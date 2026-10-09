При израильском авиаударе на востоке Ливана пострадали шесть человек

В результате удара ВВС Израиля в ливанском районе Хермель ранены шесть человек

Tекст: Валерия Городецкая

Израильские самолеты нанесли ракетный удар по территории ливанского района Хермель, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Ливана.

По данным медицинского ведомства, в результате обстрела пострадали пятеро граждан Сирии, среди которых две женщины, а также один ливанец.

Как пояснил ливанский военно-полевой источник, целью израильской атаки был серебристый внедорожник. При этом выпущенная ракета не попала непосредственно в автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

Весной израильские военные атаковали объекты «Хезболлы» на ливанской территории.

В мае ЦАХАЛ заявил об обстреле со стороны Ливана.