026, 20:52 • Новости дня
    Второй пилот Flydubai признался в намерении захватить самолет еще летом

    WSJ: Второй пилот Flydubai хотел захватить самолет в Тель-Авив еще летом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй пилот авиакомпании Flydubai, подозреваемый в попытке захватить самолет во время рейса в Тель-Авив, планировал осуществить свой замысел еще летом, однако передумал, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Обвиняемый в попытке захвата самолета во время рейса из Дубая в Тель-Авив второй пилот авиакомпании Flydubai хотел сделать это еще в июле текущего года, пишет The Wall Street Journal.

    «Второй пилот Flydubai, который, предположительно, пытался устроить крушение рейса 1073 в Тель-Авиве, рассказал следователям, что он… практически совершил атаку прошедшим летом, прежде чем передумал», – говорится в материале издания.

    По информации газеты, второй пилот намеревался захватить управление самолетом, чтобы направить его в здание аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Свой план он хотел осуществить во время июльского рейса, но отказался от него из-за беспокойства за жизнь кого-то из людей на борту. Причиной, толкнувшей его на преступление, стала ситуация в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду стало известно, что пилот-террорист оказался выпускником британской летной школы. Во вторник сообщалось, что подозреваемый обучался в Новой Зеландии.

    В субботу капитан рейса Flydubai поделился подробностями нападения второго пилота.

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    7 октября 2026, 13:58 • Новости дня
    Песков: Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии

    Кремль выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с тревогой наблюдает за ситуацией вокруг Саудовской Аравии, напряженность в регионе Персидского залива зашкаливает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, ситуация вокруг Саудовской Аравии и Персидского залива крайне тяжелая, «зашкаливает» и вызывает обеспокоенность в Кремле, передает РИА «Новости».

    Ранее Министерство транспорта Йемена заявило, что мятежники-хуситы атаковали взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал международного аэропорта Адена.

    Во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

    В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.

    Саудовская Аравия назвала ложью заявления хуситов об ударе по Эр-Рияду.

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    7 октября 2026, 14:15 • Новости дня
    В КСИР пообещали перекрыть «нелегальные маршруты» в Ормузском проливе

    В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Иран перекроет «нелегальные маршруты» судоходства в Ормузском проливе, заявил советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.

    «Ормузский пролив закрыт, мы перекроем нелегальные маршруты», – заявил Нагди, передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелерадиокомпанию Ирана.

    По его словам, Ормузский пролив будет оставаться закрытым до выполнения требований Ирана.

    Судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа, практически остановилось из-за конфликта Ирана и США. Это привело к росту цен на топливо в большинстве стран.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими ударами. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами, конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник командующий КСИР заявил об отступлении сил США на 1000 км от Ирана.

    В субботу зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В четверг президент США Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

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    7 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Трамп признался в снисхождении к Хиллари Клинтон, Байдену и Обаме

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности жестко поступить со своими политическими оппонентами, комментируя возможные попытки демократов объявить ему импичмент.

    «Я мог бы очень плохо поступить с Хиллари Клинтон. Я мог бы очень, очень плохо поступить с Джо Байденом», – приводит The Hill слова Трампа в ответ на вопрос о том, за что демократы объявят ему импичмент, если вернут контроль над палатой представителей и сенатом в ноябре.

    Трамп упомянул Барака Обаму, отметив, что воздержался от жестких действий, поскольку считает президентскую должность «священной» и требующей уважения.

    Он подчеркнул, что демократы сами не знают, на каком основании будут пытаться отстранить его от власти, если вернут контроль над Конгрессом.

    Вместе со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном Трамп предупредил избирателей о планах оппонентов инициировать процедуру импичмента в случае успеха на промежуточных выборах.

    Во время первого срока Трамп дважды подвергался этой процедуре: из-за звонка Владимиру Зеленскому и после событий на Капитолийском холме в январе 2021 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предрек себе импичмент после победы демократов и развернул «войну за слова» перед ноябрьскими выборами.

    Демократы США разработали план отката реформ главы Белого дома.

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    7 октября 2026, 15:04 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с днем рождения

    Президент Ирана Пезешкиан поздравил Путина с днем рождения

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения и пожелал российскому государству процветания.

    Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, передает РИА «Новости» со ссылкой на офис иранского президента.

    В ходе переговоров Пезешкиан и Путин подчеркнули важность продолжения и развития стратегического сотрудничества Тегерана и Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Узбекистана высоко оценил вклад Путина в партнерство государств.

    Президент Туркмении поздравил российского лидера с днем рождения.

    Уполномоченный президент Венесуэлы также направила поздравления главе государства.

