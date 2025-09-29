  • Новость часаПутин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Партия Майи Санду проиграла Молдавию
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван
    Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Страх перед Россией ведет рядовых европейцев к пацифизму

    Европейцы категорически не хотят воевать – и западные пропагандисты, демонизируя русских, только усиливают страх перед нами и это нежелание. Даже если этот фактор не приведет к антивоенным выступлениям, западной элите придется с ним считаться.

    2 комментария
    29 сентября 2025, 23:45 • Новости дня

    Телеканал AlJazeera сообщил о передаче переговорщикам ХАМАС плана Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Представители Катара и Египта передали переговорщикам ХАМАС плана американского президента Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    «Переговорная группа ХАМАС «изучит предложение Трампа», сообщил дипломатический источник телеканалу AlJazeera, уточнив, что Катар и Египет передали план Трампа переговорной группе ХАМАС, которая пообещала посредникам изучить документ», – сообщил телеканал.

    Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней». Однако прежде признавшие Палестину страны Трамп охарактеризовал нелестно.

    27 сентября 2025, 20:46 • Новости дня
    Лавров объяснил сравнение Трампом России с «бумажным тигром»

    Лавров отнес сравнение Трампом России с «бумажным тигром» к публичной дипломатии

    Tекст: Мария Иванова

    Высказывания Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» были охарактеризованы главой МИД Сергеем Лавровым как обычные инструменты публичной дипломатии на международной арене.

    Слова Дональда Трампа о том, что Россия якобы является «бумажным тигром», следует рассматривать как элемент публичной дипломатии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, «в публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приемы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны», передает ТАСС.

    Министр добавил, что уже неоднократно высказывался по поводу заявлений бывшего президента США. Он подчеркнул, что использование подобных выражений характерно для публичной дипломатии и не всегда отражает реальное положение дел в международных отношениях.

    Лавров сделал это заявление на пресс-конференции после участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Напомним, Дональд Трамп пообещал больше не употреблять термин «бумажный тигр» в адрес России

    Ранее Трамп назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг сравнение России с «бумажным тигром».

    Комментарии (3)
    27 сентября 2025, 00:58 • Новости дня
    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана

    Полянский: Россия не признает запуск восстановления санкций против Ирана

    Россия отказалась признавать запуск восстановления санкций против Ирана
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Москва «категорически не признает» заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, любые ограничения «утратят актуальность» с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Полянский заявил, что любые попытки возобновить антииранские санкции Совбеза ООН, действовавшие до 2015 года, «неправомерны и нежизнеспособны», передает ТАСС.

    По его словам, Россия категорически не признает заявления Великобритании и Франции о запуске процедуры восстановления санкций, так называемого «снэпбэка», передает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул, что у секретариата ООН нет оснований для возобновления мандатов по мониторингу и реализации санкций против Ирана, и любые попытки сделать это будут рассматриваться как нарушение Устава ООН. Он отметил, что если такие действия последуют, Россия серьезно пересмотрит свои отношения с секретариатом организации.

    «И в процедурном, и в политическом плане исход сегодняшнего голосования означает лишь одно: коль скоро Совет Безопасности не принял решение о техническом продлении срока действия резолюции Совета Безопасности ООН 2231, то она прекратит свое действие в соответствии с установленными в ней сроками в день завершения СВПД 18 октября 2025 года. После этого любые предусмотренные ею ограничения и правила, в том числе в отношении иранской ядерной программы, утратят актуальность», – сказал он в ходе заседания Совбеза.

    В 2006 году был создан Комитет 1737 по санкциям против иранской ядерной и ракетной программы, а в 2010 году учреждена группа экспертов для помощи комитету. Оба органа прекратили деятельность после принятия резолюции 2231 в поддержку иранской ядерной сделки в 2015 году.

    Россия и Китай, по словам Полянского, сделали все возможное для предотвращения негативного сценария, а ответственность за последствия несут те государства, которые не поддержали проект резолюции. США, Великобритания и Франция нацелены окончательно развалить ядерную сделку с Ираном, заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном. Постпред Британии при ООН Барбара Вудворд заявила, что санкции ООН по иранской ядерной программе будут возобновлены в конце недели.

