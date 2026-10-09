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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    15 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

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    9 октября 2026, 20:48 • Новости дня

    Глава МИД Турции провел в Анкаре закрытые переговоры с делегацией ХАМАС

    МИД Турции: Фидан провел закрытую встречу с делегацией ХАМАС в Анкаре

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре закрытую встречу с делегацией палестинского движения ХАМАС во главе с руководителем его политбюро Халилем аль-Хайей.

    Встреча турецкого министра с представителями палестинского движения прошла в закрытом режиме, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

    «Министр Хакан Фидан провел в Анкаре встречу с делегацией ХАМАС во главе с руководителем политбюро движения Халилем аль-Хайей», – заявили в пресс-службе МИД Турции.

    Подробности переговоров и их повестка официально не раскрываются. Отмечается, что встреча прошла на фоне дипломатических усилий по урегулированию ситуации в секторе Газа и продвижению следующего этапа мирного плана.

    Халиль аль-Хайя возглавил политбюро ХАМАС в июле 2026 года. Он участвует в переговорах о прекращении огня и дальнейшем урегулировании конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по ситуации в Газе.

    В прошлом году телеканал Al Jazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана урегулирования.

    Лидер движения в Газе заявил о бессмысленности переговоров при осаде анклава.

    9 октября 2026, 08:46 • Новости дня
    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море

    Milliyet: Анкара предложила два коридора безопасности для судов в Черном море

    Турция предложила России и Украине два коридора безопасности в Черном море
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции передали Москве и Киеву проект соглашения о введении моратория на военные действия в Черном море с созданием отдельных маршрутов для российских и украинских гражданских судов.

    Анкара разработала проект обеспечения безопасности судоходства, который предусматривает открытие маршрута для украинских кораблей к проливу Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии, а для российских – вдоль Грузии и Турции, пишет ТАСС со ссылкой на газету Milliyet.

    Сейчас стороны продолжают консультации по предложенному документу. Издание отмечает, что в случае достижения договоренности может быть подписано соглашение, аналогичное зерновой сделке 2022 года, которое охватит все коммерческие суда и обяжет прекратить атаки на них.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о подготовке переговоров по прекращению огня в Черном море при посредничестве Турции и ООН. «Российская сторона всегда открыта к переговорам», – заявил он.

    Президент Турции Тайип Эрдоган 7 октября провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого подчеркнул первостепенное значение безопасности судоходства и подтвердил готовность Анкары способствовать прямым контактам Москвы и Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

    Власти Турции выразили обеспокоенность безопасностью проливов.

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    9 октября 2026, 00:15 • Новости дня
    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе

    Fars: Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

    Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкеры-нарушители наткнулись на мины в южном коридоре Ормузского пролива, сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на собственные источники.

    «Несколькими минутами ранее раздалось несколько мощных взрывов в южном коридоре Ормузского пролива, это было связано с тем, что танкеры-нарушители наткнулись на мины», – сообщило Fars.

    Агентство не уточнило количество подорвавшихся судов и не привело каких-либо дополнительных данных, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник танкер загорелся в Ормузском проливе после попадания снаряда.

    В субботу нефтяные танкеры пострадали от взрыва в Ормузском проливе.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    8 октября 2026, 22:17 • Новости дня
    Советник посла США в Израиле искажал направляемые в Вашингтон доклады

    NYT: Советник посла США в Израиле Милстин искажал доклады для Вашингтона

    Tекст: Вера Басилая

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин на протяжении полутора лет редактировал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, чтобы выставить израильские власти в более выгодном свете, сообщает The New York Times (NYT).

    Старший советник американского посла в Израиле Дэвид Милстин в течение полутора лет переписывал доклады коллег для руководства в Вашингтоне, стараясь выставить власти еврейского государства в более выгодном свете, передает ТАСС.

    Дипломат занял эту должность в апреле прошлого года. Он регулярно сглаживал информацию о действиях израильских властей в отношении поселенцев на Западном берегу реки Иордан, а также заблокировал передачу в Конгресс доклада об убийствах израильскими поселенцами палестинцев с американским гражданством.

    Переехав в Иерусалим, Милстин добился, чтобы все депеши профильного отдела по Палестине отправлялись только через него. В результате объем исходящей информации упал с нескольких сообщений в неделю до единиц в месяц. Многие сотрудники перестали готовить доклады, опасаясь блокировки или цензуры своих текстов.