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    8 октября 2026, 03:43 • Новости дня
    Bloomberg: Китай получил запчасти для F-35 из-за невнимательного доставщика

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник службы доставки UPS пропустил электронное письмо с предупреждением не направлять груз через Гонконг.

    Груз, в состав которого входили фонарь кабины истребителя F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, предназначался для доставки в Сан-Франциско через Южную Корею и Тайвань.

    Но, по словам источника агентства Bloomberg, Китай получил детали от истребителя-невидимки F-35 после того, как сотрудник компании United Parcel Service Inc. пропустил электронное письмо с предупреждением о том, что посылку не следует отправлять через Гонконг.

    «В электронном письме от экспедиторской компании DSV A/S говорилось, что детали – фонарь кабины пилота F-35 и дверь отсека вооружения, покрытые радиолокационно-поглощающим материалом, – не должны проходить транзитом через определенные страны в соответствии с американскими Правилами международной торговли оружием (ITAR)», – сказано в статье.

    Эти правила призваны, в частности, предотвратить попадание секретных американских оружейных технологий в руки противников США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Конгресс США начал расследование инцидента с ошибочной отправкой комплектующих для истребителей в Гонконг. Пентагон назвал непригодными отправленные в Гонконг запчасти от F-35.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35.


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    7 октября 2026, 21:50 • Новости дня
    При атаках на аэропорты в Саудовской Аравии погибли три человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате нападений на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения, сообщило Главное управление гражданской авиации королевства.

    Нападения на аэропорт Абха и аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде произошли 6 и 7 октября, передает ТАСС. «В международном аэропорту Абха в результате атаки погибли две женщины – гражданки Марокко и Алжира, 28 человек получили ранения», – заявили в ведомстве.

    Среди пострадавших есть граждане Саудовской Аравии, Бангладеш и Филиппин. При ударе по аэропорту в Эр-Рияде погиб гражданин Судана, еще восемь человек, включая граждан Саудовской Аравии, Египта и Пакистана, пострадали.

    Раненые доставлены в больницы. Власти оценивают ущерб и принимают меры для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    Во вторник аэропорт Абха приостановил работу.

    В тот же день при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

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    7 октября 2026, 11:53 • Новости дня
    Рубио обозначил условие соглашения США с Ираном

    Рубио: Любое соглашение с Ираном должно гарантировать отказ от ядерного оружия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Любое соглашение между Вашингтоном и Тегераном должно гарантировать, что Иран никогда не получит ядерное оружие, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «И все, на что они согласятся и что будет приемлемо для Соединенных Штатов, должно гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», – заявил Рубио на пресс-конференции в Афинах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

    Госсекретарь США также отметил, что объемы поставок нефти через Ормузский пролив практически вернулись к уровню, предшествовавшему конфликту между Вашингтоном и Тегераном.

    По его словам, недавние события вокруг Ирана доказали необходимость диверсификации маршрутов поставок энергоресурсов. Зависимость от одного источника дает рычаги давления отдельным странам, подчеркнул Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник экспорт нефти с Ближнего Востока превысил довоенные показатели.

    В субботу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за действий США.

    В тот же день Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

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    7 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Посольство США предупредило о возможном закрытии неба в Саудовской Аравии

    Tекст: Вера Басилая

    Американская дипмиссия в Саудовской Аравии призвала граждан соблюдать повышенную осторожность из-за угрозы отмены рейсов и закрытия воздушного пространства королевства.

    Американским гражданам рекомендовали заранее уточнять статус вылета непосредственно у авиакомпаний и в аэропортах, передает РИА «Новости».

    «Из-за сохраняющейся напряженной обстановки в Саудовской Аравии и угроз в адрес аэропортов и воздушного пространства страны посольство США призвало американских граждан соблюдать повышенную осторожность», – говорится в заявлении дипмиссии.

    Также американцам рекомендовано не приближаться к границе с Йеменом. Правительственным сотрудникам запрещены поездки в пределах 32 км от приграничной зоны, а для посещения некоторых провинций требуется специальное разрешение.

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    В результате нападений на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    В среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов.

    В понедельник йеменские повстанцы атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства.


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    7 октября 2026, 13:23 • Новости дня
    Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа

    Песков: Разговор Путина и Трампа будет оперативно согласован

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет оперативно согласован при поступлении соответствующей инициативы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Если будет такая инициатива, то я не сомневаюсь, что он будет оперативно согласован», – заявил Песков, передает РИА «Новости».

    При этом он отметил, что предметно телефонный разговор лидеров пока не согласовывался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Трамп объявил о запланированном телефонном разговоре с Путиным.

    В апреле он назвал разговор с российским лидером очень хорошим.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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