    Комментарии (39)
    29 сентября 2025, 21:52 • Видео
    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 17:52 • Новости дня
    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине

    Bloomberg: Смена позиции Трампа по Украине не сулит Киеву ничего хорошего

    Bloomberg оценил последствия смены позиции Трампа по Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп изменил свою риторику по вопросу поддержки Украины, что не сулит Киеву ничего хорошего, пишет колумнист Марк Чэмпион.

    Колумнист Bloomberg отметил: «Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины», передает РИА «Новости».

    По мнению автора, заявления Трампа о возможности возвращения Киевом территорий с поддержкой Европы следует рассматривать лишь как попытку экс-президента обезопасить себя от негативных последствий возможного ухода США из украинского конфликта.

    Ранее Pais сообщил, что в Брюсселе считают, что слова Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Комментарии (2)
    29 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Трамп показал обновленный Овальный кабинет с золотым декором

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер США Дональд Трамп продемонстрировал в сети видео с интерьером Овального кабинета, где использовано 24-каратное золото, по его словам, высочайшего качества.

    Президент США Дональд Трамп представил новый облик Овального кабинета, который был украшен декорациями из 24-каратного золота, пишет ТАСС. На своей странице в Truth Social он отметил, что «иностранные лидеры, как и все остальные, просто в восторге от качества и красоты» интерьера. Трамп также заявил: «Это лучший Овальный кабинет за всю историю».

    В апреле он рассказывал журналу The Atlantic, что оплатил обновление интерьера Белого дома из собственных средств. Для отделки был приглашен дизайнер Джон Икарт, ранее работавший над резиденцией в Мар-а-Лаго, а советники президента прозвали его «золотым парнем». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя новый интерьер, назвала его «золотым офисом для золотого века» США.

    Комментарии (4)
    27 сентября 2025, 18:08 • Новости дня
    Турецкие СМИ обратили внимание на значок Трампа на встрече с Эрдоганом

    Milliyet: Трамп на встрече с Эрдоганом носил значок F-22 без политического подтекста

    Турецкие СМИ обратили внимание на значок Трампа на встрече с Эрдоганом
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Во время переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне на лацкане Дональда Трампа заметили значок с изображением самолета F-22, который США не продают другим странам.

    Значок с изображением истребителя F-22 на лацкане пиджака президента США Дональда Трампа во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом не имел политического подтекста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

    В СМИ и соцсетях эмблему преподносили как намек на поставки истребителей F-35, однако выяснилось, что это изображение F-22, которые США не продают другим странам.

    Трамп пояснил делегации: «Мне подарили значки всех самолетов, этот понравился мне больше всего». Таким образом, выбор аксессуара был личным, а не связанным с переговорами.

    На встрече в Белом доме лидеры США и Турции обсуждали вопросы энергетики, торговли и региональные проблемы. Напомним, в 2019 году Турция получила полковой комплект российских С-400, после чего Соединенные Штаты исключили ее из программы F-35 и ввели санкции против турецких оборонных чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что сделка с Турцией по F-35 возможна при условии отказа Анкары от российских нефти и газа.

    При этом эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков заявил, что Турция не станет выполнять требования Дональда Трампа по прекращению покупки нефти и газа у России.

    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 20:36 • Новости дня
    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара

    Нетаньяху извинился перед шейхом Катара за авиаудар по Дохе

    Нетаньяху принес извинения за удар по Дохе главе Катара
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения своему катарскому коллеге после авиаудара по Дохе, нацеленному на руководство ХАМАС.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху принес извинения премьеру Катара Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани за недавний авиаудар по Дохе с целью ликвидации руководства палестинского движения ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Информацию распространил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на собственные источники.

    В сообщении новостной службы телеканала говорится: «Нетаньяху поговорил с премьер-министром Катара... извинился за израильское нападение на Доху».

    Ранее Израиль неоднократно обвинял Катар в поддержке ХАМАС, однако такого прямого авиаудара по столице эмирата не фиксировалось. Катар активно участвует в посреднических переговорах между Израилем и ХАМАС по вопросам обмена пленными и гуманитарной помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН.

