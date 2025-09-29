В Вашингтоне заявили о приближении «настоящего мира» на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что перспектива установления настоящего мира на Ближнем Востоке стала как никогда близка, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, Израиль останется на своем месте и будет сосуществовать с другими государствами региона, включая Сирию, Ливан и Саудовскую Аравию. Он подчеркнул, что перспектива создания нового Ближнего Востока теперь явно достижима.

«Мы еще никогда не были так близки к настоящему миру, а не к фальшивому», – отметил Трамп.

Ранее США начали терять терпение из-за действий Израиля в Газе.

Дональд Трамп надеется завершить разработку плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа на встрече с премьер-министром Израиля.

Напомним, Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.