    Масштаб вмешательства достиг рекордных значений по сравнению с предшественниками Милстина. Американские чиновники выражают опасения, что Вашингтон получает по дипломатическим каналам искаженную картину действий Израиля. Посол США в Израиле Майк Хакаби категорически отверг эту информацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг США поставили Израилю первый американский перехватчик «Железного купола».

    В апреле посол США сообщил о помощи «Моссада» в спасении американских летчиков.

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    8 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию России по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Туркмении выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

    «Хотелось поблагодарить вас за вашу позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря вашей помощи им не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда вам благодарны, за вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства», – приводятся слова Пезешкиана на сайте Кремля.

    Иранский лидер также раскритиковал Соединённые Штаты за политику односторонних действий и попытки диктовать свою точку зрения другим странам, отметив, что Тегеран и Москва придерживаются курса на многосторонность.

    «Неоднократно в своих выступлениях вы выступаете против односторонности. Мы ценим это и, конечно, стараемся исходить из этого подхода, из этой позиции», – сказал Пезешкиан.

    Он подчеркнул, что, хотя США в ходе переговоров всегда «нападали» на Иран, иранская сторона «никогда не покидала переговорный стол».

    Пезешкиан подчеркнул, что отношения России и Ирана развиваются практически во всех сферах на основе договора о стратегическом партнёрстве и находятся на подъёме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Пезешкиана в Туркмении прошла на день раньше запланированного графика.

    В ходе беседы в Туркмении иранский лидер поздравил Путина с днём рождения и назвал Россию дружественной страной.

    На той же встрече российский президент отметил позитивное развитие российско-иранских отношений практически во всех сферах.

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    8 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Песков: Путин и Пезешкиан встретились на день раньше запланированного

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан решили провести переговоры в Туркмении на полях саммита СНГ в четверг вместо пятницы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин и Пезешкиан прибыли в Туркмению на заседание Совета глав СНГ и Каспийского экологического саммита, передает РИА «Новости».

    «Президенты посчитали, что поскольку есть сейчас время, несмотря на то, что оно позднее, все-таки чтобы спокойно посидеть именно сейчас», – сказал Песков, комментируя перенос переговоров.

    По словам Пескова, на переговорах российского и иранского лидеров будут обсуждаться ситуация вокруг Персидского залива, обстановка вокруг Ирана, а также двусторонние отношения, которые продолжают развиваться.

    Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что участие Ирана в формате «СНГ плюс» имеет для объединения особое значение. «Это очень важно, конечно. Иран тянется к таким интеграционным объединениям, и это приветствуется странами-участницами», – заявил Песков, оценивая роль Тегерана в сотрудничестве со странами СНГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Пезешкиан во время встречи в Туркмении поздравил Путина с днем рождения.

    Путин на встрече пообещал оказать Ирану помощь в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Президент России также заявил о позитивном развитии российско-иранских отношений.

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    9 октября 2026, 02:18 • Новости дня
    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану

    NYT: Военные США проработали варианты возобновления войны с Ираном

    NYT сообщила о подготовке Пентагоном плана ударов по Ирану
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом получил от Пентагона новые варианты краткосрочной военной кампании против Ирана, пишет New York Times.

    «Американские военные готовят варианты возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана», – пишет New York Times.

    Отмечается, что Белый дом «по-прежнему проявляет неоднозначность в отношении возобновления войны». Издание указывает, что в последние недели реакция США на иранские атаки на нефтяные танкеры оставалась сдержанной, а за последние месяцы Белый дом пять раз отклонял предложения Пентагона о масштабных операциях против Ирана или поддерживаемых им хуситов в Йемене.

    По данным источников газеты, Белый дом снова потребовал подготовить варианты ударов, и старшие представители его команды нацбезопасности во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом обсуждали их в пятницу на встрече в резиденции Кэмп-Дэвид.

    Рассматриваемый план предполагает короткую, но интенсивную кампанию продолжительностью около трех дней, в ходе которой основными целями станут ракетный и беспилотный арсеналы Ирана, восстановленные Корпусом стражей исламской революции, а также энергетическая инфраструктура и командные пункты корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NBC News также сообщал, что военные США подготовили новые варианты операций против Ирана.

    Белый дом заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    В воскресенье Иран пригрозил США мощным ответом на возможные удары.

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    8 октября 2026, 21:41 • Новости дня
    Президент Ирана поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

    Пезешкиан лично поздравил Путина с днем рождения в ходе встречи в Туркмении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения во время переговоров в Туркмении.

    «Еще раз хотелось бы поздравить вас с днем рождения. Я хочу пожелать вам успехов, процветания вашей стране, которая является дружественной для нас страной», – цитирует Пезешкиана РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Владимир Путин заявил о позитивном развитии отношений между двумя странами.

