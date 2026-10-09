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При израильском авиаударе на востоке Ливана пострадали шесть человек
В результате удара ВВС Израиля в ливанском районе Хермель ранены шесть человек
В результате атаки израильской боевой авиации по окрестностям населенного пункта Хауш ас-Сайед Али в восточной части Ливана получили ранения шестеро человек, в том числе сирийские беженцы, сообщил Минздрав страны.
Израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории ливанского района Хермель, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Ливана.
По данным медицинского ведомства, в результате обстрела пострадали пятеро граждан Сирии, среди которых две женщины, а также один ливанец.
Как пояснил ливанский военно-полевой источник, целью израильской атаки был серебристый внедорожник. При этом выпущенная ракета не попала непосредственно в автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.
Весной израильские военные атаковали объекты «Хезболлы» на ливанской территории.
В мае ЦАХАЛ заявил об обстреле со стороны Ливана.