Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.0 комментариев
Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном
Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном и падении цен на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном будет урегулирован в скором времени, а Тегеран больше не представляет ядерной угрозы для Вашингтона.
Американский лидер убежден, что ближневосточная республика больше не представляет ядерной угрозы для США, передает РИА «Новости».
«Угрозы ядерного оружия больше нет. Они сейчас разбиты. И вот что будет, как только это закончится, – а это произойдет скоро, – цены на нефть упадут», – заявил Трамп.
Ранее Трамп заявил, что потерял интерес к сделке с Ираном. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.
В среду американский сенатор Марко Рубио обозначил условие соглашения Вашингтона с Ираном.