    Напомним, в четверг Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.

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    8 октября 2026, 21:54 • Новости дня
    Первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку

    Первый контур энергоблока №1 АЭС «Аккую» прошел проверку на прочность

    Первый контур реактора турецкой АЭС «Аккую» прошел предпусковую проверку
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый контур реакторной установки энергоблока № 1 АЭС «Аккую», которую возводит Росатом в Турции, успешно выдержал гидравлические испытания на прочность.

    В сообщении компании «Аккую нуклеар» говорится, что по итогам испытаний были достигнуты критерии, заложенные проектом реакторной установки ВВЭР-1200, передает ТАСС.

    В первый контур входят реактор, главные циркуляционные насосы, парогенераторы, компенсатор давления и главный циркуляционный трубопровод. Во время испытаний давление в системе повысили до 24,5 МПа, что в полтора раза превышает рабочее давление установки. Температура воды достигала 135 °C.

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что успешное завершение испытаний стало важным шагом к физическому пуску энергоблока. По его словам, от надежности первого контура зависит безопасность работы всей станции.

    АЭС «Аккую» – первая атомная станция в Турции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Это первая в мире АЭС, строящаяся по модели «строй-владей-эксплуатируй».

    Ранее глава Минэнерго Турции и гендиректор Росатома обсудили ход строительства АЭС «Аккую».

    Летом Алексей Лихачев заявил о завершении строительных работ на первом энергоблоке.

    В январе готовность первого энергоблока оценивалась в 99%.

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    8 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

    Путин: Россия готова помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности Москвы сделать все возможное для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Россия готова оказать содействие Тегерану в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Мы знаем, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт», – отметил президент на встрече с иранским лидером в туркменском городе Туркменбаши.

    По словам главы государства, Москва со своей стороны готова сделать все зависящее от нее для помощи в разрешении сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.

    В среду иранский лидер поздравил главу российского государства с днем рождения.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры политиков.

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    8 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Ирак отказался передать Сирии тысячи подозреваемых в связях с ИГ

    Baghdad today: Ирак отказался выдать Сирии 4 тыс. подозреваемых в связях с ИГ

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касем аль-Абуди заявил, что Багдад отклонил просьбу сирийского правительства о передаче Дамаску около 4 тыс. заключенных, подозреваемых в принадлежности к «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

    По словам аль-Абуди, Багдад не станет передавать Дамаску несколько тысяч находящихся в иракских тюрьмах заключенных с сирийским гражданством, пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал Baghdad today.

    «Ирак отклонил официальную просьбу сирийского правительства о передаче Дамаску примерно 4 тыс. заключенных, имеющих сирийское гражданство», – заявил аль-Абуди.

    Он добавил, что эти люди подозреваются в связях с террористами. При этом Багдад уже вернул на родину около 50 сирийцев после того, как была доказана их непричастность к боевикам.

    Советник иракского премьера подчеркнул, что любой виновный в преступлениях на территории Ирака предстанет перед судом по местным законам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды завершили 12-летнюю антитеррористическую миссию в Ираке.

    В марте беспилотники с территории Ирака атаковали базу сирийской армии.

    В январе Соединенные Штаты перебросили главарей террористической группировки из Сирии в Ирак.

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    9 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о поражении крупного судна для перевозки сжиженного углеводородного газа из-за попытки пройти по непризнанному Тегераном маршруту.

    Иранские военные остановили судно для перевозки сжиженного углеводородного газа в Ормузском проливе, передает РИА «Новости». «Несколько часов назад был поражен крупнотоннажный танкер для перевозки сжиженного углеводородного газа, планировавший пройти по незаконному южному маршруту Ормузского пролива», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Корпус стражей отметил, что на судне под названием NV Sunshine компании Nhat Viet произошел масштабный пожар в моторном отсеке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу агентство Fars сообщило о подрыве танкеров на минах в Ормузском проливе.

    В среду в КСИР пообещали перекрыть нелегальные маршруты в акватории.

    В понедельник в Ормузском проливе после попадания снаряда загорелся танкер.

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    9 октября 2026, 13:06 • Новости дня
    Эрдоган обвинил международное сообщество в бездействии по ситуации в Газе

    Эрдоган заявил о бездействии санкционных механизмов по ситуации в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международные судебные и санкционные механизмы не работают должным образом в отношении ситуации в секторе Газа, несмотря на гибель палестинцев и нарушения перемирия.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал отсутствие должной реакции мирового сообщества на события в секторе Газа. По его словам, международные санкционные и судебные механизмы не работают должным образом, передает РИА «Новости».