    Военная операция Израиля в Газе привела к усилению дипломатической изоляции страны, даже давний союзник в лице США начал проявлять недовольство действиями Тель-Авива.

    Комментарии (3)
    27 сентября 2025, 03:13 • Новости дня
    Pais: В ЕС сочли ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории

    Tекст: Антон Антонов

    В Брюсселе считают, что слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности, пишет Pais.

    Один из источников Pais в Брюсселе заявил, что предположение Трампа «звучит неверно», передает РИА «Новости».

    «События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – заявили в Брюсселе.

    Другой собеседник издания добавил, что Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    Комментарии (2)
    27 сентября 2025, 04:11 • Новости дня
    Верховный суд США разрешил Трампу не тратить миллиарды на иностранную помощь

    Tекст: Антон Антонов

    Верховный суд США удовлетворил ходатайство администрации президента Дональда Трампа о приостановке расходования 4 млрд долларов, предназначенных для иностранной помощи, сообщила судья Елена Каган в своем особом мнении.

    Каган уточнила, что исполнительная власть теперь может прекратить использование выделенных средств, выделенных Конгрессом на иностранную помощь, и они «никогда не достигнут своих предполагаемых получателей», передает РИА «Новости».

    Судьи Каган, Кетанджи Браун Джексон и Соня Сотомайор не поддержали это решение.

    До этого апелляционный суд в Вашингтоне 5 сентября отказался встать на сторону властей, и по решению суда низшей инстанции администрация Трампа должна была до 30 сентября потратить не менее 4 млрд долларов, одобренных Конгрессом США на иностранную помощь, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа госсекретарь Марко Рубио объявил о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID). Администрация Трампа ранее начала существенное сокращение бюджетов ряда ключевых ведомств, включая госдепартамент.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 22:06 • Новости дня
    Орбан рассказал, как Трамп недавно буквально «ворвался на семейный ужин»

    Орбан рассказал, как Трамп недавно буквально «ворвался на ужин» к премьеру Венгрии

    Tекст: Ирма Каплан

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался на Civisvaros Digital Civic Circle в Дебрецене, как недавно американский президент Дональд Трамп буквально «ворвался на ужин», когда Орбан с супругой пытались распробовать вкус нового лечо.

    «Однажды поздно вечером я, ничего не подозревая, ужинал с женой, когда президент Соединенных Штатов ворвался к нам на кухню на улице Синеге с телефонным звонком. Мы обсуждали, отключат ли Венгрию от российского газа и нефти», – приводит слова Орбана портал HVG.

    По его словам, Орбан «правильно изложив» позицию Венгрии в ходе беседы, отправился, чтобы доесть остаток ужина.

    Трамп ранее звонил Орбану после того, как призвал все страны НАТО прекратить покупать российские энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    Комментируя высказывание президента США о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    Кроме того, премьер-министр Венгрии Орбан провел разъяснительную беседу с президентом США Дональдом Трампом относительно позиции Будапешта по энергетическому сотрудничеству с Россией.

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Захарова назвала попытку Запада вернуть санкции СБ ООН против Ирана «мухлежом»
    Захарова назвала попытку Запада вернуть санкции СБ ООН против Ирана «мухлежом»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Попытка Великобритании, Франции и Германии вернуть санкции Совбеза ООН против Ирана – это «мухлеж», а их юридические ходы «шиты белыми нитками», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Сейчас в ООН, параллельно с неделей высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, разворачиваются события, которые многие дипломаты считают по-настоящему опасными», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова напомнила, что механизм «снэпбэк» предусматривает быструю процедуру возврата ограничительных мер, но европейцы обошли порядок решения споров, прописанный в резолюции 2231.

    «Европейцы провернули лукавый трюк. В резолюции 2231 был прописан порядок решения споров: сначала стороны должны разбирать претензии в механизме по разрешению споров. И только если все зашло в тупик – выносить вопрос в СБ ООН. Этот механизм, вопреки утверждениям «евротройки», не был задействован», – говорится в сообщении.

