Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа

Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

Лавров отнес сравнение Трампом России с «бумажным тигром» к публичной дипломатии

Tекст: Мария Иванова

Слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром», следует рассматривать как элемент публичной дипломатии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

По его словам, «в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны», передает ТАСС.

Министр добавил, что уже неоднократно высказывался по поводу заявлений бывшего президента США. Он подчеркнул, что использование подобных выражений характерно для публичной дипломатии и не всегда отражает реальное положение дел в международных отношениях.

Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, Дональд Трамп пообещал больше не употреблять термин «бумажный тигр» в адрес России

Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сравнение России с «бумажным тигром».