    «К сожалению, мы видим, что перед лицом этой трагической картины международное сообщество не дает необходимой реакции», – подчеркнул политик на Международном саммите по вопросам правосудия.

    Эрдоган отметил, что за три года конфликта в Газе погибли тысячи палестинцев, среди которых в основном дети и женщины, разрушены школы, университеты, больницы и религиозные учреждения. По его данным, после вступления в силу перемирия в октябре 2025 года израильские силы неоднократно его нарушали, что привело к гибели еще 1,5 тыс. человек и ранению более 5 тыс.

    Турецкий лидер также обратил внимание на продолжение строительства израильских поселений и нападения в Иерусалиме. Он напомнил о шагах Анкары, включая иск в Международный суд ООН, прекращение торговли с Израилем и требование арестов виновных в нападении на «Глобальную флотилию Сумуд». «Это испытание на человечность для всего мира», – заключил Эрдоган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция ответила на слова главы Минобороны Израиля об Эрдогане.

    До этого Эрдоган обвинил израильское правительство в зависимости от войны и предупредил Израиль о недопустимости угроз Турции.

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    9 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    Иран пообещал «наказывать» суда-нарушители за пределами Ормузского пролива

    КСИР: Иран будет наказывать нарушающие его правила суда вне Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что противодействие нарушающим правила судоходства судам отныне не будет ограничиваться акваторией Ормузского пролива.

    Власти Ирана заявили, что будут наказывать нарушающие правила страны суда и вне Ормузского пролива. Таким образом, Тегеран будет преследовать нарушителей на всем пространстве региона, передает РИА «Новости».

    «Отныне противодействие судам-нарушителям не будет ограничиваться Ормузским проливом. Любое судно, которое будет следовать по несанкционированному маршруту, будет преследоваться и решительно наказываться во всем регионе», – говорится в заявлении пресс-службы КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в Ормузском проливе. В четверг Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в этой акватории.

    Ранее в Тегеране пообещали перекрыть нелегальные маршруты в проливе.

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    9 октября 2026, 09:01 • Новости дня
    Число погибших при обрушении дома в Стамбуле достигло пяти человек

    Число жертв при обрушении жилого дома в Стамбуле выросло до пяти человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате обрушения жилого дома в Стамбуле погибли пять человек, среди них пятилетний ребенок, спасательная операция завершена.

    «Спасательная операция завершена в 06:15 мск после извлечения из-под обломков тела последнего из пяти погибших», – сообщили власти провинции. Спасены девять жителей дома, эвакуированы 55 жителей трех близлежащих зданий, 44 из них временно размещены в гостиницах, передает РИА «Новости».

    В поисково-спасательной операции участвовали почти 800 человек.

    Три этажа семиэтажного дома, построенного в 1987 году, обрушились в ночь на четверг в районе Малтепе. Два этажа частично обрушившегося дома оказались нелегальной надстройкой, сообщала ранее префект района Эсин Кеймен. Россиян нет среди жертв и пострадавших, уточнили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в городе частично обрушился многоэтажный дом.

    Спасатели начали поиски семи человек под завалами семиэтажного дома.

    Генеральное консульство сообщило, что россиян нет среди пострадавших при обрушении дома в Стамбуле.

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    9 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    При атаках на аэропорт Эр-Рияда погибли трое саудовских подданных

    Трое саудовских подданных погибли в результате атак на аэропорт Эр-Рияда

    Жертвами двух ударов по международному аэропорту имени короля Халеда стали трое подданных Саудовской Аравии, еще несколько человек получили ранения.

    Об инциденте в столичной авиагавани сообщило Главное управление гражданской авиации королевства, передает РИА «Новости».

    «В четверг, 8 октября, аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде подвергся двум атакам, одна из которых пришлась по его инфраструктуре, а вторая – по самолету саудовских национальных авиалиний. В результате атак погибли трое саудовских подданных, несколько человек, включая иностранцев разных национальностей, получили ранения», – отметило ведомство.

    В четверг правящее на севере Йемена шиитское движение хуситов «Ансар Аллах» дважды заявляло об атаках на аэропорт в Эр-Рияде в ответ на удары по йеменской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг обломки сбитой ракеты хуситов повредили детский сад и клинику в Эр-Рияде.

    В среду местный аэропорт возобновил работу после заявлений об атаке. При ударах по аэропортам в Саудовской Аравии погибли три человека.

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    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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