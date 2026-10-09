Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Обворовывавшую пассажиров в Екатеринбурге этническую банду задержали в Перми
В Перми задержали 11 членов этнической ОПГ за кражи в транспорте Екатеринбурга
Правоохранительные органы задержали в Перми 11 участников этнической организованной преступной группы, которые занимались хищениями имущества у пассажиров общественного транспорта в Екатеринбурге.
Группа состояла из шести мужчин и пяти женщин, сообщает СУ СК по Свердловской области. По версии следствия, только 6 октября злоумышленники совершили порядка 13 хищений. Аналогичные преступления в общественном транспорте они совершали и в 2025 году.
Разоблачение банды началось после расследования уголовных дел о грубом нарушении общественного порядка с применением насилия. Речь идет об инцидентах 6 октября в трамвае на улице 8 Марта и на остановке на улице Свердлова в Екатеринбурге, где банда совершала хулиганские действия в отношении пассажиров и сотрудников транспортного предприятия.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении всех подозреваемых под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правоохранительные органы раскрыли этническую преступную группу на Урале и в Дагестане.
Ранее суд Екатеринбурга продлил арест двум членам другой банды. Летом 2025 года задержанных в городе злоумышленников заподозрили в гибели 44 человек.