    «Лондон, Париж и Берлин эти этапы пропустили и сразу подали бумагу в Совбез. С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами», – указала она.

    Захарова подчеркнула, что Запад является «серийным» нарушителем резолюции. Когда в октябре 2023 года истекли предыдущие ограничения против Ирана, европейцы ввели аналогичные национальные санкции. Она напомнила, что США вообще вышли из иранской сделки в 2018 году. Сейчас страны Запада «пытаются использовать шитые белыми нитками юридические ходы, чтобы наказать Иран», заявила Захарова.

    По словам дипломата, 27 сентября истекал 30-дневный срок для остановки процедуры «снэпбэка», но Совет Безопасности не принял резолюцию о сохранении прежнего режима. В связи с этим Россия и Китай 26 сентября предложили продлить действие резолюции 2231 до апреля 2026 года, чтобы избежать эскалации, однако Запад проголосовал против.

    Захарова отметила, что европейцы сознательно форсировали процесс до начала российского председательства в Совбезе ООН.

    Она добавила, что действия Лондона, Парижа и Берлина нарушили два принципа международного права: «Pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться) и «Clean hands doctrine» (запрет обращения к юридическим инструментам при нарушении чистоты действий).

    «27 сентября заканчивается 30-дневный срок, и «снэпбэк» формально автоматически вступает в силу. Юридически и политически это будет ничтожно», – подчеркнула она, отметив, что западные действия подвергают систему международной безопасности эрозии, создавая опасный прецедент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана может подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации. Москва заявила, что категорически не признает заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, а любые ограничения утратят актуальность после прекращения срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября. Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном.

    Комментарии (3)
    29 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Обнародован план США по будущему Газы

    США предложили временное международное управление сектором Газа

    Обнародован план США по будущему Газы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Документ, детали которого раскрывает Белый дом, содержит двадцать пунктов и ориентирован на создание временного внешнего управления сектором Газа с привлечением международных участников. В тексте особо подчеркивается, что план не предусматривает насильственного переселения жителей анклава.

    Также подчеркивается, что предложения США исключают возможность оккупации или аннексии сектора Газа Израилем. В качестве одного из ключевых пунктов Вашингтон предлагает создание международных сил для стабилизации ситуации в анклаве и их немедленное развертывание на территории сектора.

    В администрации отмечают, что предложенные меры призваны обеспечить безопасность и создание условий для восстановления гражданской жизни в Газе. Вопрос о дальнейшей судьбе анклава, по словам источников, будет решаться с участием международного сообщества.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 03:55 • Новости дня
    WP сообщила об ускорении Ираном строительства секретного военного объекта

    WP: Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг

    Tекст: Антон Антонов

    В Иране активизировалось строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан, заявила Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

    Строительство объекта, «предназначение которого по-прежнему неизвестно», ускорилось в последние месяцы. Активность на площадке выросла после ударов США по иранским ядерным объектам, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    WP отмечает, что работы в этом районе начались еще в 2020 году. Издание напоминает, что один из атакованных США объектов, расположенный в Натанзе, находится неподалеку от горы Коланг.

    По заявлениям иранских властей, сооружение может быть использовано для производства центрифуг, необходимых для обогащения урана. Однако эксперты, мнения которых приводит WP, считают, что объект способен выполнять функции по непосредственному обогащению или хранению урана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Иран осуществил ответную атаку по территории Израиля. Конфликт завершился при посредничестве США 24 июня. США 22 июня ударили по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 22:40 • Новости дня
    Лавров призвал не допустить «взрыва» курдской проблемы на Ближнем Востоке

    Лавров: Россия не хочет взрыва курдской проблемы на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не хотела бы, чтобы курдская проблема на Ближнем Востоке «взорвалась», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что Москва удовлетворена налаживанием отношений между курдами и центральными властями Ирака, но предупредил о существовании сил, стремящихся дестабилизировать ситуацию, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что «не все курдские структуры вынашивают мирные планы», и указал на «проживание большого числа курдов в целом ряде стран» региона. «Мы не хотим, чтобы курдская проблема взорвалась», – заявил Лавров.

