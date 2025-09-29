Трамп раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина

Tекст: Ирма Каплан

Президент США раскритиковал страны, «по глупости» признавшие государство Палестина.

«Как вы знаете, несколько стран по глупости признали палестинское государство – некоторые из наших европейских друзей, союзников, хороших людей. Но на самом деле, я думаю, они делают это потому, что очень устали от того, что происходит на протяжении стольких десятилетий», – приводит слова Трампа британская Daily Express.

Трамп призвал палестинцев принять его план, указав на необходимость «взять на себя ответственность за свою судьбу».

«Потому что это то, что мы им даем. Мы даем им ответственность за свою судьбу, полностью осуждаем и запрещаем терроризм и прокладываем им путь к светлому будущем. Если Палестинская администрация не завершит реформы, которые я наметил... им придется винить только самих себя», – заявил американский президент.

Напомним, ранее Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, включающий временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке. Он заявил, что возглавит международный надзорный орган, который он называет Советом мира, вместе с лидерами других стран, имена которых будут названы «в течение следующих нескольких дней».