    Глава МИД подчеркнул, что Ближний Восток может не выдержать еще одного крупного кризиса. По его словам, для предотвращения дестабилизации необходимо умиротворять ситуацию и выстраивать диалог между всеми сторонами, в том числе в странах с большим курдским населением – Ираке, Сирии, Иране. В противном случае, считает министр, эти страны рискуют столкнуться с дестабилизацией и возможным развалом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Лавров провел встречу с президентом Иракского Курдистана на полях Анталийского форума. Востоковед Кирилл Семенов указывал, что Ирак балансирует между Ираном и США, а Иракский Курдистан обвиняют в сотрудничестве с ЦРУ и «Моссадом».

    В мае Рабочая партия Курдистана приняла решение прекратить вооруженную борьбу против властей Турции и объявила о самороспуске. В Сирии происходят столкновения между армией новых властей страны и курдскими вооруженными формированиями.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 14:04 • Новости дня
    Figaro: 12 стран объединились для выделения поддержки Палестине

    Tекст: Дарья Григоренко

    12 государств объявили о создании коалиции с целью оказания финансовой поддержки Государству Палестина, сообщили СМИ.

    Как пишет Le Figaro, на эти цели планируется выделить не менее 170 млн долларов, что составляет примерно 14,2 млрд рублей, передает RT.

    В коалицию вошли Франция, Бельгия, Британия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Швейцария и Япония.

    Ранее на Генассамблее ООН Франция и ряд западных стран поддержали признание Палестины, вызвав разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль пригрозил Франции ответными мерами после заявления о признании Палестины. Кабинет министров Британии потребовал от премьер-министра Кира Стармера поддержать признание Государства Палестина. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о намерении признать Палестину на Генассамблее ООН в сентябре.

    Комментарии (0)
    27 сентября 2025, 21:33 • Новости дня
    Лавров назвал ошибкой возможное признание санкций ООН против Ирана

    Лавров: Генсек ООН совершит ошибку, если признает возвращение санкций против Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана способен подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации.

    Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш совершит огромную ошибку, если признает возвращение санкций против Ирана, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие действия нанесут серьезный урон авторитету Гутерриша и его ближайшего окружения.

    Министр сообщил, что в субботу направил письмо генсеку ООН, где изложил российскую позицию относительно юридической ничтожности и незаконности решения Совета Безопасности о возвращении санкций.

    Лавров подчеркнул, что если генсек ООН, следуя своим полномочиям и Уставу организации, поддержит признание этих санкций и создаст для этого специальные секретариатские структуры, это станет серьезной ошибкой.

    Выступая в ООН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о сохраняющемся обсуждении опасности новых ударов по Ирану на международном уровне.

    Лавров также назвал деление мира на «цветущий сад» и «джунгли» корнем всех проблем.

    Ранее в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что переговоры по ядерной программе между Ираном и Британией, Германией и Францией едва не завершились договоренностью, но вмешались США.

    Комментарии (0)
    Главное
    Обнародован план США по будущему Газы
    Белоусов поздравил военных 144-й дивизии с освобождением Шандриголово
    В Афганистане полностью отключили интернет
    Силовики задержали более 70 мигрантов после рейда по хостелам Москвы
    Журова предложила скорректировать название праздника День защитника Отечества
    Кехман снят с поста гендиректора МХАТ имени Горького
    В США начали платить школьникам по 50 долларов за посещение уроков

    В Европе нашелся сильный защитник российских активов

    Бельгия выступила резко против инициативы Германии выдать Украине кредит под залог российских замороженных резервов. Там жестко дали понять, что этого никогда не произойдет. Почему такая небольшая европейская страна вступилась за российские активы, и сможет ли она противостоять куда более мощной Германии? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Беженцы и бандеровцы начали разлагать изнутри польское государство

    Польские политики и общественники обвиняют друг друга в проведении «политики Кремля», в стране активно идут поиски «пятой колонны» – и в этот раздрай активно включилась прокуратура и даже руководители государства. А все потому, что у этих политических сил оказались разные взгляды на радикальный украинский национализм и украинских беженцев. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Индонезия готова ввести войска на Украину

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации